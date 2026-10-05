Con gái chăm ngoan, đọc chữ vanh vách, Trương Mỹ Nhân ngỡ ngàng “Con học lớp 1 nhàn vậy sao?”

Mới đây, Trương Mỹ Nhân đã đăng tải video ghi lại hình ảnh con gái Bona tự giác học tập và đánh vần tốt chữ cái trong sách giáo khoa lớp 1.

Cô trải lòng: "Con gái tôi khi vào lớp 1, học hành tự giác tôi không quản. 1 tháng trôi qua rồi, kiểm tra xem em học những gì và tôi thấy..."

Con gái Trương Mỹ Nhân vào lớp 1 chăm chỉ, tự giác học tập.

Không những thế, bà xã Phí Ngọc Hưng lại đánh giá chuyện con vào học lớp 1 "khá nhàn", khác với phần đông các phụ huynh có con vào lớp 1. Trương Mỹ Nhân tỏ ra bất ngờ khi con gái học bài về nhà chỉ trong thời gian rất ngắn. "Tôi tưởng là 1 cuộc chiến về chuyện học hành khi con vào lớp 1 chứ", Á quân The Face 2017 chia sẻ.

Thấy bé Bona chăm chỉ, tập trung và tự giác học hành, nhiều người dùng mạng xã khen ngợi bé đồng thời xin bí quyết, kinh nghiệm của mẹ Trương Mỹ Nhân để dạy con. Tuy vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng bé Bona học chữ như vậy là chậm so với các bạn cùng trang lứa.

Trương Mỹ Nhân tỏ ra bất ngờ khi nhiều phụ huynh nói rằng nhiều học sinh mới vào lớp 1 đã có thể đọc trơn, không cần đánh vần.

Cô bé Bona - con gái 6 tuổi xinh xắn của Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng.

"Chương trình học ở lớp mới học chữ m, n thôi ạ, bé nhà em vẫn theo tốt, có điều em đăng clip lên thấy mọi người bình luận là chậm so với các bé khác đã biết đọc chữ rành rọt, em hơi hoang mang. Chữ ghép 2-3 vần bé cũng đọc tốt nhưng từ 4 chữ trở lên vẫn chưa giỏi", Trương Mỹ Nhân chia sẻ thêm.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng có hai con gái. Cô sinh con gái đầu lòng Bona vào năm 2020 và con gái thứ hai Boni vào đầu năm 2024.

Sau khi có hai con gái Bona và Boni, Trương Mỹ Nhân cho biết cách làm mẹ của cô đã thay đổi theo thời gian. Với Bona, con gái đầu lòng sinh năm 2020, cô từng dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc và đồng hành cùng con.

Trương Mỹ Nhân và 2 con gái.

Khi có thêm bé Boni vào năm 2024, nữ diễn viên nhận thấy bản thân trưởng thành, điềm tĩnh và vững vàng hơn trong việc nuôi dạy con.

Trương Mỹ Nhân cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót trong cách dạy con trước đây. Cô từng thường xuyên nhường nhịn để Bona luôn thắng, nhưng sau đó nhận ra điều này khiến bé hình thành tâm lý sợ thua khi bước vào môi trường học đường.

Gia đình Trương Mỹ Nhân trong chuyến du lịch Hà Nội gần đây.

Từ đó, cô thay đổi cách giáo dục, giúp con hiểu rằng thắng hay thua đều là một phần của quá trình trưởng thành. Bên cạnh đó, nữ diễn viên ưu tiên cách dạy nhẹ nhàng, thường xuyên trò chuyện và giải thích thay vì quát mắng.

Cô cũng khuyến khích các con tự lập thông qua những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi như làm việc nhà, vào bếp, làm bánh và gần gũi với thiên nhiên. Qua đó, Trương Mỹ Nhân mong muốn các con phát triển sự tự tin, biết chia sẻ và chủ động trong cuộc sống.







