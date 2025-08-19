Con dâu gia tộc 3000 tỷ lôi thứ này ra khoe, ai nhìn cũng ham muốn "ước gì mình sở hữu"!

Linh Rin được biết đến là một trong những nàng dâu hào môn sở hữu cuộc sống đáng mơ ước. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang tinh tế, cô còn là người khéo léo vun vén cho tổ ấm. Giàu sang là thế nhưng Linh Rin vẫn rất đảm việc nhà. Trên Instagram, cô nhiều lần khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải những khoảnh khắc vào bếp, đến mức những món đồ nhỏ như chiếc ly, chiếc hũ mà cô sử dụng cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Có thể nói, những món đồ mà Linh Rin lựa chọn cho không gian sống luôn khiến dân tình tò mò, phần vì tính thẩm mỹ, phần vì sự tiện lợi, tinh tế. Mới đây, nàng dâu hào môn tiếp tục gây chú ý khi khoe món đồ điện tử trong nhà - là một chiếc màn hình giải trí di động. Trên Instagram cá nhân, Linh Rin tỏ rõ sự thích thú với thiết bị này, hài hước chia sẻ: "Hihi tiện lợi hơn rồi. Ta mang đi khắp nhà".

Sở hữu tính đa nhiệm, màn hình giải trí còn được biết đến là tivi di động, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí, học tập và làm việc ở bất kỳ đâu. Không chỉ dừng lại ở việc xem phim hay nghe nhạc, thiết bị này còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, dễ dàng di chuyển, biến mọi góc nhỏ trong nhà thành rạp chiếu phim tại gia. Với thiết kế tối giản cùng chất lượng hình ảnh sắc nét, màn hình di động không chỉ là công cụ hữu dụng mà còn đóng vai trò như một điểm nhấn thẩm mỹ, góp phần nâng tầm không gian sống, phản ánh gu sống sang xịn của gia chủ.

Trên thị trường, màn hình giải trí di động có mức giá khá đa dạng, dao động từ khoảng 6 đến 30 triệu đồng tùy thiết kế và thương hiệu. Nhờ biên độ giá linh hoạt, sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản vừa mang đến nhiều trải nghiệm cao cấp. Với những ai yêu thích các thiết bị hữu dụng và đẹp mắt như Linh Rin, màn hình giải trí di động xứng đáng là món đồ nên có trong những ngôi nhà thông minh.

