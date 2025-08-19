Nữ nhân sở hữu căn duplex 60m² đẹp đến mức đời thực thấy hư cấu, ai nhìn cũng ngỡ bối cảnh phim ngôn tình
Căn duplex hường phấn của cô gái này tạo ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ.
Một cô gái ở Quảng Đông (Trung Quốc) gây chú ý khi là chủ nhân của căn hộ duplex rộng 60m², đẹp xịn chẳng khác nào một ngôi nhà búp bê ngoài đời thực. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những daily vlog về cuộc sống một mình trong không gian ngập tràn sắc hồng này. Căn hộ được thiết kế hợp lý với tầng dưới là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, còn tầng trên là phòng ngủ riêng tư. Nhờ có nhiều cửa sổ đón nắng, không gian luôn sáng sủa, thoáng đãng, và mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành nơi thư giãn hay background sống ảo tuyệt đẹp, khiến bất cứ ai nhìn cũng mê mẩn.
Để làm nổi bật hiệu ứng ánh sáng và phong cách hường phấn đặc trưng, toàn bộ tường nhà được phủ màu vàng sữa nhạt, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Phòng khách trở thành điểm nhấn với những món nội thất xinh xắn, kết hợp hài hòa giữa gam hồng và trắng, tạo nên tổng thể ngọt ngào, nữ tính. Nhìn qua thì tưởng nhiều đồ đạc, nhưng thực tế mỗi món đều có vị trí riêng, được sắp đặt khoa học và gọn gàng. Hầu như góc nào trong không gian cũng có cửa sổ, mang lại sự thoáng đãng và sáng sủa cho căn hộ.
Khu bếp nối liền phòng khách, được trang bị đầy đủ thiết bị nấu nướng và hệ tủ bếp tiện lợi. Dù số lượng đồ đạc không hề ít, không gian vẫn giữ được sự gọn gàng, ngăn nắp nhờ cách sắp xếp khéo léo của nữ gia chủ. Đây cũng là góc quen thuộc trong các daily vlog của cô nàng nhờ thói quen tự nấu ăn mỗi ngày.
Phòng tắm tuy nhỏ nhưng vẫn rất thoáng nhờ được bố trí cửa thông gió. Tất cả đồ dùng ở đây đều được cô chọn lựa với thiết kế hoạt hình ngộ nghĩnh, từ giá treo khăn đến vòi nước, tạo nên một không gian vừa xinh xắn vừa vui nhộn, như bước ra từ một bộ phim hoạt hình.
Tầng 2 của căn duplex là khu vực nghỉ ngơi, gồm phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính của cô gái tiếp tục trung thành với tông hồng ngọt ngào, được trang trí bằng nhiều món decor xinh xắn, đáng yêu. Cô khéo léo tận dụng một góc nhỏ trong phòng để đặt bộ bàn ghế, vừa là nơi làm việc, vừa tiện cho việc makeup và skincare hàng ngày. Nhờ đó, cô không cần phải liên tục di chuyển xuống phòng khách - nơi vốn được bố trí cho những hoạt động này.