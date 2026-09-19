Vào đầu tháng 9, Nicola Peltz trở thành tâm điểm chú ý tại Venice (Italy). Nữ diễn viên sinh năm 1995 không chỉ xuất hiện tình tứ cùng chồng kém tuổi là Brooklyn Beckham trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 83, mà còn được trao giải Rising Star (Ngôi sao đang lên) tại Kineo Awards.

Điều đáng nói giải thưởng này mặc dù được tổ chức trùng với thời điểm diễn ra LHP Venice 2026. Nicola được vinh danh tại Casa Cinema Giovani ở Venice, trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội Văn hóa Kinéo - tổ chức phi lợi nhuận của Italy.

Thời điểm đó, con dâu Beckham vướng tranh cãi vì hoạt động điện ảnh được 20 năm nhưng vẫn được gọi là “ngôi sao đang lên”. Thậm chí có người cho rằng sự nghiệp của Nicola không có gì nổi bật để được tôn vinh. Số khác lại chỉ trích Nicola cố tình thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng họ “Beckham” khi được giới thiệu.

Nicola Peltz lại gây bàn luận liên quan đến giải Ngôi sao đang lên. Ảnh: Shutterstock/Getty Images.

Hai tuần trôi qua, ồn ào cũ vừa lắng xuống, cuộc thảo luận khác lại nổi lên. Lần này, nữ diễn viên 9X bị vướng nghi vấn mua giải để quảng bá cho phim sắp ra mắt, Prima.

Người dẫn chương trình Richard Osman và nhà báo Marina Hyde, đều đến từ Anh, đã chỉ ra nhiều chi tiết bất thường trên podcast The Rest is Entertainment.

Họ nhận định thời điểm trao giải thưởng dễ gây ra hiểu lầm rằng con dâu Beckham được vinh danh tại Liên hoan phim Venice danh giá.

"Cô ấy thực sự đã giành giải Rising Star ở Venice, nhưng là ở liên hoan diễn ra cùng thời điểm với Liên hoan phim Venice. Nó có tên là Kinéo. Không có mối liên hệ chính thức nào, nhưng nếu bạn nhìn vào sự kiện này và những bức ảnh, cô ấy mặc chiếc váy lộng lẫy trên thảm đỏ lớn và có Brooklyn ở đó. Nhìn từ mọi góc độ, người ta có cảm giác như đây là một phần của Liên hoan phim Venice - sự kiện sánh ngang với Cannes”, Marina bình luận.

Đáng chú ý hơn, sau khi nhận giải, Nicola phát biểu: “Được nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Venice là điều tôi sẽ trân trọng suốt suốt sự nghiệp của mình”.

Chia sẻ này càng khiến hiểu lầm về mối liên quan giữa Kinéo và Liên hoan phim Venice càng thêm sâu sắc.

Theo cây bút của The Guardian, chi tiết đáng ngờ khác là giải Rising Star không gắn với màn trình diễn cụ thể của Nicola. Ban tổ chức không công bố danh sách đề cử rút gọn, số phiếu hay quy trình cụ thể để lựa chọn người chiến thắng. Thay vào đó, họ chỉ nêu ra lý do chung chung rằng Nicola ngày càng thu hút sự chú ý quốc tế thông qua công việc diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất.

Ngoài ra, Marina cũng nhắc đến tuổi đời lẫn tuổi nghề của Nicola: "Cô ấy cũng đã 31 tuổi - độ tuổi mà tôi dám nói không hề nhỏ. Thực tế, cô ấy từng giành giải Rising Star tại CinemaCon... Cô ấy đã diễn xuất gần hai thập kỷ. Vậy, câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra ở đây?”.

Càng trùng hợp hơn khi bạn diễn của Nicola trong Prima, Faye Dunaway, được trao giải Thành tựu trọn đời tại cùng sự kiện.

Xuất thân của Nicola cũng khiến vấn đề trở nên nhạy cảm. Cô là con gái tỷ phú Nelson Peltz. Một số người cho rằng nguồn lực gia đình giúp nữ diễn viên có điều kiện theo đuổi các dự án cá nhân.

Tuy nhiên, nữ nhà báo cũng nhấn mạnh việc vận động để nhận giải vốn không phải điều xa lạ ở Hollywood. Các hãng phim và ê-kíp thường chi ngân sách lớn cho những chiến dịch tranh giải.

Nicola Peltz bị nghi muốn hưởng ké danh tiếng của LHP Venice để quảng bá phim mới. Ảnh: Shutterstock.

Hiện nay chưa có bằng chứng công khai cho thấy Nicola Peltz hoặc ê-kíp của cô trả tiền để mua giải Rising Star. Đại diện của nữ diễn viên không có bình luận gì.

Nicola đã bắt đầu thực hiện bộ phim độc lập Prima từ tháng 1 và liên tục quảng bá nó thông qua các kênh truyền thông xã hội. Phim chưa lên lịch phát hành chính thức, nhưng đã có buổi chiếu riêng ở Los Angeles vào tháng 5.

Trong Prima, Nicola Peltz vào vai Margo, nữ diễn viên múa ba lê tâm huyết với nghề. Khi những thay đổi của thời cuộc đe dọa sự tồn vong của công ty nghệ thuật, nữ chính buộc phải đưa ra những quyết định có thể thay đổi cuộc đời.

Bộ phim cũng gây chú ý liên quan đến sự thay đổi ngoại hình của Nicola. Nữ diễn viên dành bốn tháng tập luyện múa ba lê với cường độ cao, dẫn đến có thời điểm chỉ nặng khoảng 45 kg.