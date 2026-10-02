"Con của người nổi tiếng thì cả lớp phải chiều theo sao?": Phụ huynh bức xúc vì con gái bị loại, dân mạng tranh luận

Trong thời đại “lưu lượng” lên ngôi, một số phụ huynh sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi lại coi danh tiếng trên mạng như một dạng đặc quyền. Video gây chú ý dưới đây cũng là một trường hợp như thế.

"Con là con của người nổi tiếng trên mạng thì cả lớp đều phải nhường con sao?"

Trong video, một bé gái người Trung Quốc mặc đồng phục xanh trắng, đeo chiếc nơ hình ngôi sao, đứng bên khung cửa với gương mặt non nớt có chút ấm ức. Người mẹ đứng ngoài khung hình hỏi con có chuyện gì. Cô bé nói giáo viên phụ trách môn thuyết trình ở trường không chọn mình.

Người mẹ hỏi kỹ hơn. Cô bé kể giáo viên yêu cầu mỗi học sinh giới thiệu một cuốn sách yêu thích. Đến lượt mình, em nói không biết chọn cuốn nào. Sau đó, giáo viên thông báo trước lớp rằng em đã nhường suất cho một bạn khác.

Nghe vậy, người mẹ lập tức hỏi: “Ý là cô chủ động nói con nhường suất cho người khác à? Con có nhường không?”. Cô bé trả lời không.

Người mẹ hỏi tiếp: “Thế bạn đó đã thuyết trình chưa?”. Cô bé nói không biết. Bà liền gợi ý ngày mai con có thể nói rõ với giáo viên rằng mình không nhường suất cho ai, thậm chí đề nghị sẽ trực tiếp trao đổi với cô. Cô bé có vẻ do dự rồi hỏi: “Nhỡ lúc đó cô lại tìm lý do khác để từ chối con thì sao?”.

Bề ngoài, người mẹ dường như chỉ đang bình tĩnh ghi lại một khúc mắc trong quá trình trưởng thành của con. Nhưng cách diễn đạt lại vô tình hướng sự chú ý của dư luận về phía giáo viên, như thể cô đã đối xử không công bằng và khiến con mình chịu thiệt.

Trong video, một bé gái người Trung Quốc mặc đồng phục xanh trắng, đeo chiếc nơ hình ngôi sao, đứng bên khung cửa với gương mặt non nớt có chút ấm ức.Ảnh: Sohu

Nhiều người cho rằng vấn đề nằm ở chỗ: Nếu ngay cả một cuốn sách yêu thích mà em cũng không thể nói ra, vậy em sẽ thuyết trình về điều gì? Không có sự chuẩn bị, không có nội dung hay quan điểm cụ thể, chẳng lẽ lên sân khấu chỉ để đứng đó?

Việc giáo viên nói rằng em “nhường suất cho bạn khác” có thể được hiểu là một cách giữ thể diện cho học sinh trước cả lớp. Nếu nói thẳng rằng một học sinh không thể tham gia vì em thậm chí không thể trả lời mình yêu thích cuốn sách nào, liệu điều đó có khiến đứa trẻ càng xấu hổ hơn?

Ở góc nhìn này, cách nói của giáo viên có thể là một cách bảo vệ lòng tự trọng còn non nớt của trẻ, chứ không phải cố tình tước đi cơ hội của em.

Vấn đề nằm ở cách phụ huynh nhìn nhận các quy tắc giáo dục

Đằng sau câu chuyện, điều đáng bàn hơn có lẽ là cách một số phụ huynh nhìn nhận về các quy tắc trong môi trường học đường. Theo cách nghĩ này, chỉ cần con mình muốn tham gia thì giáo viên nên chọn con. Nhưng một cuộc thi hay hoạt động thuyết trình vẫn cần sự chuẩn bị và những yêu cầu cơ bản. Nếu một học sinh chưa thể xác định được mình muốn nói về cuốn sách nào, việc không được chọn cũng là một kết quả hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều đáng suy nghĩ là sau khi con bị loại, phụ huynh đã lựa chọn cách nào để đồng hành cùng con. Có thể hỏi con: Vì sao con không biết mình thích cuốn sách nào? Con cần chuẩn bị gì nếu muốn tham gia lần sau? Làm thế nào để lần tới mình tự tin hơn? Nhưng nếu phản ứng đầu tiên lại là tìm lý do để chất vấn giáo viên, đứa trẻ có thể học được một bài học khác: Chỉ cần mình cảm thấy ấm ức thì nhất định phải có người khác sai.

Nhìn sâu hơn, câu chuyện còn chạm đến một vấn đề nhạy cảm khác: sức ảnh hưởng của danh tiếng trên mạng trong môi trường học đường. Có người nhận xét rằng trong lớp có một học sinh là người nổi tiếng trên mạng, giáo viên có thể sẽ phải rất thận trọng vì chỉ một việc nhỏ cũng có nguy cơ bị đưa lên mạng.

Nếu phụ huynh sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi và thường xuyên dùng sức ảnh hưởng ấy để lên tiếng về những chuyện xảy ra với con mình, giáo viên có thể rơi vào tâm thế luôn phải dè chừng, sợ rằng một câu nói không phù hợp cũng sẽ dẫn đến tranh cãi trên mạng.

Nếu từ đó hình thành suy nghĩ rằng “Tôi là người nổi tiếng trên mạng, vì vậy con tôi cũng cần được đối xử đặc biệt”, thì đó không còn đơn thuần là câu chuyện của một suất thuyết trình.

Bởi trường học vốn là nơi trẻ học cách tuân thủ quy tắc, chấp nhận kết quả, nhìn nhận thiếu sót và nỗ lực để tiến bộ. Danh tiếng của cha mẹ hay số lượng người theo dõi trên mạng không nên trở thành một đặc quyền khiến những nguyên tắc ấy bị thay đổi.

Cuối cùng, điều cha mẹ cần dạy con có lẽ không phải là làm thế nào để mọi người luôn nhường mình, mà là làm thế nào để lần sau mình đủ năng lực giành lấy cơ hội một cách đường đường chính chính.

Đọc thêm, chuẩn bị kỹ hơn, nhìn lại điểm mình còn thiếu và cố gắng để lần sau được lựa chọn bằng chính năng lực của mình. Đó mới là bài học về thế giới thực mà cha mẹ có thể trao cho con.