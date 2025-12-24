Cơn co giật bất thường hé lộ “vị khách lạ” ký sinh trong não

Ngày 23/12, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp tổn thương não do ký sinh trùng với biểu hiện lâm sàng dễ gây nhầm lẫn với u não.

Bệnh nhân là anh N.H.T. (39 tuổi, Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý nền đáng chú ý. Khoảng 8 ngày trước khi nhập viện, anh T. bất ngờ xuất hiện cơn co cứng kèm cảm giác tê tay trái khi đang ở nhà.

Sau thăm khám ban đầu tại một cơ sở y tế, hình ảnh tổn thương não khiến các bác sĩ nghi ngờ u não, đồng thời chưa loại trừ khả năng nhiễm trùng, nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đánh giá chuyên sâu.

Trao đổi với Người Đưa Tin , BSCKII Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn định, không có dấu hiệu thần kinh khu trú rõ ràng hay hội chứng màng não. Tuy nhiên, người bệnh đau đầu nhiều và vẫn còn cảm giác tê nhẹ tay trái.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy một tổn thương dạng nang nhỏ tại thùy trán trái, kích thước khoảng 11 x 7 mm, xung quanh có phù não nhẹ. Hình ảnh này gợi ý nhiều đến tổn thương do ký sinh trùng hơn là u não nguyên phát.

Hình ảnh chụp chiếu trước và sau khi điều trị (Ảnh: BVCC).

Các xét nghiệm huyết thanh học tiếp tục được chỉ định, trong đó xét nghiệm kháng thể kháng sán dây chó cho kết quả dương tính, qua đó khẳng định chẩn đoán tổn thương não do ký sinh trùng.

Sau khi xác định rõ nguyên nhân, bệnh nhân được điều trị nội khoa theo phác đồ, kết hợp kiểm soát triệu chứng và theo dõi chặt chẽ diễn biến thần kinh.

Sau khoảng 10 ngày điều trị nội trú, tình trạng bệnh cải thiện rõ rệt như hết tê tay, không còn cơn co giật, không đau đầu hay chóng mặt, toàn trạng ổn định. Người bệnh được cho ra viện và tiếp tục điều trị ngoại trú đủ liệu trình kéo dài 4 tuần.

Khi tái khám gần một tháng sau, phim MRI cho thấy tổn thương não thu nhỏ rõ rệt, phù não giảm, không còn dấu hiệu tiến triển, chứng tỏ đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân được chỉ định thêm một đợt thuốc củng cố và theo dõi lâu dài.

Theo BS Nguyễn Văn Phương, nhiễm sán não không phải là bệnh lý hiếm nhưng rất dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu thường không điển hình.

"Người bệnh có thể chỉ xuất hiện co giật, tê yếu thoáng qua hoặc đau đầu nhẹ, dễ nhầm lẫn với u não hay tai biến mạch não.

Đáng lưu ý, đường lây nhiễm không nhất thiết do tiếp xúc trực tiếp với chó mèo mà chủ yếu liên quan đến thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh, như ăn rau sống, thực phẩm tái sống hoặc sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho trứng ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể và di chuyển lên não", BS. Phương nói.

BSCKII Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế thăm khám, kiểm tra tình trạng bệnh cho bệnh nhân.

Từ trường hợp trên, các BS. Phương khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những triệu chứng thần kinh bất thường, dù chỉ thoáng qua. Việc đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán hình ảnh và làm đầy đủ xét nghiệm có ý nghĩa quyết định trong phát hiện sớm và điều trị đúng bệnh.

Phó Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế nhấn mạnh: "Điều trị kịp thời, đúng phác đồ không chỉ giúp tổn thương não hồi phục tốt mà còn tránh được những biến chứng nặng nề cũng như các can thiệp phẫu thuật không cần thiết.

Bên cạnh đó, mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý ký sinh trùng nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm".