Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, hiếm có cái tên nào lại sở hữu một sức ảnh hưởng đặc biệt và xuyên suốt như Xuân Mai. Với khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X hay thậm chí là 2K, giọng ca của "bé" Xuân Mai không chỉ là âm thanh của những giai điệu thiếu nhi mà còn là tiếng vọng của một thời tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng.

Từ một hiện tượng âm nhạc nhí với hàng loạt băng đĩa bán chạy kỷ lục, Xuân Mai đã bước qua những giai đoạn khác biệt của cuộc đời, từ ánh hào quang rực rỡ đến quyết định lui về phía sau để tận hưởng cuộc sống bình dị nơi xứ sở cờ hoa.

Sự tái xuất gần đây trong MV "Có ai quan tâm mình đâu" kết hợp cùng Xuân Nghi không chỉ là một món quà hoài niệm mà còn là lời tự sự về chặng đường trưởng thành đầy cảm xúc của chính cô. Giữa những bộn bề, Xuân Mai giờ đây là một người phụ nữ trưởng thành, trân trọng những giá trị gia đình và luôn giữ một kết nối đặc biệt với khán giả quê nhà.

Ảnh: FBNV

Hào quang sớm nở và quyết định rẽ hướng đổi đời bất ngờ

Xuân Mai được ví như một "hiện tượng" hiếm có của làng nhạc Việt khi bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Hình ảnh một cô bé với mái tóc buộc hai bên, gương mặt bầu bĩnh và giọng hát lảnh lót trong các bài hát như "Con cò bé bé", "Chị ong vàng" đã trở thành "thương hiệu" gắn liền với tuổi thơ của biết bao em nhỏ. Thời điểm ấy, Xuân Mai không chỉ là một ca sĩ, cô trở thành biểu tượng tinh thần, là người bạn đồng hành trong những giờ học, giờ chơi của nhiều thế hệ.

Không cần những sân khấu hoành tráng hay các bản hit dành cho người lớn, cô bé với hai bím tóc, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười luôn rạng rỡ đã trở thành một phần tuổi thơ của biết bao gia đình Việt. Những chiếc đĩa VCD, đầu karaoke, những buổi văn nghệ ở trường hay những chuyến xe đường dài năm nào đều có thể vang lên tiếng hát trong trẻo của Xuân Mai.

Nhắc đến Xuân Mai, nhiều người vẫn nhớ ngay câu hát "Con cò bé bé..." như một phản xạ tự nhiên. Điều đặc biệt là sau hơn hai thập kỷ, những ca khúc ấy vẫn được nhiều gia đình mở cho con trẻ nghe, trở thành cầu nối ký ức giữa các thế hệ. Thế nhưng, cũng giống nhiều ngôi sao nhí khác, Xuân Mai không lớn lên trước ánh đèn sân khấu theo cách khán giả từng tưởng tượng.

Những năm sau khi sang Mỹ định cư cùng gia đình, cô gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Thay vì tiếp tục theo đuổi con đường ca hát như kỳ vọng của người hâm mộ, Xuân Mai chọn một cuộc sống rất khác.

Trong nhiều cuộc chia sẻ hiếm hoi, nữ ca sĩ từng cho biết giai đoạn đầu ở Mỹ không hề dễ dàng. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn khi cô phải làm quen với môi trường mới, ngôn ngữ mới và áp lực mưu sinh như bao người nhập cư khác. Có thời điểm, cô từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp nghệ thuật.

Sau này, Xuân Mai lập gia đình và trở thành mẹ của ba người con. Phần lớn thời gian của cô dành cho việc chăm sóc các con và vun vén tổ ấm. Trên mạng xã hội, những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ không phải sân khấu, phòng thu hay ánh đèn flash, mà là bữa cơm gia đình, những chuyến đi cùng các con, những khoảnh khắc rất đời thường của một người mẹ.

Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Xuân Mai vẫn luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ. Qua những đoạn video tâm sự trên mạng xã hội, có thể thấy cô hiện tại là một người mẹ đảm đang, người vợ hết lòng vì tổ ấm. Cô chia sẻ rằng bản thân mình hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn với những gì đang có.

Ảnh: FBNV

Màn "tái xuất" đầy cảm xúc: "Có ai quan tâm mình đâu"

Trong MV "Có ai quan tâm mình đâu", sự kết hợp giữa Xuân Mai và Xuân Nghi, giữa những người bạn đồng trang lứa cũng từng là ngôi sao nhí đình đám đã tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Xuân Mai khi xem lại MV này cho thấy cô vẫn còn rất nhiều tâm tư và tình cảm dành cho âm nhạc cũng như những kỷ niệm đẹp đẽ với khán giả.

Nguồn: FBNV

Thông qua màn reaction và những chia sẻ trên Threads/Facebook, Xuân Mai bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước những tình cảm mà khán giả vẫn dành cho cô sau bao nhiêu năm. Cô chia sẻ rằng: "Những ngày gần đây, tôi thực sự chỉ muốn ngồi và đọc tất cả các bình luận mà mọi người đã dành cho mình... Xuân Mai thực sự rất cảm động luôn". Cô cũng bộc bạch rằng, dù tiếng Việt hiện tại không còn giỏi như tiếng Anh, nhưng cô vẫn luôn cố gắng kết nối với khán giả và hy vọng sẽ có cơ hội được "chia sẻ âm nhạc" cùng mọi người trong tương lai.

Nguồn: FBNV

Dù không còn là cô bé "Con cò bé bé" ngày nào, Xuân Mai vẫn luôn giữ được sự chân thành trong cách giao tiếp với khán giả. Cô thừa nhận mình đôi khi cảm thấy lo lắng khi xuất hiện trở lại, nhưng sự yêu thương của khán giả chính là động lực để cô tự tin hơn. Cô gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn dõi theo mình, không chỉ trong những ngày gần đây mà còn là "những năm tháng ngày xưa" khi cô "đang lẩn trốn" khỏi ánh hào quang.

Cuộc sống của Xuân Mai hiện tại là minh chứng rõ nhất cho việc: Hạnh phúc không cần phải là sự nổi tiếng hay giàu sang tột đỉnh. Hạnh phúc là được là chính mình, được yêu thương và được nuôi dưỡng những gì mình trân quý nhất. Dù lựa chọn con đường nào, cô vẫn mãi là mảnh ghép tuổi thơ đẹp đẽ của nhiều người, và sự trưởng thành của cô chính là lời đáp đầy ý nghĩa cho những ai vẫn luôn quan tâm, yêu mến.

Xuân Mai hy vọng trong tương lai sẽ có thể trở lại với âm nhạc, dù chỉ là một cách để chia sẻ cảm xúc và gặp gỡ khán giả "bằng xương bằng thịt" một ngày nào đó. Đó là một lời hứa, cũng là mong ước của một người phụ nữ đã trân trọng quá khứ để xây dựng một tương lai hạnh phúc, bình yên.