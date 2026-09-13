Con cái nhà ai rồi cũng trải qua giai đoạn này, bố mẹ hết sức bình tĩnh, đừng vội làm quá vấn đề!

Nhiều bậc phụ huynh từng rơi vào trạng thái hoang mang khi đứa trẻ vốn ngoan ngoãn, quấn quýt ngày nào bỗng chốc trở nên cáu kỉnh, xa cách và sẵn sàng phản ứng tiêu cực trước mọi lời nhắc nhở. Dưới góc độ tâm lý học, đây không hẳn là sự bất hiếu hay thoái hóa nhân cách, mà là một bước ngoặt tự nhiên mang tên: “Giai đoạn chống đối cha mẹ”.

“Có phải con bắt đầu ghét tôi rồi không?”

Một phụ huynh có con vừa bước vào lớp 7 chia sẻ nỗi bất lực rằng dạo này chị gần như kiệt sức. Cậu con trai bỗng dưng nóng nảy khác thường, lúc nào cũng phớt lờ bố mẹ. Trước đây, đi học về là ríu rít kể chuyện trường lớp, giờ thì bảo gì cũng không nghe. Bảo dọn phòng thì gắt lên đòi tự do và yêu cầu mẹ đừng quản lý mình nữa. Nhắc làm việc gì con cũng lề mề, mặt mày sưng sỉa; hễ người lớn nói thêm nửa câu là trừng mắt khó chịu. Người mẹ ấy xót xa tự hỏi: Liệu có phải con đã bắt đầu ghét mình rồi hay không?

Tâm sự này không phải là cá biệt. Rất nhiều bậc cha mẹ thừa nhận rằng khi con bước chân vào ngưỡng cửa trung học cơ sở, cách giao tiếp trong gia đình buộc phải thay đổi hoàn toàn. Những mệnh lệnh hay sự sắp đặt vốn hiệu quả trước đây bỗng trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột. Trẻ bắt đầu muốn tự quyết định và phản kháng dữ dội nếu bị kiểm soát.

Vậy điều gì thực sự đang diễn ra bên trong thế giới nội tâm của những đứa trẻ ở độ tuổi này?

Ảnh minh họa (Ảnh: Sohu)

Khái niệm tâm lý: “Giai đoạn chống đối cha mẹ”

Trong tâm lý học phát triển, các chuyên gia chỉ ra một giai đoạn đặc thù ở lứa tuổi 12–15 thường được gọi là “giai đoạn chống đối cha mẹ” (hay thời kỳ khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì).

Biểu hiện phổ biến của giai đoạn này gồm:

Thích làm ngược lại ý muốn của người lớn;

Dị ứng với sự sắp đặt, can thiệp từ cha mẹ;

Cố tình tạo khoảng cách, ít chia sẻ;

Dễ nổi nóng, mất kiểm soát cảm xúc.

Bản chất của hiện tượng này bắt nguồn từ sự phát triển vượt bậc của ý thức tự ngã (cái tôi cá nhân). Ý thức này thực chất đã nhen nhóm từ thời thơ ấu khi đứa trẻ biết nói “của con” hay “không”, nhưng bước sang tuổi dậy thì, nó tăng tốc mãnh liệt. Đứa trẻ khao khát khẳng định: “Con đã lớn, con là một cá thể độc lập”. Dù cách thức biểu hiện còn thô ráp, vụng về và có phần tiêu cực, mục đích cốt lõi của trẻ vẫn chỉ là tìm kiếm sự công nhận.

Nếu từ nhỏ trẻ đã được lắng nghe và tôn trọng đúng mực, cái tôi sẽ phát triển lành mạnh và phản ứng ở tuổi dậy thì thường nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nếu phương pháp giáo dục mang tính áp đặt kéo dài, phản ứng dội ngược sẽ vô cùng gay gắt.

3 nguyên tắc giúp cha mẹ đồng hành cùng con vượt qua khủng hoảng

Để biến giai đoạn căng thẳng này thành cơ hội thấu hiểu, các chuyên gia tâm lý khuyến nghị cha mẹ nên điều chỉnh cách tiếp cận theo các hướng sau:

1. Chuyển từ phán xét sang thấu hiểu và chấp nhận

Khi con có thái độ xa lánh hay bướng bỉnh, cha mẹ cần hiểu rằng đó là một phần tất yếu của quá trình phát triển tâm lý, không phải con trở nên “hư đốn” hay hết yêu thương gia đình. Trẻ phản kháng là vì chưa biết cách kiểm soát cảm xúc khi cố gắng chứng minh bản thân.

Sự bình tĩnh và chấp nhận từ phía cha mẹ sẽ ngăn những cuộc cãi vã leo thang thành tổn thương tâm lý lâu dài.

2. Tôn trọng ranh giới, tránh đối đầu trực diện

Ở lứa tuổi này, mệnh lệnh mang tính cưỡng ép chỉ đẩy con đến hai lựa chọn cực đoan: chống đối quyết liệt hoặc thu mình khép kín.

- Buông bỏ tâm lý kiểm soát vi mô: Thay vì soi xét từng chi tiết như góc học tập hay tiến độ bài tập để rồi chỉ trích, phụ huynh chỉ nên đóng vai trò quan sát, nắm bắt tình hình và nhắc nhở có chừng mực.

- Lắng nghe và thảo luận bình đẳng: Hãy nghiêm túc lắng nghe quan điểm của con, dù những suy nghĩ đó còn non nớt hay chưa hoàn thiện. Hãy cùng con phân tích mặt được và chưa được, thay vì dập tắt bằng câu cửa miệng: “Bố mẹ ăn muối nhiều hơn con ăn gạo”.

- Giao quyền tự chủ: Cho phép con tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm trong một khuôn khổ quy tắc rõ ràng, không nuông chiều vô lối nhưng cũng không can thiệp thô bạo.

3. Thay đổi chủ đề trò chuyện: Bớt giáo điều, thêm kết nối

Sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ là hễ gặp con là tra hỏi về điểm số, bài vở hoặc mở đầu bằng sự phàn nàn: “Sao mặt mày ủ rũ thế?”. Cách tiếp cận này tạo cảm giác ngột ngạt, khiến trẻ lập tức dựng lên hàng rào phòng thủ.

- Hãy bắt đầu bằng sự quan tâm đến cảm xúc và thể trạng của con khi thấy con mệt mỏi.

- Thay vì chỉ xoay quanh chuyện học hành, hãy gợi mở về các chủ đề đời sống, bạn bè, xu hướng giới trẻ hoặc những mẩu chuyện vui ở trường lớp. Khi cảm thấy an toàn và không bị phán xét, trẻ sẽ tự khắc mở lòng.

Lời kết

Tuổi dậy thì là giai đoạn đầy mâu thuẫn: đứa trẻ vừa muốn chạy thật nhanh về phía trước để thoát khỏi tầm mắt cha mẹ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn đầy bất an và khát khao hơi ấm gia đình.

Thay vì xem sự bướng bỉnh của con là một “cuộc chiến quyền lực” cần phải thắng, cha mẹ hãy xem đó là tín hiệu cho thấy con đang học cách trưởng thành. Bằng sự bao dung, lắng nghe và tôn trọng, gia đình hoàn toàn có thể giúp con đi qua những năm tháng chông chênh này một cách bình yên. Sau này nhìn lại, đứa trẻ sẽ không chỉ bật cười trước sự bồng bột của tuổi trẻ, mà còn biết ơn sâu sắc vì cha mẹ đã kiên nhẫn làm điểm tựa vững chãi cho mình.

(Nguồn: Sohu)