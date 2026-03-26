Con bò hoảng loạn rống liên tục, người đàn ông nhìn xuống hố sâu thấy cảnh "ứa nước mắt"

Được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông cứu con bê mới 2 ngày tuổi bị rơi xuống hố sâu, trong đó chi tiết bò mẹ đứng ven đường "kêu cứu" khiến người xem đặc biệt quan tâm, chú ý.

Theo đó vào ngày 23/3, khi đang trên đường đi làm, anh Dương Quốc Thắng (SN 1979, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) nghe thấy tiếng bò rống liên hồi bên đường. Thấy con bò đứng ven đường có vẻ hoảng loạn, kêu thảm thiết như tìm kiếm một sự cứu giúp, nên anh Thắng đã tiến lại gần để tìm hiểu. Thời điểm đó, khu vực này có ít người qua lại.

Khi nhìn theo ánh mắt của con vật, anh Thắng phát hiện một con bê non đang nằm dưới hố sâu. Tình trạng con bê rất yếu, nằm im không cử động. Có lẽ bò mẹ không biết làm sao để giúp con nên đã kêu rống lên liên tục để tìm kiếm sự gúp đỡ. Không suy nghĩ nhiều, anh Thắng đã liền nhảy xuống hố và đỡ bê con lên. Trong clip ghi lại sự việc, anh Thắng liên tục cảm thán "may quá nay đi đường này".

Sau khi được anh Thắng giải cứu, bò mẹ và bê con cùng lững thững di chuyển về nhà. Đoạn clip thực sự khiến người ta "ứa nước mắt".

Chia sẻ sự việc trên tờ Thanh Niên, anh Thắng cho hay nếu lúc đó bò mẹ bình thường thì anh đã đi qua mà không để ý gì. "Nhưng thấy nó cuống quýt quá nên tôi mới dừng lại. Con bê mới sinh được khoảng 2 ngày, vì hôm trước tôi có gặp chủ của chúng đi ngang và biết thời điểm bê ra đời. Sợ để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi lập tức xuống vực bế con bê lên rồi mới tiếp tục đi làm" , anh Thắng nói trên Thanh Niên.Anh Thắng còn tiết lộ thêm rằng bò mẹ được người chủ hiện tại nuôi khoảng 1 năm nay, trước đó nó đã sinh nhiều lứa bê khác. Xúc động trước sự gắn bó cùng bản năng bảo vệ con của động vật nên anh Thắng đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Anh không ngờ khoảnh khắc này lại thu hút lượng lớn người xem, tương tác.