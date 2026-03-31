“Con bị cô lập trong lớp, tôi không ngủ được…” - Bài đăng của phụ huynh Hà Nội khiến nhiều người xót xa

Giữa bạt ngàn những câu hỏi về học tập, thi cử hay chọn trường, một bài đăng trong nhóm phụ huynh Hà Nội mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý. Không phải điểm số hay thành tích, điều khiến người mẹ này đau lòng lại là một vấn đề thầm lặng hơn khi con bị cô lập trong lớp.

“Có bố mẹ nào có con đã từng bị cô lập chia sẻ cho em với ạ. Làm cách nào để con vượt qua được điều đó? Em buồn lòng và thương con không ngủ được”, người mẹ này viết.

Chỉ vài dòng ngắn, nhưng đủ để người đọc cảm nhận rõ sự lo lắng, bất lực và cả nỗi day dứt của một người làm cha mẹ khi nhìn con mình lạc lõng giữa tập thể.

Hiện tượng học sinh bị cô lập dù không ồn ào như bạo lực học đường nhưng lại là một dạng tổn thương tinh thần dai dẳng. Trẻ không bị đánh, không bị mắng, nhưng bị bỏ rơi, bị “tách khỏi vòng tròn”, không có bạn chơi, không có ai trò chuyện, chính sự im lặng ấy mới là điều khiến nhiều phụ huynh lo sợ nhất.

Bài đăng của phụ huynh có con bị cô lập. (Ảnh chụp màn hình)

Dưới bài đăng, nhiều cha mẹ đã chia sẻ câu chuyện của chính con mình, như một cách vừa đồng cảm, vừa tìm kiếm lời giải. Một phụ huynh cho rằng điều quan trọng nhất là phải tìm được nguyên nhân:

“Phải xem vì sao con bị cô lập. Với mình là ‘cô lập’, nhưng với con đó là cả một không gian áp lực. Nếu cần, nên cân nhắc chuyển lớp để con thay đổi tâm trạng”.

Người khác chia sẻ kinh nghiệm thực tế: “Bé nhà mình từng rơi vào tình trạng này đúng dịp thi vào 10. Mình phải trao đổi ngay với giáo viên chủ nhiệm để cùng tìm cách giải quyết”.

Không ít ý kiến thẳng thắn hơn khi cho rằng, trong nhiều trường hợp, việc thay đổi môi trường là giải pháp cần thiết: “Chắc chỉ có chuyển lớp, không được thì chuyển trường, thường những bạn đã bị cô lập thì khó hòa nhập lại ngay, đổi môi trường mới sẽ dễ bắt đầu lại hơn”.

Dù khác nhau về cách tiếp cận, những bình luận đều có điểm chung là sự quan tâm và mong muốn giúp trẻ thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn là một thực tế không dễ giải quyết.

Bởi việc bị cô lập không chỉ đến từ môi trường xung quanh, mà đôi khi còn liên quan đến tâm lý, tính cách, hoặc những va chạm nhỏ tích tụ theo thời gian. Có những đứa trẻ hướng nội, khó kết bạn. Có những em từng bị hiểu lầm, rồi dần bị “ra rìa”. Và cũng có trường hợp, chính sự thiếu kết nối từ người lớn khiến vấn đề kéo dài mà không được nhận ra sớm.

Điều khiến phụ huynh đau lòng nhất không chỉ là việc con bị cô lập, mà là cảm giác không biết phải làm gì để giúp con. Khi những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: Nên can thiệp đến đâu? Nên bảo vệ hay để con tự vượt qua? Liệu con có đang chịu đựng nhiều hơn những gì mình thấy?

Câu chuyện của người mẹ trong nhóm phụ huynh Hà Nội kể trên không phải là trường hợp cá biệt. Nó là lời nhắc rằng, bên cạnh thành tích học tập, đời sống tinh thần của trẻ cũng cần được quan tâm đúng mức. Đôi khi, điều một đứa trẻ cần không phải là lời khuyên thật nhiều, mà là một người lớn sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn đồng hành và tạo cho con một môi trường an toàn, dù là trong chính lớp học cũ, hay ở một nơi hoàn toàn mới.

Điều khiến phụ huynh đau lòng nhất không chỉ là việc con bị cô lập, mà là cảm giác không biết phải làm gì để giúp con

Nếu con bị cô lập, cha mẹ nên làm gì?

Từ những chia sẻ của các phụ huynh, có thể thấy không có một “công thức chung” cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cách người lớn đồng hành cùng con trong giai đoạn nhạy cảm này.

Trước hết, cha mẹ cần lắng nghe và tìm đúng nguyên nhân. Việc con bị cô lập có thể đến từ nhiều yếu tố: xung đột nhỏ với bạn bè, khác biệt tính cách, hay thậm chí là những hiểu lầm kéo dài. Nếu chỉ nhìn từ góc độ của người lớn, rất dễ đưa ra giải pháp sai lệch. Vì vậy, việc trò chuyện, quan sát và tạo cảm giác an toàn để con chia sẻ là bước đầu tiên không thể bỏ qua.

Tiếp theo, cần phối hợp với nhà trường một cách chủ động. Như nhiều phụ huynh chia sẻ, giáo viên chủ nhiệm có thể là cầu nối quan trọng để nắm bắt tình hình trong lớp. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một sự can thiệp kịp thời từ giáo viên cũng có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa các học sinh, tránh để vấn đề kéo dài.

Cuối cùng, nếu môi trường hiện tại thực sự không còn phù hợp, cha mẹ nên cân nhắc việc thay đổi môi trường học tập. Đây không phải là “bỏ cuộc”, mà là tạo cơ hội để con bắt đầu lại trong một không gian tích cực hơn. Với trẻ, một tập thể mới đôi khi chính là cơ hội để xây dựng lại sự tự tin và các mối quan hệ từ đầu.