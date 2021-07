Cơm tối làm nhanh ăn ngon với 2 món siêu hấp dẫn

Lá cải ngồng dày, giòn và mềm, vị ngọt, còn phần thân dày thì ăn chắc trong miệng giòn mà không dai. Rau cải ngồng là thực phẩm giàu vitamin C. Trong 100g cải ngồng có 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, ngừa nhiễm trùng, chống viêm. Đặc biệt là vào mùa hè, bạn có thể chuẩn bị một đĩa cải ngồng luộc trong vài phút, vừa bớt dầu mỡ vừa giảm thời gian chế biến.