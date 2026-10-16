Chỉ sau vài video đăng tải thì thử thách gỏi cuốn khổng lồ của Cơm quê Dượng Bầu đã kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Khán giả nhận định cuốn gỏi to gấp nhiều lần sức chứa của dạ dày nên việc ăn hết trong 30 phút rất dễ dẫn đến tình trạng bội thực. Một số ý kiến còn cho rằng thử thách được thiết kế khó đến mức dường như quán đang cố tình không muốn khách giành chiến thắng.

Không chỉ dừng lại ở độ khó của trò chơi mà dư luận còn liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi xoay quanh khâu tổ chức. Người xem thắc mắc liệu khối lượng từng thành phần có được cân đo công khai hay không và người chơi có được phép uống nước hay nghỉ ngơi giữa chừng không. Vấn đề xử lý phần thức ăn thừa và các biện pháp y tế nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia cũng là những điểm được dư luận đặc biệt quan tâm.

Phản hồi về những luồng ý kiến này thì đại diện của quán là anh Cao Ba đã chính thức lên tiếng để làm rõ thể lệ. Về điểm gây tranh cãi nhất là luật chơi dường như một người phải tự ăn hết cả cuốn thì anh đính chính rằng thực khách hoàn toàn có quyền tham gia một mình hoặc lập đội tối đa bốn thành viên. Lời giải thích này đã phần nào làm rõ lý do vì sao trong các video quảng bá lại xuất hiện cảnh nhiều người cùng vui vẻ chia nhau một cuốn gỏi. Mặc dù vậy việc quán không chủ động minh bạch quy định linh hoạt này ngay từ đầu trên các nội dung truyền thông đã khiến không ít người lầm tưởng đây là một thử thách độc lập và khắc nghiệt chỉ dành cho cá nhân.

Dưới góc nhìn phân tích thì dù có áp dụng hình thức chia đội sức ép từ khối lượng thức ăn khổng lồ vẫn là một rào cản vô cùng lớn. Theo thông tin từ quán thì mỗi cuốn gỏi nặng khoảng 10 kg bao gồm 3 kg tôm cùng 3 kg thịt và 2 kg bún lẫn 2 kg rau. Riêng ở khâu chuẩn bị quán đã phải huy động năm nhân viên thao tác cùng lúc trong khoảng 30 phút mới hoàn thiện xong. Hình ảnh từ video cho thấy cuốn gỏi trải dài gần hết mặt bàn với phần tôm bóc vỏ phủ kín tấm bánh tráng và ăn kèm bún cùng lượng lớn rau giá.

Nếu làm một phép tính chia đều cho đội bốn người thì mỗi thành viên vẫn phải dung nạp khoảng hai ký rưỡi thức ăn trong vòng nửa giờ đồng hồ tức là phải nhồi nhét hơn 80 gram mỗi phút. Còn đối với người chơi cá nhân thì con số này vọt lên tới khoảng 330 gram mỗi phút và phải ăn liên tục không ngừng nghỉ. Để dễ hình dung thì một tô phở khổng lồ trong một cuộc thi ăn từng diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh gồm 750 gram bánh phở cùng 450 gram thịt bò và 2 lít nước lèo cũng chỉ nặng tổng cộng khoảng 3 kg.

Giải đáp về việc nhiều khách hàng đăng ký nhưng không tới lượt tham gia thì anh Ba cho biết: “Chương trình đã bắt đầu chạy thử nghiệm từ tháng 9. Do lượng người ghi danh đổ về quá đông trong khi việc chế biến mỗi cuốn gỏi lại tiêu tốn rất nhiều thời gian và nhân lực nên quán buộc phải đưa ra rào cản chọn lọc”. Theo đó quán xác nhận việc ưu tiên sắp xếp cho các nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và người nổi tiếng trải nghiệm trước. Động thái này phần nào cho thấy thử thách gỏi cuốn thực chất mang đậm tính chất của một chiến dịch tiếp thị nhằm tạo hiệu ứng lan truyền nhiều hơn là một sân chơi đại chúng rộng mở và công bằng cho mọi thực khách bình thường.

Cơm quê Dượng Bầu nằm ở lầu 3 chung cư 40E Ngô Đức Kế thuộc phường Sài Gòn của Thành phố Hồ Chí Minh tức là phường Bến Nghé quận 1 trước đây. Nằm gần khu vực trung tâm sầm uất quán chuyên bán cơm theo kiểu mâm truyền thống và xây dựng hình ảnh xoay quanh nỗi nhớ quê cùng bữa cơm nhà. Người đại diện của quán cũng thường xuyên xuất hiện trong trang phục áo bà ba và khăn rằn mộc mạc trên các nền tảng mạng xã hội.