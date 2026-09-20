Cơm nhà nàng thơ H.T. và chồng chủ tịch nổi tiếng showbiz

Đó là Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình. Hà Tuệ (SN 1989) là siêu mẫu đình đám của làng thời trang Trung Quốc, được mệnh danh là “nàng thơ Victoria’s Secret” và “Hà tiên cô”. Sở hữu chiều cao nổi bật, làn da trắng cùng thần thái lạnh lùng, cô từng nhiều lần sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret và là một trong những chân dài Trung Quốc được chú ý tại sân chơi thời trang quốc tế.

Trong khi đó, Trần Vỹ Đình (SN 1985) không chỉ là tài tử nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ mà còn được truyền thông Trung Quốc nhắc đến với xuất thân giàu có. Cha anh được cho là doanh nhân bất động sản, anh trai hoạt động trong ngành vận tải biển, còn chị gái kinh doanh may mặc tại Dubai. Bản thân Trần Vỹ Đình cũng sở hữu khối tài sản được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm triệu NDT. Anh là người sáng lập và trực tiếp điều hành thương hiệu thời trang đường phố CANOTWAIT_, thành lập năm 2020. Ngoài lĩnh vực thời trang, Trần Vỹ Đình còn đầu tư mở một phòng gym tại Bắc Kinh.

Chuyện tình cảm của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình bắt đầu được chú ý từ năm 2021, khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng về nhà và đi tập gym, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Dù từng vướng tin chia tay vào năm 2023, cả hai sau đó vẫn liên tục xuất hiện cùng nhau, thậm chí bị bắt gặp du lịch Nhật Bản vào tháng 10/2024. Mãi đến 18/10/2025, cặp đôi mới chính thức công khai khi đồng loạt đăng ảnh thai kỳ và con trai, kèm dòng chữ “Ba, mẹ và cả cậu ấy nữa”, xác nhận đã lên chức bố mẹ.

Kể từ đó, hai người thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, nhưng vẫn khá kín tiếng về con trai và cuộc sống riêng. Những hình ảnh được công khai chủ yếu là các khoảnh khắc rất đời thường: cùng đi dạo, mua hoa, đưa con ra ngoài hay những bữa cơm trong gia đình.

Và một trong những khoảnh khắc hiếm hoi ấy chính là mâm cơm do Trần Vỹ Đình tự tay chuẩn bị cho Hà Tuệ.

Trên mạng xã hội cá nhân, Hà Tuệ chia sẻ hình ảnh bữa tối do Trần Vỹ Đình vào bếp chuẩn bị. Mâm cơm gồm 5 món và 1 bát canh, trong đó các món như bông cải xanh xào tôm, cá, gà áp chảo cùng những món ăn kèm.

Điều khiến dân mạng chú ý không chỉ là số lượng món ăn mà còn nằm ở phản ứng của Hà Tuệ. Cô mô tả bữa cơm ngon đến mức muốn ăn liền mấy bát cơm. Các món chủ yếu xoay quanh thịt, cá, tôm và rau xanh, không quá nhiều dầu mỡ hay những món cầu kỳ. Một số nguồn nhận xét đây khá giống kiểu bữa ăn chú trọng kiểm soát dinh dưỡng mà hai người duy trì.

Mới đây nhất, vào khoảng cuối tháng 8, khi đăng ảnh cá nhân lên Xiaohongshu và được một netizen hỏi về thực đơn trong ngày, Hà Tuệ chia sẻ hình ảnh bữa trưa và bữa tối gồm đậu phụ kiểu gia đình, thịt bò hầm, mướp xào, cơm và canh. Cô cho biết về cơ bản bữa trưa và bữa tối thường duy trì cách ăn lành mạnh như vậy.

Mâm cơm thường ngày của Hà Tuệ.

Trước đó, khi chia sẻ về thời gian mang thai, Hà Tuệ từng kể mình vốn thuộc kiểu người “ăn không béo”, nhưng đến giữa thai kỳ lại có thể tăng tới 3 cân chỉ sau một bữa ăn bên ngoài. Cô sau đó điều chỉnh cách ăn bằng việc ưu tiên rau trước, tiếp đến là thịt và cuối cùng mới ăn tinh bột, đồng thời chia sẻ phương pháp “khô - ướt tách biệt” trong ăn uống. Hiểu đơn giản, cô hạn chế uống nước, canh hoặc đồ uống trong bữa và khoảng một giờ sau khi ăn, thay vào đó uống nước trước bữa khoảng 30 phút. Nếu có tình trạng kháng insulin, cô cho rằng nên để khoảng cách lâu hơn sau bữa ăn mới uống nước. Đây là kinh nghiệm ăn uống cá nhân được Hà Tuệ chia sẻ, không nên xem như khuyến nghị y khoa.

Trước khi công khai chuyện tình cảm với Trần Vỹ Đình, cô từng chia sẻ những bữa ăn đời thường trên mạng xã hội và thậm chí có Vlog ghi lại cảnh tự tay vào bếp nấu cơm cho bố mẹ.

Những bữa ăn cô chia sẻ thường khá đơn giản, thiên về các món nhà, rau xanh và thực phẩm giàu đạm, thay vì những món cầu kỳ.

Về phía Trần Vỹ Đình, khả năng nấu nướng của anh cũng từng được nhắc đến trên truyền hình. Năm 2015, khi tham gia một chương trình ẩm thực, nam diễn viên từng tự nhận mình là “vua món ăn thảm họa”, cho biết trước đó gần như không có kinh nghiệm vào bếp. Sau một thời gian tập luyện, anh bắt đầu biết nấu ăn và thậm chí cho biết mình khá thích làm các món theo phong cách phương Tây.

Sau khi công khai có con, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình vẫn giữ một khoảng riêng tư khá lớn. Hai người không thường xuyên đăng ảnh tình cảm hay chia sẻ chi tiết về cuộc sống gia đình, nhưng thỉnh thoảng những khoảnh khắc đời thường vẫn được hé lộ.

Tháng 3/2026, cặp được bắt gặp cùng đi dạo ở Bắc Kinh. Hà Tuệ từng chia sẻ những thay đổi của cơ thể sau sinh như rụng tóc, rụng lông mi và lông mày. Cô cũng xuất hiện trở lại với các hoạt động công việc và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống sau khi làm mẹ.

Trong khi đó, Trần Vỹ Đình cũng từng chia sẻ về trải nghiệm lần đầu làm bố. Anh kể về cảm xúc khi cùng Hà Tuệ đi khám thai, khoảnh khắc nghe tim thai và những lo lắng trong quá trình sinh nở. Sau khi con trai chào đời, anh cũng tham gia trực tiếp vào việc chăm sóc con, trong đó có việc đưa con đi tiêm vaccine.

Nhìn từ những gì được công khai, cuộc sống của cặp đôi sau khi có con không quá ồn ào. Thay vì liên tục đăng ảnh gia đình, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình chỉ thỉnh thoảng để lộ những mảnh ghép nhỏ: một chuyến đi dạo, một bó hoa, một bữa cơm nhà hay khoảnh khắc cùng chăm con.

Nguồn: QQ, Xiaohongshu NV.