Cơm nhà MC SN 1986 đang làm sếp, dẫn liên tiếp 5 mùa Đường lên đỉnh Olympia

Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, MC Diệp Chi còn khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những mâm cơm nhà do chính tay mình chuẩn bị. Từ món Việt quen thuộc đến các món Âu bắt mắt, thành quả vào bếp của nữ MC luôn được chăm chút từ hương vị đến cách trình bày.

Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi thường đăng tải loạt ảnh đồ ăn kèm những dòng tâm sự về niềm vui nấu nướng, chăm sóc gia đình. Nữ MC vẫn bày tỏ rằng cô muốn chia sẻ thành quả vào bếp của mình, bởi đây là một trong những niềm vui giản dị mà cô trân trọng trong cuộc sống hiện tại.

BTV, MC Diệp Chi là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến

Cô có sở thích nấu nướng, bày biện những món ăn chỉn chu cho gia đình

Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy các món ăn không chỉ đa dạng mà còn được bày biện khá cầu kỳ, đẹp mắt. Từ cách sắp xếp món ăn trên đĩa đến màu sắc nguyên liệu, tất cả đều tạo cảm giác chỉn chu, hấp dẫn. Nữ MC vốn yêu thích chuyện bếp núc, thường xuyên trổ tài với nhiều món ăn khác nhau, từ những bữa cơm mang hương vị Việt đến các món Âu có cách chế biến và trình bày bắt mắt.

Với Diệp Chi, vào bếp dường như không đơn thuần là việc chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày, mà còn là cách cô tận hưởng thời gian bên những người thân yêu. Nữ MC kể rằng con gái thường nhắn tin nũng nịu, nhờ mẹ nấu món mình thích trên đường đi học về. Chỉ một lời nhắn như vậy cũng đủ khiến người mẹ mong nhanh chóng trở về nhà, bắt tay chuẩn bị thịt, cá, rau củ và những nguyên liệu cho bữa tối.

Diệp Chi có thể nấu nhiều món việt như bún đậu mắm tôm, bánh đúc nóng, xôi xéo, bún tôm,...

Khoảnh khắc khiến Diệp Chi vui nhất là được ngồi nhìn con gái cùng các thành viên trong gia đình thưởng thức món ăn, vừa ăn vừa gật gù khen đồ mẹ nấu vừa miệng. Đó cũng là niềm vui rất đời thường mà cô muốn gìn giữ.

Diệp Chi cũng bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục tận hưởng những điều nhỏ bé, ấm áp như vậy trong nhiều năm tới. Với cô, cuộc sống viên mãn không nhất thiết phải gắn với sự giàu sang hay việc trở thành một ai đó nổi bật, mà đơn giản là được bình an bên những người mình thương.

Bên cạnh đó nữ MC cũng có thể trổ tài nấu đồ Âu

MC Diệp Chi tên đầy đủ là Nguyễn Diệp Chi, sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Cô từng ghi dấu ấn qua các chương trình như Rung Chuông Vàng, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7.

Không chỉ được yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng, thông minh, Diệp Chi còn có thành tích học tập nổi bật. Từng đỗ thủ khoa đầu vào một trường đại học, cô sớm bén duyên với truyền hình và bắt đầu làm cộng tác viên tại VTV khi mới 20 tuổi. Sau nhiều năm làm nghề, nữ MC dần chuyển sang các công việc phía sau hậu trường, đảm nhận vai trò biên tập, đạo diễn và tham gia sản xuất nhiều chương trình lớn.

Hiện tại, Diệp Chi giữ vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình với vai trò MC như trước, cô vẫn gắn bó với công việc sản xuất nội dung và các chương trình quy mô lớn.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Diệp Chi cũng nhận được sự quan tâm. Nữ MC hiện sống cùng con gái An Nhiên, thường được gọi thân mật là Sumo. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con, từ những chuyến du lịch đến các hoạt động trong gia đình.

Diệp Chi dành nhiều tâm huyết cho nấu ăn, bày trí món ăn

Một số hình ảnh trong căn hộ của Diệp Chi

Một trong những điểm khiến nhiều người chú ý là không gian sống được Diệp Chi chăm chút kỹ lưỡng. Căn hộ của nữ MC tại Hà Nội mang phong cách hiện đại, thanh lịch, với gam màu trung tính kết hợp các chi tiết trang trí tạo cảm giác ấm cúng. Phòng khách rộng thoáng, khu vực bếp gọn gàng và bàn ăn được bố trí hài hòa, vừa tiện nghi vừa có tính thẩm mỹ.

Đặc biệt, căn bếp là một trong những không gian được Diệp Chi đầu tư và dành nhiều tâm huyết. Nữ MC từng chia sẻ về việc lựa chọn thiết bị, sắp xếp vật dụng sao cho khoa học, tận dụng diện tích và giữ cho căn bếp luôn ngăn nắp. Đây cũng là nơi cô thường xuyên thực hành những món ăn mới, chuẩn bị các bữa cơm cho gia đình.

Từ sự chỉn chu trong công việc đến niềm vui chăm chút từng bữa ăn, Diệp Chi cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn ngoài hình ảnh nữ MC tài năng trên truyền hình. Với cô, những bữa cơm được chuẩn bị cẩn thận, những lời khen của con gái và cảm giác được trở về nhà sau một ngày làm việc chính là những điều giản dị làm nên hạnh phúc hiện tại.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV