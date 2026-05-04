Những ngày này, cư dân mạng bị lôi vào cuộc tranh cãi khá rôm rả về cốc chè thập cẩm có giá 170 nghìn đồng trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo đó, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh một cốc chè với nội dung: "Đừng cơm canh cá thịt nữa, mời cả nhà chuyển qua chè chùa. Ly chè thập cẩm này 170 nghìn là đắt hay rẻ mọi người. Xin lời nhận xét công tâm. Mua khi 6h tối hôm nay mà chưa ăn nổi vì cổ hơi nghẹn".

Mức giá cốc chè khiến nhiều người phân chia thành nhiều luồng tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ có hành vi "chặt chém" khách của quán chè hay không.

Bài đăng gây tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 3/5, thông tin trên tờ Sức khoẻ và Đời sống (SKĐS), ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, địa phương vừa làm việc với chủ cơ sở chè Chùa tại số 145 đường Hùng Vương để xác minh thông tin phản ánh về cốc chè 170 nghìn đồng.

Theo nội dung bản tường trình của chủ cơ sở chè Chùa, bà L.T.T.T. thông tin khoảng 18h ngày 2/5, có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ tất cả các món chè trong quán vào một cốc. Chủ quán cho biết đã thông báo với khách rằng cốc chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao và hỏi lại khách có đồng ý hay không.

Theo bà T, một nam thanh niên trong nhóm khách đã đồng ý nên bà mới bắt đầu múc chè, đồng thời tính tiền từng món khi cho vào cốc. Giá các món dao động từ 5 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng. Riêng 2 viên heo quay có giá 12 nghìn đồng. Tổng tiền các món chè trong ly là 163 nghìn đồng. Ngoài ra, khách yêu cầu thêm 5 cốc nhựa trị giá 10 nghìn đồng và thêm một ly chè hạt lựu 20 nghìn đồng, nên tổng cộng hóa đơn là 190 nghìn đồng.

Bảng giá quán chè được công khai rõ ràng.

Bà T. tưởng khách mua đem về quê làm quà nên đậy nắp. Sau đó người mua nói đem ra sân bay ăn. Bà T. nói với khách cốc chè rất đặc, khoảng 4 đến 5 người ăn được. Trong nhóm khách đó, một phụ nữ nói đắt nhưng 2 người còn lại nói giá vậy là đúng.

Chủ cơ sở khẳng định việc bỏ hơn 20 món chè vào một cốc là theo yêu cầu của khách. Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa thông tin thêm trên SKĐS, chủ cơ sở có niêm yết giá các món chè tại cơ sở theo quy định.