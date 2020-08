Từng vì chồng phản bội mà buông tay cuộc hôn nhân đã từng cãi lời mẹ để yêu. Rồi cuối cùng Trương Nhất Cẩm Thy (TPHCM, sinh năm 1989) cũng phải viết tâm thư "em nhường chồng cho chị" cay đắng khiến MXH xôn xao 4 năm trước. Cẩm Thy từng nói cô viết tâm thư với lý do nhiều người nói "tình yêu không có lỗi" mà coi nhẹ cuộc hôn nhân, nghĩa vợ chồng mình đã có. Nhiều chị em có chồng ngoại tình vì cả nể, vì sĩ diện gia đình... đã im lặng, chịu đựng. Nhưng càng im lặng thì các ông chồng càng lấn tới, không bao giờ nhận sai về mình. Họ luôn có lý do chính đáng để bao biện cho chuyện ngoại tình của họ. Còn "tiểu tam" thì càng xuất hiện nhiều hơn vì nhân danh tình yêu cao cả mà dấn thân và gây bao điều ngang trái cho nhiều gia đình và những đứa trẻ.



Đã từng tin như thế, yêu như thế và... vụn vỡ như thế

- Từng viết tâm thư đầy cay đắng "Em nhường chồng cho chị" khi phát hiện chồng ngoại tình 4 năm trước, khi đọc "cú phốt" nữ giảng viên Âu Hà My tố chồng ngoại tình, bạn có đồng cảm hay chạnh lòng trước hoàn cảnh "như đã từng" của mình không?

Về câu chuyện của nữ giảng viên Âu Hà My với màn "bóc phốt" chồng ngoại tình, với tư cách người cũng đã từng bị phản bội và kết thúc cuộc hôn nhân giống như thế mình muốn gửi lời an ủi đến bạn ấy. Đã từng tin như thế, yêu như thế... và vụn vỡ như thế, đó là tất cả những gì mình đã trải qua.

Thực tế khi yêu, tình yêu của đàn ông, lời nói của đàn ông chỉ mang tính chất thời điểm. Còn phụ nữ thì họ thường nhớ rất rõ những gì mình nói. Lúc ấy mình cũng như thế, gạt bỏ hết lời khuyên của người đi trước rằng thì là: "Yêu 50 thôi, 50 còn lại chừa đường lui cho mình", "đừng yêu quá mù quáng", "đừng để người ta biết rõ tình cảm mình dành cho họ, sẽ không còn gì để khám phá nữa sẽ chán"...

Sau khi đổ vỡ, mình nhận ra và thấm lắm những lời xưa cũ. Tuy nhiên, Âu Hạ My cũng đừng mất niềm tin vào tình yêu mà đóng cửa lòng, bạn xứng đáng có được cái tốt hơn. Hơn nữa trong cái rủi thường có cái may. Và chính mình cũng vậy.

Trương Nhất Cẩm Thy, sinh năm 1989, hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

- Trước kia khi phát hiện chồng ngoại tình và đến lúc bước ra từ tòa án, bạn đã từng quả quyết "Chúc 2 người vui vẻ. Răng long đầu bạc. Em nhường chồng cho chị, chị ráng giữ". 4 năm đã trôi qua, bạn vừa nói mình đã gặp cái may trong rủi, hẳn sau đó cuộc sống của bạn khi buông tay đã diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp hơn?



Từ khi buông tay, mình tìm mọi cách để quên đi chuyện cũ. Mình lao vào công việc tăng ca, ngày nghỉ thì dành cho con, tự đóng cửa tim mình và không tin vào người đàn ông nào nữa. Vì mình sợ, sợ cảnh "con anh con em con chúng ta", vì con mình là con gái nên mình lo sợ nhiều, sợ lại đau khổ nữa... Tuy nhiên, nhờ điều đó mình từ nhân viên bán hàng đã tìm tòi học hỏi và cố gắng để từng bậc lên quản lý và hiện tại là chuyên gia tư vấn sắc đẹp (beauty expert).

Điều đặc biệt hơn mình đã gặp được 1 người đàn ông thấu hiểu, yêu thương con mình, làm lòng mình 1 lần nữa mở cửa. Anh ấy là người đã đọc được bài viết năm ấy của mình và thương cảm với mình. Tuy nhiên, sau này gặp anh do 1 sự tình cờ khác mới biết anh đã để ý đến mình từ ngày ấy.

Tụi mình quen nhau được 3 năm rồi và anh ấy trân trọng mình. Anh cũng đang nuôi con nên rất hiểu và thương con mình, 2 đứa nhỏ chơi với nhau cũng thân quý. Còn mẹ anh ấy thì khá tuyệt vời, yêu thương cả hai mẹ còn mình và vun vén cho mối quan hệ này.

Hiện anh ấy cũng nhiều lần ngỏ ý tới 1 đám cưới, nhưng tụi mình đang chờ công việc ổn hơn và nguôi ngoai nỗi sợ của quá khứ hẳn hoi thì sẽ tiến xa hơn. Dù sao đến giờ điều cần thiết là một mối quan hệ chắc chắn, chứ không có gì để phải vội vàng để gắn kết bằng 1 tờ đăng ký kết hôn.

Tâm thư trải lòng để đóng một dấu mốc và... bước về phía trước

- Có người đồng tình "ghen tuông thì cũng nữ nhi thường tình", trước khi buông tay cũng phải xả giận kẻ phản bội 1 lần. Nhưng cũng có người cho rằng nếu đã quyết dứt áo ra đi thì nên ra đi lặng lẽ, không cần lùm xùm. Là người trong cuộc và đã từng bước qua hoàn cảnh tương tự, nếu làm lại bạn vẫn viết bức tâm thư hay sẽ lặng lẽ kết thúc cuộc hôn nhân ấy... không ồn ào?

Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề và cách lý giải khác nhau, vậy nên mới tạo thành nhiều nguồn dư luận. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, bạn sẽ không tưởng tượng được nỗi đau đó như thế nào đâu để nói chuyện lý trí.

Tượng đài người chồng người cha trong cuộc hôn nhân bao người chúc phúc bỗng sụp đổ, tình yêu từng là niềm tự hào nay vỡ vụn cắm vào tim... Thế giới trước đây từng chỉ là của 2 người, giờ chỉ còn lại 1 mình gặm nhấm. Nhiều lúc, muốn tâm sự cũng không biết tâm sự với ai, nên người ta trải lòng thế rồi thôi, đánh dấu cột mốc thay đổi bản thân tại thời điểm đó.

Mình viết tâm thư để trải lòng thế rồi thôi, cũng là để đánh dấu cột mốc thay đổi bản thân tại thời điểm đó.

Mình không bình luận về chuyện của Âu Hạ My hay phụ nữ có nên yên lặng bước ra khỏi 1 cuộc hôn nhân không. Nhưng với mình nếu làm lại mình sẽ vẫn viết điều gì đó để đánh dấu cột mốc bản thân đã trải qua và... đi về phía trước.

- Từ chuyện tình của Âu Hạ My vốn trước đầy ngọt ngào ngôn tình rồi cũng kết thúc một cách đầy đau đớn, người ta bảo nồng nhiệt chóng phai. Ai đó có nói vui rằng "là thân con gái chớ nghe giai thề", bạn có cho rằng đàn ông ngọt ngào thường khó tin không?

Không vơ đũa cả nắm được, tuy nhiên theo mình thì đàn ông khô khan tuy không được ngọt tai nhưng tỷ lệ chung thủy có thể sẽ cao hơn. Vì người đàn ông ngọt ngào có thể là do được "trao dồi kỹ năng" hàng ngày trong việc thả thính. Hoặc do những người phụ nữ khác "huấn luyện" anh ta mà thành.

Còn nếu khô khan lúc đầu thì họ vì yêu họ vẫn có thể sẽ thay đổi để yêu thương người phụ nữ của đời mình hơn và cũng chính vì khô khan vậy nên không tiếp cận được với nhiều phụ nữ đâu.

Nhưng đừng vì một người đàn ông mà gom chung toàn bộ đàn ông lại với nhau. Vẫn còn nhiều đàn ông tốt trong cuộc sống này dù họ có khô khan hay ngọt ngào. Phụ nữ nghe là một chuyện nhưng hãy cảm nhận bằng khối óc của mình từ hành động người ta làm cho bạn nữa.

Phụ nữ yêu ai đó không có gì sai, nhưng đừng quên yêu chính mình

Theo bạn, càng ngày càng nhiều vụ chồng ngoại tình, là do đàn ông tệ hay cũng một phần là do phụ nữ không biết cách yêu?

Phụ nữ khi yêu và cảm thấy an toàn sẽ 100% dồn thời gian, suy nghĩ... vào người đàn ông ấy và có lẽ yêu họ hơn yêu chính mình. Lỗi này cũng 1 phần là do phụ nữ, chứ không phải là do đàn ông hoàn toàn.

Khi phụ nữ nội tâm càng chằng chịt vết sẹo, càng đi qua nhiều tổn thương, lại càng sâu sắc hơn về mọi mặt.

- Những những cay đắng, phụ bạc 1 thời rồi cuối cùng có thể được xóa hết không? Phụ nữ nên làm gì để bớt thù hận nếu có và sống an nhiên cho hiện tại?

Xóa hết nỗi đau cũ thì không xóa được đâu, vẫn là vết sẹo còn ở đó. Tuy nhiên khi phụ nữ nội tâm càng chằng chịt vết sẹo, càng đi qua nhiều tổn thương lại càng sâu sắc hơn về mọi mặt. Đó không hẳn là điều xấu. Nếu may mắn thì bạn sẽ đi tiếp với 1 người, còn không thì nhiều người. Mỗi 1 người sẽ dạy bạn điều gì đấy. Đừng quá sợ!

Và đến 1 ngày, sẽ có 1 người dạy bạn cách lãng quên quá khứ, lãng quên sự tổn thương để yêu lại từ đầu.