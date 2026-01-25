Những ngày qua, mâu thuẫn trong gia đình Beckham leo thang cực đỉnh sau khi cậu cả Brooklyn tung ra "bom tấn" là bức tâm thư dài 6 trang "bóc phốt" bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Giữa sóng gió gia tộc căng thẳng, Harper Beckham đã bất ngờ lộ diện, có động thái gây chú ý trên MXH, khiến dân netizen không khỏi đặt dấu hỏi: liệu đây có phải là cú đánh tiếng của cô út về việc sẽ đứng về phía cha mẹ, quay lưng với anh trai cả.

Theo đó, Harper Beckham vừa đăng tải lại video chúc mừng, khen ngợi anh trai Romeo đã có màn trình diễn tuyệt vời trên sàn diễn của Willy Chavarria tại Tuần lễ Thời trang Paris. Ngay lập tức, Romeo và cả David Beckham liền chia sẻ lại bài đăng của Harper về trang cá nhân của mình. Động thái của Harper Beckham gây bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng công chúa út nhà Beckham đang ẩn ý đưa ra sự lựa chọn đứng về phía cha mẹ và 2 anh trai Cruz, Romeo trong cuộc chiến gia tộc. Dù vậy, cũng ý kiến cho rằng Harper Beckham chỉ đơn thuần chúc mừng anh trai Romeo có "thành tích" mới trong sự nghiệp.

Giữa sóng gió gia tộc căng thẳng, Harper Beckham đăng story khen ngợi, ủng hộ anh trai Romeo. Đây bị cho động thái lựa chọn đứng về phía gia đình, quay lưng với anh cả Brooklyun của cô út nhà Beckham. Ảnh: Daily Mail.

Năm ngoái, vợ chồng Brooklyn và Nicola Peltz đã chặn toàn bộ người thân trên Instagram, trong đó có cả em gái út Harper Beckham mới 15 tuổi. Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bởi Harper từ lâu vẫn được xem là "út cưng quốc dân", là thành viên vô tội nhất trong mọi mâu thuẫn đang âm ỉ giữa Brooklyn với cha mẹ và 2 em trai. Theo nguồn tin mới nhất, Brooklyn Beckham được cho biết đang rơi vào trạng thái khổ sở để cố gắng duy trì mối quan hệ gần gũi với Harper bối cảnh gia đình khó có thể nhìn mặt nhau.

Năm ngoái, vợ chồng Brooklyn đã chặn tài khoản MXH của Harper. Ảnh: Getty Images.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Gia đình Beckham tan đàn xẻ nghé. Ảnh: Wire Images.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đánh dấu sự rạn nứt khó cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "biểu tượng hoàn mỹ" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua. Theo nguồn tin mà Daily Mail có được, David - Victoria Beckham "vô cùng tức giận" trước hành động thiếu khôn ngoan phơi bày bất hòa gia đình của Brooklyn, cũng như việc anh có cáo buộc chấn động hướng đến cha mẹ.

Vợ chồng David - Victoria Beckham cho rằng Nicola Peltz đã đứng sau thao túng, xúi giục Brooklyn quay lưng, "bóc phốt" gia đình. Do đó, cả hai không muốn Nicola Peltz tiếp tục làm con dâu của mình. Ông bà Becks đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu con trai cả bỏ vợ nếu muốn quay lại nói chuyện và hàn gắn với gia đình. David - Victoria Beckham cũng lo sợ những cáo buộc tiêu cực mà Brooklyn đưa ra sẽ phá hỏng danh tiếng và hình ảnh của "thương hiệu Beckham". Gia đình Beckham đang tìm cách hạn chế thiệt hại sau cuộc tấn công trực tuyến đầy bất ngờ của con trai cả.

Vợ chồng David - Victoria Beckham cho rằng Nicola Peltz đã đứng sau thao túng, xúi giục Brooklyn quay lưng, "bóc phốt" gia đình. Ảnh: Instagram.

