Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?

Anh Nguyễn Trọng Lân, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, anh có 9 tỷ đồng nhàn rỗi, muốn đầu tư vào vàng hoặc bất động sản. Tuy nhiên, giá vàng và giá đất hiện tại đang quá cao nên sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định chia nhỏ dòng tiền, đổ vào nhiều kênh khác nhau.

Theo đó, anh dành khoảng 5 tỷ đồng để mua 1 lô đất nền tại vùng ven Hà Nội, sau đó dùng khoảng 3 tỷ để mua vàng, số tiền còn lại anh gửi ngân hàng.

" Đây là số tiền nhàn rỗi nên tôi muốn dùng để đầu tư làm giàu. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả vàng và đất cùng nóng thì tôi chọn cách phân chia "trứng" vào nhiều "giỏ" khác nhau để có thể thu lời từ nhiều phía. Và trong trường hợp nếu có rủi ro thì cũng không sợ mất hết tài sản.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn giữa mua vàng hay đât lúc này. (Ảnh minh hoạ).

Tuy biết nhược điểm lớn nhất của đầu tư vàng là giá rất dễ đảo chiều nhanh chóng nhưng từ trước đến nay, ít người đầu tư vàng dài hạn mà bị lỗ. Ưu điểm nổi bật của vàng là có tính thanh khoản cao, dễ chuyển đổi thành tiền mặt trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, nếu chọn đúng thời điểm giao dịch thì khả năng sinh lời khá cao.

Vì thế, tôi quyết định mua vàng và cất giữ, khi có việc cần hoặc khi vàng tăng giá mạnh thì sẽ bán ra, thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch ” , anh Lân chia sẻ.

Nhiều chuyên gia cũng đồng tình với cách đầu tư của anh Lân khi chia tài sản thành nhiều mối nhằm hạn chế rủi ro.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho biết, đây là giai đoạn thử thách bản lĩnh của những người đi đường dài, khi dòng tiền trên thị trường đang phân hóa mạnh giữa các kênh đầu tư.

Sau giai đoạn tăng nóng, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng rút khỏi nhóm đầu cơ, quay về những kênh an toàn hơn như vàng , bất động sản và cổ phiếu có nền tảng thực.

Trong khi chứng khoán tăng 38% từ đầu năm, vàng và bạc lại gây bất ngờ khi tăng đến 50% - 60%, vượt xa lợi suất tiền gửi và mức tăng của tỷ giá USD.

Theo ông Khánh, diễn biến này phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp và lạm phát chưa hạ nhiệt. " Vàng không chỉ là nơi trú ẩn khi bất ổn mà còn là công cụ cân bằng danh mục đầu tư. Ai nắm giữ từ đầu năm đến giờ đều có lãi lớn ", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc mua vàng ở vùng giá cao cần phải cân nhắc kỹ. Nếu mục tiêu là bảo toàn tài sản thì ổn nhưng nếu là đầu cơ ngắn hạn thì rủi ro rất lớn. Hiện giá vàng đang bắt đầu có xu hướng điều chỉnh giảm mạnh.

Trong khi đó, đối với đầu tư bất động sản, ông Khánh cho rằng thị trường địa ốc đang phục hồi có chọn lọc, tập trung vào những dự án "thật", gắn liền với nhu cầu sử dụng và năng lực chủ đầu tư.

" Bất động sản vẫn là kênh tích sản dài hạn, không phải cuộc đua lướt sóng. Ai chọn đúng dự án sẽ thắng lớn, còn ai đua theo đám đông dễ mắc kẹt vốn ", ông Khánh nói.

Theo vị chuyên gia này, vàng và bất động sản đều có tiềm năng nhưng hiện đang ở vùng giá quá cao do nguồn cầu lớn còn nguồn cung hạn chế, do vậy nhà đầu tư không nên "bỏ trứng vào một giỏ".

Trong khi đó, nêu quan điểm của mình, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Ngô Thành Huấn lại khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua thêm vàng. Ông nhìn nhận có thể vàng sẽ kết thúc quá trình tăng trong năm 2025 và bước vào chu kỳ "ngủ đông" tại giai đoạn 2026 -2030.

" Năm 2025 là chu kỳ cuối cùng của vàng. Nếu không có biến động chính trị lớn thì vàng sẽ nhường lại thị trường cho chứng khoán và bất động sản ", ông Huấn đưa ra quan điểm.

Trong khi đó, về mặt dài hạn, bất động sản sẽ có nhu cầu ở thật. Nhà đầu tư nên mua căn hộ chung cư vì nhiều dự án nhà ở, chung cư xuất hiện với mức giá chấp nhận được và đất nền khu vực đã có người ở xen kẽ; không nên đầu tư đất trên rừng, đất dự án bỏ hoang.

“ Nhà đầu tư có hơn 1 tỷ đồng nên vay thêm để đầu tư căn hộ chung cư hoặc một miếng đất quanh khu vực đang có người ở chứ đừng mua ở khu vực xa xôi với mức giá từ hơn 1 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng. Mua đất để đó với thời gian 5 năm không thể không tăng” , ông Huấn nêu ý kiến.

Nên chờ vàng giảm rồi mới mua

Đu đỉnh vàng sẽ dễ gặp nhiều rủi ro. (Ảnh: Công Hiếu).

Chuyên gia Trần Duy Phương khuyến cáo, vàng không phải hết cơ hội tăng trong năm nay nhưng việc mua hoặc đầu tư khi giá trên đỉnh là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đầu tư vàng phải lựa chọn, cân nhắc thời điểm mua bán để có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Ví dụ hiện nay giá thế giới và trong nước đang ở mức rất cao. Lúc này bỏ tiền mua vàng trong tương lai có thể vẫn có lãi nhưng tỷ suất sinh lời sẽ không cao và thời gian chờ đợi mức lời tốt khá lâu. Chưa kể giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào vì đã liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua, lúc này người đã trót "đu đỉnh" vàng sẽ thua thiệt.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, tư vấn nhà đầu tư không nên mua nhiều vàng ở thời điểm hiện tại vì giá thế giới đang rất cao, áp lực chốt lời lớn. Những ai đã có vàng mà muốn giữ dài hạn thì vẫn nên giữ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến số khó đoán, vàng vẫn là tài sản tốt để đầu tư, nhưng tỷ trọng chỉ nên giữ ở mức thấp (10 đến 20% danh mục đầu tư) để bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư.

" Bối cảnh hiện tại là đặc biệt rủi ro với những người dùng “đòn bẩy” tài chính để đầu tư vàng ", ông nói.

Chỉ nên mua bất động sản pháp lý minh bạch

Chỉ nên đầu tư những khu đất có pháp lý minh bạch.

Với bất động sản, nhiều chuyên gia nhận định đây được coi là kênh đầu tư hấp dẫn vì lợi nhuận cao, đặc biệt trong những năm gần đây và được xem là nơi "trú ẩn" an toàn cho dòng vốn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Tuy nhiên, chỉ nên bỏ tiền vào những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt, hạ tầng đồng bộ sẽ hút mạnh dòng tiền.

Theo CEO EZ Property Phạm Đức Toản, hiện nay cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư đều ngày càng quan tâm đến tính pháp lý và khả năng thanh khoản của bất động sản . Thị trường cũng đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét về nhu cầu, sản phẩm chỉ thực sự thu hút người mua nếu có thể khai thác được ngay.

Ngay cả ở những nơi giá nhà cao như Hà Nội hay TP.HCM, các sản phẩm có pháp lý minh bạch, vị trí đắc địa vẫn ghi nhận giao dịch tốt, điều đó cho thấy thanh khoản chứ không phải mức giá là yếu tố quyết định hành động mua.

“ Xu hướng giãn dân và mở rộng đô thị cũng đang tạo cơ hội mới cho các khu vực vùng ven, nơi có hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quy hoạch rõ ràng. Giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã ở mức quá cao, rất khó sinh lời nếu vẫn đầu tư theo kiểu “lướt sóng”. Thay vào đó, nhà đầu tư nên hướng tới những khu vực còn dư địa tăng trưởng, hạ tầng đang được đầu tư mạnh như Hải Phòng, Bắc Ninh…để tối ưu hiệu quả dòng vốn và lợi nhuận dài hạn ”, ông Toản cho hay.

Theo Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp, thời gian qua, phần lớn nhà đầu tư và người mua vẫn giữ tâm lý thận trọng, “phòng thủ”, chưa vội rót vốn vào thị trường. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi trong thời gian tới là rất tích cực, nhờ loạt chính sách vĩ mô đang dần tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án, tạo động lực mới cho thị trường vận hành trở lại.

“ Trong bối cảnh công nghệ và dữ liệu ngày càng phát triển, nhà đầu tư cần biết tận dụng các kênh tham chiếu thông tin để đưa ra quyết định chính xác. Đầu tư bất động sản giờ đây không còn là cuộc chơi đơn giản mà là bài toán tổng hòa của nhiều yếu tố như chính sách, tín dụng, cung - cầu và tâm lý thị trường.

Do đó, chỉ những nhà đầu tư đủ tỉnh táo, linh hoạt và có chiến lược dài hạn mới có thể trụ vững và tạo giá trị trong giai đoạn tái thiết này ”, ông Nguyễn Thế Điệp cho hay.