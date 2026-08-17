Gần 9h30 sáng nay (17/8), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không, HĐXX bắt đầu thẩm tra lý lịch tư pháp các bị cáo.

Được HĐXX gọi lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, có biệt danh "cô tiên từ thiện" trên mạng xã hội) đã trình bày với HĐXX, rằng phần lý lịch tư pháp của bị cáo chưa đúng.

Nghe đến đây, Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chủ tọa phiên tòa) hỏi bị cáo Trúc Phương muốn đính chính thế nào.

Trả lời HĐXX, Nguyễn Đỗ Trúc Phương nói rằng phần lý lịch nhân thân, bị cáo không có chồng như lý lịch tư pháp ghi. Ngoài ra, bị cáo Phương cũng khai không chung sống với người đàn ông tên V.H.A..

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đưa ra xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Clip: Trúc Phương trình bày trước tòa về nhân thân của bị cáo.

Theo cáo trạng, Phương và V.H.A. sống chung như vợ chồng. Ngày 15/3/2024, cả hai dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại căn nhà ở TP Thủ Đức (cũ). Tối 16/3, Phương, V.H.A. cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống tại tầng trệt. Trong lúc này, Phương và V.H.A. chuẩn bị bình khí cười cùng các loại ma túy, gồm Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để nhóm sử dụng.

Đến khoảng 0h ngày 17/3/2024, một số người ra về. Phương được xác định đã rủ những người còn lại lên phòng karaoke để tiếp tục sử dụng ma túy.

Khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy, trong đó 4 người ở phòng khách và 6 người ở tầng 2. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy cùng 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam. Kết quả xét nghiệm xác định 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Trúc Phương và V.H.A..

Cáo trạng còn xác định trước đó vào ngày 14/3/2024, Phương nhắn tin nhờ một người mua 2 gói “nước vui”, 5 viên MDMA và 2,5 gam Ketamine với giá 9,9 triệu đồng. Ngày 16/3/2024, Phương tiếp tục nhờ mua thêm 2 gói “nước vui”.

Ngày 14/11/2024, Công an TPHCM công bố việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau quá trình mở rộng chuyên án VN10.