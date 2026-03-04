Mới đây, trên trang cá nhân, hoa khôi Thu Hương gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy hài hước và chân thành: "Chồng chỉ cần ngồi im và cười, phần còn lại để vợ lo".Status này khắc họa rõ nét phong cách sống của người đẹp: chủ động, tự tin và tràn đầy năng lượng trong vai trò người vợ, người mẹ và người phụ nữ độc lập.

Thu Hương và ông xã doanh nhân

Thu Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân giản dị bên ông xã. Vào dịp Tết, cô dí dỏm khoe bình được ông xã đại gia đèo bằng xe máy và chia sẻ: "Ngày 6 Tết cùng chồng về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên, được chàng lấy xe máy chở đi lòng vòng trong thôn kể cũng oai. Đi đâu cũng được, đi bằng gì cũng được miễn là đi với nhau là tươi như hoa chồng nhỉ".

Trước đó, vào Valentine, người đẹp cũng dành những lời ngọt ngào cho chồng: "22 mùa Valentines bên nhau mà vẫn chưa thấy chán bởi cả hai đều thích gia đình, bạn bè, thích làm hết sức mà chơi cũng hết mình. Mong sao sẽ có thêm mấy chục mùa Valentines hạnh phúc bên nhau nhé anh".

Hình ảnh giản dị của vợ chồng Thu Hương

Thu Hương từng là mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt. Cô không chỉ được nhớ đến với danh hiệu Hoa khôi Thể thao 1995, mà còn là một trong những gương mặt hiếm hoi rẽ sang nhiều lĩnh vực khác nhau và đều ghi dấu ấn.

Thu Hương bén duyên với nghề MC, diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình vào cuối thập niên 1990 - đầu những năm 2000. Vai diễn trong Cô thư ký xinh đẹp là vai "để đời", giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao, Thu Hương quyết định rẽ hướng sang kinh doanh và tập trung xây dựng cuộc sống gia đình bên doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Hai người kết hôn từ năm 2005 và có với nhau hai cậu con trai ngoan ngoãn, giỏi giang.

Hoa khôi thể thao khoe hai cơ ngơi bề thế ở Mỹ

Cuộc sống của Thu Hương hiện viên mãn bên chồng đại gia trong biệt thự rộng tới 1.000m2 tại TP.HCM và một gia sản ổn định sau nhiều năm xây dựng. Sau khi cưới, cô không chỉ làm hậu phương vững chắc cho chồng, mà còn tự mình phát triển sự nghiệp riêng, trở thành chuyên gia tư vấn chiến lược, tổ chức sự kiện, diễn đàn và nhiều hoạt động cộng đồng.