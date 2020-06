Cơ thể xuất hiện "1 đỏ, 2 vàng, 1 đen": Dấu hiệu mắc ung thư gan

Hầu hết bệnh nhận bị ung thư gan đều phải đối mặt với tình trạng "phát hiện ở giai đoạn muộn". Điều này có liên quan đến cấu trúc đặc biệt của gan, bởi vì nó không những không có sự phân bố thần kinh cảm giác đau, đồng thời chức năng của gan tương đối mạnh. Trong trường hợp tế bào gan bị tổn thương nghiêm trọng, gan vẫn có thể hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản, do đó bệnh nhân khó phát hiện bệnh gan ở giai đoạn sớm.



Tuy nhiên, theo nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, gan từ khỏe mạnh đến ung thư, những người mắc gan mãn tính chuyển sang ung thư rất lớn, biệt đối với bệnh nhân bị viêm gan do virus. Từ viêm gan mãn tính đến ung thư chỉ còn 3 bước: Viêm gan B – Xơ gan – Ung thư gan.

Nếu bệnh nhân mắc bệnh gan mãn tính đột nhiên xuất hiện những triệu chứng sau đây, có thể là ung thư gan đã tìm đến.

Một đỏ: Lòng bàn tay đỏ bất thường

Lòng bàn tãy xuất hiện những nốt chấm đỏ chứng tỏ gan đang có vấn đề

Khi gan bị ung thư, nhiều người sẽ có các triệu chứng như các nốt ban sẽ nổi chi chít trên lòng bàn tay. Những nốt ban này sẽ biến mất khi bạn ấn mạnh xuống, da tay tái nhợt đi và chúng lại xuất hiện sau khi ngừng ấn, nó được gọi là "lòng bàn tay gan".

Lý do cho điều này là để đề cập đến một loại hormone "estrogen" đặc biệt trong cơ thể con người. Ngoài buồng trứng nữ sản xuất estrogen, tuyến thượng thận cũng liên tục sản xuất estrogen. Các estrogen và androgen luôn luôn cân bằng trong cơ thể. Khi hormone di chuyển cùng máu qua cơ thể, cuối cùng nó sẽ bị phá vỡ trong gan để hoàn thành bất hoạt. Tuy nhiên, khi gan bị ung thư, chức năng của gan sẽ bị giảm, mức độ rối loạn chuyển hóa estrogen khác nhau xảy ra, và một lượng lớn estrogen tích tụ trong cơ thể, sẽ kích thích mao mạch giãn nở sung huyết, và cuối cùng hình thành lòng bàn tay gan.

Nếu có những biểu hiện bất thường như vậy, bạn cần đi khám và bắt đầu điều trị ung thư gan để không làm bệnh trầm trọng hơn và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hai vàng: Vàng mắt, vàng da

Vàng da ở người bệnh ung thư có thể báo hiệu là đã bị di căn vào gan.

Vàng mắt, vàng da là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất khi gặp phải các vấn đề về gan. Nguyên nhân của hiện tượng này là do một chất có tên gọi là "bilirubin", chất thải có màu vàng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Khi có quá nhiều bilirubin trong máu, chất này có thể rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành vàng.

Vàng da ở người bệnh ung thư (đã được chẩn đoán hoặc vừa mổ) có thể báo hiệu là đã bị di căn vào gan. Nếu có tình trạng ngứa lâu năm, nay lại vàng da, cần nghĩ đến chứng do ứ mật trường diễn trong gan.

Một đen: Mặt đen

Nếu bạn thấy mặt mình bỗng nhiên có màu đen dù không phơi nắng thì cần đi khám gan ngay.

Làn da của người khỏe mạnh khá hồng hào và sáng bóng, nhưng khi bắt đầu mắc ung thư gan, da mặt người bệnh có thể chuyển sang màu sậm tối hơn những vùng khác. Chúng ta thường thấy rằng một số bệnh nhân mắc bệnh gan có làn da đen hơn mà không phải do rám nắng. Đây là mô tả về triệu chứng của bệnh gan, do mắc ung thư gan và xơ gan, dẫn đến rối loạn chức năng gan. Nguồn gốc là do rối loạn chức năng nội tiết.



Đồng thời, bệnh nhân cũng có thể bị rối loạn chức năng vỏ thượng thận. Do đó, lượng melanin trong cơ thể tăng lên, và một lượng lớn melanin liên tục đọng lại trên mặt, điều này dẫn đến da mặt bị khô, xỉn màu, quầng thâm. Do vậy, nếu bạn thấy mặt mình bỗng nhiên có màu đen dù không phơi nắng thì cần đi khám gan ngay.

Theo Sohu