Có thể bạn không biết, đến hôm nay học sinh một tỉnh vẫn đang được NGHỈ TẾT!

Trong khi hàng triệu học sinh trên khắp cả nước đã chính thức quay trở lại trường học từ mùng 7 Tết, thì tại một địa phương, không khí xuân vẫn đang vô cùng rộn ràng. Tính đến ngày hôm nay, học sinh tại tỉnh Quảng Ninh vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ và chỉ chính thức đi học lại vào đầu tháng 3. Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận với những ý kiến trái chiều xoay quanh việc nghỉ Tết "dài hơi" của học sinh đất mỏ.

Trả lời trên Vietnamnet , lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc cho học sinh nghỉ Tết kéo dài đến hết ngày 1/3/2026 hoàn toàn nằm trong khung kế hoạch thời gian năm học đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ trước. Cụ thể, kỳ nghỉ của học sinh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 16/2 đến hết ngày 28/2. Tuy nhiên, do ngày 1/3 rơi vào Chủ nhật, nên thực tế các em sẽ bắt đầu quay trở lại trường vào thứ Hai, ngày 2/3/2026.

Đại diện Sở cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù thời gian nghỉ Tết có vẻ dài hơn so với các tỉnh thành khác, nhưng tổng thời gian thực học trong năm của học sinh Quảng Ninh vẫn đảm bảo đủ 35 tuần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc sắp xếp này nhằm tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn, đồng thời phù hợp với đặc thù địa phương vốn có nhiều lễ hội xuân lớn kéo dài trong tháng Giêng.

Học sinh tỉnh Quảng Ninh được nghỉ Tết đến 1/3 (Ảnh: THPT Hòn Gai - tỉnh Quảng Ninh)

Trong khi đó, theo ghi nhận từ báo Lao Động , kỳ nghỉ Tết kéo dài đến tận tháng 3 đã khiến không ít phụ huynh tại Quảng Ninh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Trong khi bố mẹ đã phải quay lại làm việc từ sớm, việc trông nom con cái trở thành bài toán khó. Nhiều gia đình đã phải cấp tốc "cầu cứu" ông bà ở quê ra trông cháu, hoặc gửi con vào các lớp kỹ năng, câu lạc bộ ngoại khóa để yên tâm công tác.

Một số phụ huynh chia sẻ rằng, việc nghỉ dài giúp con cái không bị áp lực "sốc" sau Tết, nhưng cũng khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái uể oải, quên kiến thức. Tuy nhiên, ở góc độ khác, nhiều gia đình lại tỏ ra hào hứng vì có thêm thời gian để thực hiện những chuyến du xuân xa hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa mà không lo ảnh hưởng đến lịch học chính khóa của con.

Nhóm địa phương Ngày đi học lại (Dương lịch) Tình trạng hiện tại Đa số các tỉnh thành (Hà Nội, TP.HCM...) 23/02/2026 Đã đi học được 2 ngày Hà Tĩnh 24/02/2026 Bắt đầu đi học từ hôm nay Ninh Bình, Vĩnh Long 25/02/2026 Ngày mai mới đi học lại Quảng Ninh 02/03/2026 Vẫn đang nghỉ Tết

Dù lịch nghỉ có sự khác biệt, nhưng điểm chung là các cơ sở giáo dục đều đang nỗ lực ổn định nề nếp dạy và học ngay sau khi học sinh trở lại lớp, đảm bảo kế hoạch học tập của học kỳ 2 diễn ra đúng tiến độ.