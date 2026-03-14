Có thật là con dưới 3 tuổi, cho đi du lịch "chỉ tổ hành xác?" - Khoa học chỉ ra 1 sự thật quá đỗi bất ngờ!

"Trẻ còn nhỏ quá, mang đi du lịch chỉ tổ phí công, sau này chúng cũng chẳng nhớ gì đâu" - Đây là câu nói quen thuộc mà nhiều bậc phụ huynh thường nhận được khi đưa con dưới 3 tuổi đi chơi xa. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học não bộ, câu chuyện lại hoàn toàn khác: Trẻ có thể không nhớ, nhưng bộ não thì có.

1. Khi trẻ "không nhớ", bộ não vẫn đang miệt mài "làm việc"

Khi mới chào đời, bộ não của trẻ sở hữu khoảng 100 tỷ nơ-ron thần kinh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là "phần cứng" sơ khai. Để bộ máy này vận hành trơn tru, não bộ cần được cài đặt "phần mềm" thông qua các kích thích từ môi trường bên ngoài.

Mỗi khi trẻ được ra ngoài, những hình ảnh về cỏ cây, tiếng chim hót, cảm giác mát lạnh khi chạm vào nước hay mùi thơm của món ăn... đều là những thông tin quý giá. Mỗi luồng thông tin mới này sẽ giúp các nơ-ron thiết lập các kết nối mới, hình thành nên các khớp thần kinh (synapse).

Quá trình này giống như việc "mở đường" trong não bộ. Trẻ càng trải nghiệm nhiều điều mới lạ, não bộ càng xây dựng được nhiều "con đường". Mạng lưới giao thông này càng dày đặc, khả năng tư duy và xử lý vấn đề của trẻ sau này càng linh hoạt.

Ngược lại, với những trẻ chỉ quanh quẩn trong nhà, hằng ngày tiếp xúc với một trần nhà quen thuộc, những món đồ chơi cũ kỹ hay những giai điệu lặp đi lặp lại, "đơn đặt hàng xây đường" cho não bộ sẽ trở nên thưa thớt. Kết quả là mạng lưới thần kinh sẽ kém phát triển hơn so với những bạn nhỏ thường xuyên được vận động ngoài trời.

Ảnh minh họa

2. "Cắt tỉa" thần kinh: Cơ chế chọn lọc tự nhiên của bộ não

Đến giai đoạn 3-4 tuổi, não bộ sẽ thực hiện một cuộc "đại tu" gọi là cắt tỉa khớp thần kinh. Não bộ sẽ rà soát: Con đường nào thường xuyên có người đi lại? Con đường nào bỏ hoang? Những mạch thần kinh không được sử dụng sẽ bị loại bỏ để nhường không gian và năng lượng cho những mạch hoạt động hiệu quả hơn.

Điều này có nghĩa là, nếu trẻ thường xuyên được ra ngoài, được thiên nhiên và cuộc sống sôi động kích thích, các nơ-ron thần kinh đó sẽ được giữ lại và củng cố. Những trải nghiệm phong phú chính là "chất bảo quản" tốt nhất cho sự nhạy bén của trí tuệ.

3. Những mảnh ghép cảm giác xây dựng nên thế giới quan

Nhiều người cho rằng trẻ nhỏ không nhớ được sự kiện nên việc đi du lịch là lãng phí. Thực tế, hồi hải mã - bộ phận chịu trách nhiệm ghi nhớ các sự kiện cụ thể phải đến sau 3 tuổi mới dần hoàn thiện. Đó là lý do người lớn hiếm khi nhớ được những chuyện trước tuổi lên 3.

Tuy nhiên, dù không ghi nhớ được hình ảnh cụ thể, nhưng mọi giác quan của trẻ đều đang mở rộng. Trẻ có thể không nhớ bãi biển Sanya trông như thế nào, nhưng não bộ sẽ ghi lại cảm giác "cát mềm dưới chân", "ánh nắng ấm áp trên da" hay "vị mặn của gió biển".

Những "mảnh ghép cảm giác" này sẽ kết hợp lại, tạo thành ấn tượng đầu tiên và nền tảng nhất của trẻ về thế giới xung quanh. Việc đọc một cuốn truyện cho trẻ nghe có thể trẻ không kể lại được ngay, nhưng nó tác động cực lớn đến sự phát triển ngôn ngữ. Du lịch cũng tương tự, nó là sự kích thích đa giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác) mà không một tấm thẻ học (flashcard) nào có thể thay thế được.

4. Trẻ "hay đi" và trẻ "ở nhà": Ai thông minh hơn?

Khó có thể khẳng định trẻ hay đi chơi sẽ thông minh hơn trẻ thích ở nhà, bởi mỗi trải nghiệm đều mang lại những ưu thế khác nhau:

- Trẻ năng động, thích khám phá: Thường có khả năng quan sát không gian và phối hợp vận động rất tốt. Những trải nghiệm leo trèo, chạy nhảy thực tế chính là "dàn giáo" giúp trẻ tiếp thu các kiến thức hình học hoặc tư duy logic sau này rất nhanh.

- Trẻ thích quan sát, đọc sách: Thường có vốn từ vựng phong phú và khả năng diễn đạt vượt trội do trung tâm ngôn ngữ được kích thích liên tục.

Thực tế, bộ não trẻ giống như một sinh vật "ăn tạp", nó cần cả trải nghiệm thực tế lẫn tư duy tĩnh lặng. Điều quan trọng không phải là đưa trẻ đi thật xa để trẻ "nhớ", mà là tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm càng nhiều "lần đầu tiên" càng tốt.

Lời khuyên cho cha mẹ:

- Từ 0-3 tuổi: Não bộ như đất sét mềm, dễ uốn nắn. Đừng ngại con bẩn hay con quấy, hãy đưa con đến công viên, bờ sông hay thậm chí là khu chợ gần nhà để đón nhận những kích thích mới.

- Sau 3 tuổi: Khi con đã có thể chạy nhảy và bắt đầu hình thành trí nhớ dài hạn, những chuyến đi xa sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn.

Sau tất cả, việc đưa trẻ ra ngoài không phải để "ghi lại kỷ niệm" trong album ảnh, mà là để "khắc ghi năng lực" vào chính bộ não của trẻ.