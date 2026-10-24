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Ngày 21/10, Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang đã công khai loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản.

Lý do bị cưỡng chế được đưa ra là người nộp thuế nợ tiền thuế, ﻿tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh sách được tổng hợp từ các Quyết định số 577-587/QĐ-TCS6 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang như sau:

STT Tên người nộp thuế Trích tiền, phong toả tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế 1 Đặng Văn Trường Ngân hàng TMCP Tiên Phong 34.915.920 đồng 2 La Ngọc Thào Ngân hàng TMCP Tiên Phong 64.807.780 đồng 3 Vương Thị Nhiều Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 38.271.153 đồng 4 Triệu Thị Hay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 31.230.940 đồng 5 Vương Văn Đường Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 19.135.577 đồng 6 Phàn Văn Giang Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 8.830.311 đồng 7 Nguyễn Thị Nga Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 21.437.980 đồng 8 Nguyễn Thị Nga Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 21.437.980 đồng 9 Giàng Seo Tú Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 29.746.240 đồng 10 Phàn Văn Giang Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 8.830.311 đồng 11 Phàn Văn Giang Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 8.830.311 đồng

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản ngân hàng đã được nêu trong Quyết định và các tài khoản khác (nếu có) của người nộp thuế trong danh sách trên.

﻿Quyết định nêu rõ: Các ngân hàng có trách nhiệm thực hiện phong tỏa tài khoản, thông báo bằng phương thức điện tử đến cơ quan quản lý thuế về số dư tài khoản sau khi phong tỏa.

Các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang mở tại Phòng Giao dịch số 20 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII.﻿

Trường hợp số tiền trên tài khoản của người nộp thuế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích chuyển số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ trên quyết định cưỡng chế.

Trước khi thực hiện trích tiền theo quyết định cưỡng chế, ngân hàng phải thông báo cho Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang bằng phương thức điện tử qua hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cơ quan thuế sẽ cập nhật dữ liệu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngay khi có sự thay đổi về số tiền thuế nợ bị cưỡng chế. Các ngân hàng có trách nhiệm tra cứu dữ liệu về số tiền thuế nợ còn phải thực hiện cưỡng chế tại hệ thống trao đổi thông tin trước khi thực hiện trích tiền.

Đối với các cá nhân trong danh sách, cơ quan Thuế yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định.﻿

Cách kiểm tra Quyết định cưỡng chế nợ thuế ngay tại nhà

﻿Người nộp thuế trên cả nước có thể tự kiểm tra Quyết định cưỡng chế nợ thuế ngay tại nhà, thông qua Trang thông tin điện tử của Cục Thuế theo các bước sau đây:﻿

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử cục Cục Thuế tại đường dẫn: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Bước 2: ﻿Chọn Dịch vụ công

Bước 3: Chọn mục Công khai cưỡng chế nợ thuế﻿

Bước 4: Tại cửa sổ tra cứu, người nộp thuế nhập chính xác thông tin theo yêu cầu của hệ thống và điền mã xác nhận

Bước 5: Nhấn Tìm kiếm﻿

Tại đây, hệ thống sẽ trả kết quả về Quyết định cưỡng chế nợ thuế, bao gồm các thông tin: mã số thuế, tên người nộp thuế, số Quyết định cưỡng chế, ngày ban hành, cơ quan Thuế, số tiền, biện pháp cưỡng chế, hiệu lực và trạng thái Quyết định cưỡng chế.