Cơ quan điều tra có thể thu giữ trang sức, kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng nếu có liên quan đến tội phạm

Không cần phải là dân chơi "hệ hóng" cũng biết nghe qua qua về đại gia Nguyễn Phương Hằng livestream bóc phốt hàng loạt nghệ sĩ showbiz Việt. Với chủ đề quá nóng, livestream của nữ doanh nhân này đã thu về hơn 500.000 lượt xem trực tiếp tại tất cả nền tảng.

Có lẽ ít ai có thể hóng được hết cả buổi bóc phốt dài 3 tiếng đồng hồ này nhưng chắc chắn đập vào mắt người xem là bộ trang sức kim cương thuộc hàng siêu to khổng lồ của bà Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng gây chú ý khi livestream với số lượng trang sức "khổng lồ"

Chính vì vậy, thông tin ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) khiến nhiều người khá bất ngờ.

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều người bất ngờ!

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, với mức tội danh trên thì nữ doanh nhân này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này đến 07 năm tù.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra có thể thu giữ trang sức, kim cương của bà Hằng nếu có liên quan đến tội phạm.

Tiến sĩ luật cho rằng, hiện nay cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 bộ luật hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật là lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do hội họp để thực hiện các hành vi xâm phạm đến lợi ích nhà nước, đến tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ, trong đó có lời khai của những người có liên quan, lời khai của những người làm chứng, lời khai của người bị hại; sẽ thu thập các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án này.

Trường hợp cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện trên không gian mạng thì các công cụ phương tiện để ghi hình, phát trực tiếp lên không gian mạng sẽ bị thu giữ những đồ vật này được xác định là vật chứng của vụ án, là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Đối với các trang sức, kim cương và những thứ mà bà Hằng sử dụng trong các buổi phát trực tiếp nếu có liên quan đến tội phạm thì cơ quan điều tra cũng sẽ thủ giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Những bộ trang sức đắt đỏ của bà Hằng khi xuất hiện trên MXH

Chính bà từng nói "kim cương của tôi cân bằng ký đó quý vị" là đủ hiểu sự xa hoa, vương giả của bà.

Hột xoàn mà to cỡ này, vàng mà nặng thế kia thì giá cứ phải tiền chục tỷ trở lên.

Trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy những đồ trang sức, những tài sản, đồ vật mà bà Hằng đã sử dụng trong các buổi livestream với mục đích là tăng lượng người tương tác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì đây cũng xác định là vật chứng của vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành thu giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cũng cho biết thêm, nếu trong quá trình điều tra phát hiện ra có những hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, trốn thuế, vi phạm quy định về sử dụng đất, về đấu giá tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến tài sản, số trang sức mà nữ doanh nhân này đã sử dụng trong các lần phát trực tiếp trên không gian mạng thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp những tài sản mà nữ doanh nhân này khoe khoang là tài sản do phạm tội mà có hoặc có liên quan đến tội phạm, liên quan đến các hoạt động kinh doanh trái phép, trốn thuế thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp xác định tài sản do phạm tội mà có thì sẽ thu giữ để xung công quỹ.

Tuy nhiên, nếu các tài sản đó không phải là công cụ phương tiện phạm tội, không phải là tài sản do phạm tội mà có, những tài sản đó được tạo lập và sử dụng hợp pháp thì sẽ không bị thu giữ, không bị xử lý.





https://afamily.vn/co-quan-dieu-tra-co-the-thu-giu-trang-suc-kim-cuong-cua-ba-nguyen-phuong-hang-neu-co-lien-quan-den-toi-pham-20220324215359787.chn