Ngoài tội danh vừa bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng còn có nguy cơ đối mặt với những tội danh nào?

Như đã đưa tin, vào tối ngày 24/3, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM

Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Nhận định về vụ việc, Tiến sĩ, Ls. Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: Việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và tham gia em về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều đã được dự báo từ trước bởi trước đó đã có nhiều người tố cáo bà Hằng về hành vi này do bà Hằng livestream trên mạng xã hội thời gian qua.

Điều đáng chú ý là nội dung trong các buổi livestream của bà Hằng luôn có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận khi liên tục chửi bới, xúc phạm đến nhiều người và đưa ra rất nhiều thông tin chủ quan, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực.

Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên quyền tự do đó cũng trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Hành vi của Nguyễn Phương hằng thực hiện trên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận trong suốt thời gian qua bởi vậy, Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định đây là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên nữ doanh nhân này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này đến 07 năm tù.

Ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của nữ doanh nhân này trong thời gian qua theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người trong đó có các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng internet.

Nếu ngoài hành vi này mà các hành vi khác cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh như: Tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để xử lý đối với nữ doanh nhân này về nhiều tội danh theo quy định pháp luật.

https://afamily.vn/ngoai-toi-danh-vua-bi-khoi-to-ba-nguyen-phuong-hang-con-co-nguy-co-doi-mat-voi-nhung-toi-danh-nao-20220324202921854.chn