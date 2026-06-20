Cơ quan chức năng thông báo vừa bắt giữ "chủ tịch showbiz" trong lúc lái siêu xe chở nàng thơ đi chơi

Chiều 19/6, tờ Sohu đưa tin cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo vừa tạm giữ Hoàng Tử Thao và phương tiện vì vi phạm luật giao thông. Trong văn bản đăng tải chính thức trên trang chủ, cảnh sát giao thông cho biết sự việc xảy ra khi Hoàng Tử Thao cầm lái chiếc Lamborghini chở bà xã Từ Nghệ Dương đi ăn tối, gặp gỡ bạn bè.

"Chủ tịch showbiz" đã đỗ xe vào làn đường dành cho xe thô sơ, gây cản trở người đi bộ và các phương tiện khác. Người dân đã lập tức quay video, chụp ảnh phương tiện đậu đỗ sai chỗ của Hoàng Tử Thao và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, đồng thời xác minh video bằng chứng được paparazzi đăng lên mạng, cảnh sát đã đến hiện trường bắt giữ Hoàng Tử Thao và tạm giữ cả phương tiện để điều tra.

Hoàng Tử Thao đưa bà xã Từ Nghệ Dương đi ăn tối bằng Lamborghini mui trần. Nguồn: Weibo.

Chủ tịch showbiz" đã đỗ xe không đúng nơi quy định và bị người dân tố cáo với cảnh sát. Anh và phương tiện sau đó đều bị cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) tạm giữ. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra sâu, cảnh sát phát hiện chiếc Lamborghini mui trần của Hoàng Tử Thao đã thay đổi màu sơn nhưng chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định. Vì vậy, cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) xác định Hoàng Tử Thao vi phạm 3 lỗi gồm đỗ xe sai quy định, không tuân thủ biển báo cấm và thay đổi màu sơn thân xe trái quy định. "Anh sếp Cbiz" bị phạt tổng cộng 2.500 NDT (9,7 triệu đồng).

Sự việc Hoàng Tử Thao vi phạm luật giao thông nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều netizen chỉ trích nam ca sĩ lái siêu xe Lamborghini 10 triệu NDT (gần 39 tỷ đồng), nhưng thiếu ý thức và không có tuân thủ luật pháp.

Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng, thông qua studio, Hoàng Tử Thao đã lên tiếng xin lỗi về hành vi đỗ xe sai chỗ, gây ảnh hưởng đến giao thông. Nam ca sĩ đồng thời cũng giải thích, khẳng định rằng anh chỉ thay đổi màu sơn thân xe, không hề độ động cơ trái phép như những thông tin đang lan truyền trên MXH.

Với 3 lỗi vi phạm, Hoàng Tử Thao bị phạt 9,7 triệu đồng. Nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi về hành vi vi phạm luật giao thông của mình. Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

"Anh sếp Cbiz" là con trai của doanh nhân giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

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Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương là đôi vợ chồng được quan tâm nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, Sina