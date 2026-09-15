Cô nhân viên bán hàng cưới tuyển thủ Việt Nam, cuộc sống hiện tại khiến ai cũng ngưỡng mộ

Trong giới cầu thủ Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng luôn được nhớ đến với hình ảnh một người thủ lĩnh điềm tĩnh, chuyên nghiệp và có tư duy chơi bóng thông minh trên sân cỏ. Thế nhưng, đằng sau những ánh hào quang cùng danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 là một góc nhỏ bình yên, nơi anh giữ riêng cho mình một tổ ấm tràn ngập tình yêu và sự thấu hiểu. Câu chuyện tình giữa anh và bà xã Triệu Mộc Trinh không ồn ào phô trương, mà được viết nên bởi sự chân thành, giản dị và một tình yêu vượt qua nhiều sóng gió.

Hùng Dũng và Mộc Trinh có chuyện tình giản dị, chân thành

Chuyện tình của Hùng Dũng

Cơ duyên đưa hai người đến với nhau bắt đầu vào khoảng năm 2015, khi Mộc Trinh - cô gái dân tộc Tày quê Tuyên Quang đang là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội và làm thêm tại một cửa hàng quần áo. Bị thu hút bởi vẻ ngoài dịu dàng cùng nụ cười duyên dáng của Mộc Trinh, Hùng Dũng đã quyết tâm theo đuổi bằng những chiêu thức rất "hồn nhiên". Anh liên tục ghé qua cửa hàng 5-6 lần, tìm đủ mọi lý do để mua đồ rồi lại quay lại đổi hoặc sửa chỉ để có thêm vài phút ngắn ngủi trò chuyện cùng cô. Điểm đặc biệt là ở thời điểm đó, Mộc Trinh hoàn toàn không theo dõi hay quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Sự mộc mạc, không màng đến danh tiếng cầu thủ ấy lại chính là lý do khiến Hùng Dũng cảm thấy thoải mái, tự nhiên và bình yên nhất mỗi khi bên cạnh cô.

Trải qua hơn 4 năm hẹn hò đầy lặng lẽ, tháng 4/2019, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng tại Hà Nội. Quyết định kết hôn của nam tiền vệ khiến không ít đồng đội và người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó anh rất ít khi chia sẻ thông tin tình cảm lên mạng xã hội. Sự riêng tư ấy chính là cách anh bảo vệ bạn gái trước những áp lực không đáng có của dư luận. Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng thêm trọn vẹn khi vào cuối năm 2019, họ chính thức đón con trai đầu lòng bé Đỗ Gia Bảo (biệt danh Titi). Đến đầu năm 2026, cặp đôi tiếp tục đón con gái thứ 2.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, Hùng Dũng và Mộc Trinh lựa chọn một lối sống rất mực khiêm tốn. Khác với nhiều nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay theo đuổi phong cách sống sang chảnh, Mộc Trinh chọn lui về làm hậu phương toàn thời gian. Cô toàn tâm toàn ý chăm sóc con nhỏ, quán xuyến công việc gia đình để chồng có thể hoàn toàn yên tâm cống hiến cho CLB Hà Nội. Ngược lại, mỗi khi rời xa sân bóng hay hoàn thành các đợt tập trung dài ngày, Hùng Dũng lập tức trở về làm người đàn ông của gia đình. Anh không ngần ngại xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con trai và đưa vợ đi du lịch giải tỏa căng thẳng.

Thử thách lớn nhất trong chặng đường hôn nhân của họ diễn ra vào tháng 3/2021, tại vòng 5 V.League. Một pha va chạm kinh hoàng trên sân Thống Nhất đã khiến Hùng Dũng bị gãy đôi xương cẳng chân - chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Ngay khi nhận tin dữ qua truyền hình, Mộc Trinh đã nén nỗi sợ hãi, gửi con nhỏ ở lại Hà Nội để đáp chuyến bay đêm muộn vào TP.HCM chăm sóc chồng. Cô từng chia sẻ đó là "chuyến bay dài nhất cuộc đời" khi trong lòng ngập tràn lo lắng cho tương lai thi đấu của chồng. Trong suốt những tháng ngày Hùng Dũng nằm viện và trải qua quá trình phục hồi chức năng đau đớn, sự túc trực 24/7, nụ cười rạng rỡ cùng những lời động viên tích cực từ Mộc Trinh đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất, giúp nam tiền vệ kiên trì vượt qua khủng hoảng để trở lại đỉnh cao.

Trải qua nhiều chặng đường biến cố lẫn ngọt ngào, tổ ấm của Đỗ Hùng Dũng và Triệu Mộc Trinh vẫn giữ nguyên sự mộc mạc và gắn kết như những ngày đầu tiên. Họ vun vén hạnh phúc gia đình bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành thầm lặng. Chuyện tình của Hùng Dũng và Mộc Trinh luôn được xem là một trong những câu chuyện đẹp về tình yêu và hôn nhân bền vững trong giới bóng đá Việt Nam.