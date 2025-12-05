Có nhà Hà Nội, thu nhập 65 triệu nhưng chỉ muốn về quê

Giá BĐS đang cao, mua nhà không phải chuyện đơn giản. Cùng lúc, thị trường lao động lại cũng đìu hiu vì làn sóng sa thải. Thế nên nếu có công việc, thu nhập ổn định và quan trọng nhất là đã có nhà, hẳn nhiều người sẽ nghĩ vậy là quá ổn để an cư lạc nghiệp, ít ai nghĩ tới chuyện bỏ hết để về quê.

Tuy nhiên, gia đình trong câu chuyện dưới đây lại là trường hợp thuộc nhóm "số hiếm" như vậy. Dù có nhà ở Hà Nội, tổng thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng dao động trong khoảng 60-65 triệu, song, họ vẫn tha thiết tính chuyện về quê dù biết rằng như vậy thu nhập sẽ giảm đáng kể.

Ảnh minh họa

Trong bài tâm sự của mình, người vợ viết: "Hiện tại nhà mình có 4 người, 2 vợ chồng với 2 con nhỏ ở Hà Nội. Thu nhập trung bình tầm 60-65 triệu/tháng, trong đó thì lương mình cố định 10 triệu, còn lại của chồng.

Nói thêm về công việc thì mình làm văn phòng, kết hợp kinh doanh thêm thôi còn chồng mình làm mảng kỹ thuật. Ở Hà Nội thì cơ hội phát triển rất tốt vì anh có tay nghề. Bọn mình đã mua được nhà, còn nợ khoảng 600 triệu nữa thôi. Ngoài ra có mua thêm được 1 miếng đất ở quê nữa.

Quê bọn mình thì cách Hà Nội khoảng 50-60km. Mình thì đang rất muốn về quê, tính bán nhà Hà Nội trả hết nợ, còn lại bao nhiêu mang về quê xây nhà, đất thì có rồi nhưng nếu về quê thì lương của chồng giảm nhiều, chắc còn khoảng 15-20 triệu/tháng, công việc kinh doanh của mình cũng chưa chắc phát triển được ở quê.

Còn phương án khác là cố trả hết nợ vay mua nhà, song song với đó thì tiết kiệm tiền về quê xây nhà. Nhà ở Hà Nội không bán mà cho thuê.

Hiện giờ mỗi tháng nhà mình để ra được 20 triệu. Không biết theo mọi người thì phương án nào ổn hơn ạ?" .

Trong phần bình luận, hầu hết mọi người đều lắc đầu, cho rằng dự tính về quê của gia đình này ở thời điểm hiện là chưa ổn. Vấn đề không chỉ là nếu về quê, chồng giảm thu nhập, thiếu đường hướng thăng tiến, vợ có thể cũng không làm ra tiền, mà còn là vấn đề môi trường học tập của con cái cũng như điều kiện y tế trong trường hợp ốm đau.

Ảnh minh họa

- "Mình nói thật mong bạn không mích lòng, chứ mình thấy suy tính như bạn là rất dở và nông cạn!

Thứ nhất, chồng đang có thu nhập tốt và có khả năng thăng tiến ở Hà Nội thì sao lại về quê? Trong khi nhà Hà Nội đã có và về quê, bản thân bạn cũng không chắc phát triển được việc kinh doanh. Giả sử về quê còn mỗi thu nhập của chồng là 15-20 triệu thì liệu đủ chi tiêu sinh hoạt, lo cho 2 con học hành và tiết kiệm không?

Thứ hai, nếu về quê mà ốm đau bệnh nặng thì có kịp lên Hà Nội chữa trị không? Môi trường học tập cho con khi về quê có được tốt không? Đây là phải tính trước chứ không phải bi quan tiêu cực đâu.

Bạn xem xét kỹ nhé, nhất là việc bán nhà Hà Nội. Cứ so giá nhà Hà Nội với giá đất ở quê chỗ bạn là biết" - Một người hết lòng phân tích.

- "Theo mình thấy bạn có vẻ muốn về quê. Nhưng về quê sẽ phải xây nhà, gia đình vẫn còn nợ ngân hàng, về quê lại giảm thu nhập. Vậy bạn có thể ở lại Hà Nội cho đến khi trả hết nợ ngân hàng, tiếp tục tích góp tiền xây nhà thì về quê. Vậy là có thêm tài sản chứ không cần bớt tài sản để về quê. Nhà ở Hà Nội giữ để cho thuê hoặc để sau này con cái học Đại học ở Hà Nội thì có chỗ ở. Tính toán vậy mình thấy hợp lý hơn" - Một người khuyên.

Cần chuẩn bị những gì trước khi quyết định bỏ phố về quê?

1. Tính thật kỹ bài toán thu nhập, chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng "ở quê thì rẻ hơn", nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng song song với đó là thu nhập cũng có thể giảm theo, chưa kể còn có không ít khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Ảnh minh họa

Nếu không tính toán kỹ vấn đề thu nhập và chi tiêu sau khi về quê, số tiền để dành được có thể cũng không hơn là bao so với khi ở thành phố, thậm chí còn ít hơn.

Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là phải áng chừng mức thu nhập, lập lại bảng dự trù chi tiêu khi sống ở quê, từ đó lên kế hoạch tiết kiệm, dự phòng. Bởi suy cho cùng, dù sống ở đâu, tài chính cũng cần sự ổn định.

2. Làm rõ định hướng sự nghiệp

Việc này là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không, lựa chọn về quê có thể nhanh chóng biến thành cảm giác bế tắc. Bế tắc vì không biết mình có thể làm gì để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp ra sao.

Thế nên trước khi về quê, hãy tự hỏi chính mình: Công việc nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình? Có thể làm từ xa cho công ty cũ hay phải tìm kiếm cơ hội mới? Nếu dự định khởi nghiệp, thị trường ở quê có nhu cầu gì, mức độ cạnh tranh ra sao và cần chuẩn bị những gì?

Khi trả lời được những câu hỏi này, quyết định về quê sẽ không chỉ là tạm nghỉ hay chạy trốn áp lực, mà trở thành bước đi có ý thức để xây dựng cuộc sống ổn định.

3. Xây dựng quỹ dự phòng

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.