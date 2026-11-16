Có nên mua POCO X8s? Đánh giá chi tiết trước khi quyết định

Ngoại hình nhỏ gọn hiếm thấy đi kèm chuẩn kháng nước IP68

Lý do đầu tiên khiến Xiaomi POCO X8s ghi điểm nằm ở kích thước vừa vặn với độ mỏng 8.06 mm và trọng lượng nhẹ 187 g. Tỷ lệ thân máy 19.6:9 kết hợp khung viền hợp kim nhôm bo cong nhẹ và mặt lưng kính nhám giúp thiết bị ôm sát lòng bàn tay, thuận tiện thao tác bằng một tay mà ít bám dấu vân tay.

Dù có thân hình thanh mảnh, độ bền của POCO X8s vẫn được chú trọng với chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68. Trang bị này giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng máy dưới trời mưa bất chợt hoặc vô tình gặp sự cố rơi nước ở độ sâu 1.5 m.

Ảnh POCO X8s đang được bán tại Thế Giới Di Động

Màn hình CrystalRes AMOLED 1.5K sáng rõ, vân tay siêu âm 3D

Mặt trước của POCO X8s sở hữu màn hình 6.35 inch có viền mỏng chỉ 1.18 mm và cân đối ở bốn cạnh, tối ưu không gian hiển thị trong kích thước gọn gàng. Tấm nền CrystalRes AMOLED độ phân giải 1.5K hỗ trợ công nghệ LTPO tự điều chỉnh tần số quét từ 1 Hz đến 120 Hz, mang lại cảm giác vuốt chạm mượt mà và tiết kiệm năng lượng.

Khả năng hiển thị ngoài trời cũng là điểm cộng lớn nhờ độ sáng tối đa đạt 3.500 nits, đi kèm chuẩn Dolby Vision, HDR10+ và kính bảo vệ POCO Shield Glass. Ngoài ra, cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình giúp mở khóa nhanh và chính xác ngay cả khi ngón tay hơi ẩm.

Ảnh POCO X8s đang được bán tại Thế Giới Di Động

Hiệu năng ổn định với Snapdragon 7 Gen 4 và tản nhiệt 3D IceLoop

Cung cấp sức mạnh cho POCO X8s là vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4 nm, đi kèm RAM LPDDR5X tùy chọn 8 GB hoặc 12 GB và bộ nhớ trong UFS 4.0. Cấu hình này đáp ứng trơn tru các tác vụ làm việc đa nhiệm hằng ngày cũng như chơi mượt nhiều tựa game phổ biến trên giao diện HyperOS 3.

Để giữ hiệu suất ổn định trong thân máy nhỏ, hãng tích hợp hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop diện tích 4.497 mm vuông. Nhờ vậy, nhiệt độ mặt lưng luôn được kiểm soát tốt, hạn chế tình trạng giảm xung nhịp khi sử dụng liên tục.

Ảnh POCO X8s đang được bán tại Thế Giới Di Động

Pin Silicon-Carbon 6.330 mAh bền bỉ, sạc nhanh 100 W tặng kèm trong hộp

Thay vì đánh đổi dung lượng pin để lấy sự gọn nhẹ, POCO X8s được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 6.330 mAh. Theo thông số công bố, thiết bị cho thời lượng xem video liên tục hơn 24 giờ và duy trì trên 80% tuổi thọ pin sau 1.600 chu kỳ sạc.

Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh HyperCharge 100 W giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, đồng thời có sẵn củ sạc tương ứng bên trong hộp. Tính năng sạc ngược có dây 22.5 W cũng rất tiện lợi để tiếp thêm pin cho tai nghe hoặc các phụ kiện khác khi cần thiết.

Camera tele 50 MP zoom quang 2.5x nâng tầm ảnh chân dung

Hệ thống camera sau của POCO X8s gồm cảm biến chính 50 MP Light Fusion 800 có chống rung quang học OIS, camera góc rộng 8 MP và điểm sáng là ống kính tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 2.5x. Sự bổ sung này giúp ảnh chụp chân dung có chiều sâu tự nhiên, tách bạch chủ thể rõ nét và giữ chi tiết tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Giá bán và ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, POCO X8s đang được kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với mức giá ưu đãi cho cả hai phiên bản cấu hình. Cụ thể, bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 12.990.000 đồng, giảm ngay 1 triệu đồng chỉ còn 11.990.000 đồng. Phiên bản 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong có giá 15.490.000 đồng, ưu đãi giảm 1 triệu đồng còn 14.490.000 đồng.

Bên cạnh mức giá tốt, khách hàng chọn mua POCO X8s tại Thế Giới Di Động còn được hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng. Người dùng cũng có thể dễ dàng sở hữu máy với chính sách trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cùng gói bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.