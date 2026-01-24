Lợi ích khi cho trẻ uống DHA thường xuyên

DHA (Docosahexaenoic Acid) là một acid béo thuộc nhóm omega-3, giữ vai trò thiết yếu đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Việc bổ sung DHA thường xuyên mang lại nhiều lợi ích đã được khoa học ghi nhận, bao gồm:

- Phát triển chức năng não bộ: DHA là thành phần cấu tạo của tế bào thần kinh, góp phần hình thành và hoàn thiện các kết nối não bộ, hỗ trợ khả năng nhận thức, học tập và ghi nhớ của trẻ.

- Duy trì sức khỏe thị giác: DHA chiếm tỷ lệ cao trong võng mạc, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và bảo vệ thị lực.

- Hỗ trợ tăng cường miễn dịch: Các acid béo omega-3, trong đó có DHA, có tác dụng điều hòa miễn dịch, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng ở trẻ nhỏ.

Mặc dù giữ vai trò quan trọng, khả năng tự tổng hợp DHA của cơ thể rất hạn chế. Vì vậy, trong suốt quá trình phát triển, từ giai đoạn bào thai đến khi lớn lên, trẻ cần được cung cấp DHA thường xuyên thông qua chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Vậy có nên cho trẻ uống DHA thường xuyên không ? Câu trả lời là có và cần thiết để hỗ trợ phát triển trí não, thị lực cũng như tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Trẻ cần được cung cấp DHA đều đặn mỗi ngày

Trường hợp đặc biệt nên bổ sung DHA thường xuyên

Đặc biệt, một số nhóm trẻ dưới đây cần được chú ý bổ sung DHA sớm và đầy đủ hơn:

- Trẻ từ 0 - 2 tuổi: Đây là giai đoạn não bộ trẻ phát triển mạnh mẽ nhất: khoảng 70 - 80% các liên kết thần kinh được hình thành và kích thước não đạt gần mức hoàn thiện, đòi hỏi được cung cấp DHA đều đặn mỗi ngày.

- Trẻ sinh non: Trẻ sinh non không được tích lũy đủ DHA từ mẹ trong những tháng cuối thai kỳ nên có nguy cơ thiếu hụt DHA cao hơn so với trẻ sinh đủ tháng.

- Trẻ không bú mẹ hoặc chỉ bú mẹ một phần: Trẻ bú sữa công thức hoàn toàn hoặc bú mẹ kết hợp sữa ngoài có thể thiếu hụt DHA nếu sữa công thức không được bổ sung thêm DHA hoặc có hàm lượng DHA thấp.

- Sữa mẹ chứa ít DHA: Hàm lượng DHA trong sữa mẹ phụ thuộc vào chế độ ăn của mẹ. Nếu khẩu phần ăn của mẹ nghèo DHA, trẻ bú mẹ có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu DHA cần thiết.

- Trẻ có chế độ ăn dặm thiếu DHA: Trẻ từ 6 tháng tuổi biếng ăn, kén ăn hoặc ăn dặm không đa dạng, ít thực phẩm giàu DHA như cá béo, trứng, hải sản… dễ bị thiếu hụt DHA kéo dài.

Trẻ có nguy cơ thiếu hụt cao cần được bổ sung DHA sớm và đầy đủ hơn

Cách bổ sung DHA đúng chuẩn cho bé

Để việc bổ sung DHA đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý lựa chọn sản phẩm phù hợp, sử dụng đúng liều lượng và đúng thời điểm.

Chọn sản phẩm chất lượng

Khi bổ sung DHA thường xuyên cho trẻ, chất lượng sản phẩm là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.

Ba mẹ nên ưu tiên các sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, được sản xuất theo công nghệ hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Thành phần cần tinh khiết, lành tính, không chứa tạp chất, chất gây dị ứng hoặc các chất có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Ngoài ra, mùi vị DHA không tanh , dễ uống cũng là tiêu chí quan trọng giúp trẻ hợp tác sử dụng đều đặn trong thời gian dài.

Bổ sung đúng liều lượng

Nhu cầu DHA của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Việc bổ sung đúng liều lượng giúp phát huy hiệu quả và hạn chế nguy cơ dư thừa.

Theo khuyến nghị của FAO - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, lượng DHA tối thiểu cần thiết cho trẻ trong mỗi giai đoạn phát triển như sau:

- Trẻ 0 - 6 tháng tuổi: DHA cần chiếm khoảng 0,1 - 0,18% tổng năng lượng khẩu phần (tương đương khoảng 102mg/ngày).

- Trẻ 6 - 24 tháng tuổi: 10 - 12 mg DHA/kg cân nặng/ngày.

- Trẻ 2 - 4 tuổi: 100 - 150 mg tổng lượng DHA + EPA/ngày.

- Trẻ 6 - 10 tuổi: 200 - 250 mg tổng lượng DHA + EPA/ngày.

Bổ sung đúng thời điểm

DHA là chất béo, do đó nên cho trẻ sử dụng cùng bữa ăn sáng hoặc tối có chứa chất béo để tăng khả năng hấp thu, giúp cơ thể tận dụng tối đa lợi ích của DHA.

Bổ sung DHA đúng cách giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bé

Như vậy, bài viết trên đây đã giúp ba mẹ giải đáp được thắc mắc "Có nên cho trẻ uống DHA thường xuyên không?" cũng như hướng dẫn cách dùng DHA đúng chuẩn để đảm bảo tính an toàn và độ hiệu quả cho trẻ.

Ngoài ra, trong các trường hợp trẻ có cơ địa dị ứng hay mắc các bệnh lý nền đặc biệt, ba mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cách bổ sung cụ thể với tình trạng sức khỏe của con.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ ĐKKD: Số 130, ngõ 32, tổ 6, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900 636 985

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.