Có một thí sinh Olympia từng được nhận xét "bằng cả hai bộ não cộng lại"

Mỗi mùa Đường Lên Đỉnh Olympia đều có những nhà leo núi khiến khán giả nhớ mãi, dù bất kể họ có giành được vòng nguyệt quế chung cuộc hay không. Lê Duy Bách của Olympia năm thứ 16 là một cái tên như thế. Không chỉ gây ấn tượng với điểm số cao nhất mùa giải, Duy Bách còn trở lại màn ảnh nhỏ vài năm sau đó, lần này ở Siêu Trí Tuệ Việt Nam, với một thành tích chưa ai làm được.

Lê Duy Bách - thí sinh Olympia năm thứ 16 (Ảnh: Mai Lân)

"Chàng trai đáng yêu nhất" trận Chung kết Olympia năm thứ 16

Lê Duy Bách là cựu học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ở trường, nam sinh nổi tiếng học giỏi nhiều môn, đặc biệt là Hóa học. Duy Bách từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Hóa với 18,5 điểm, điểm cao nhất của học sinh Ams năm đó. Bách cũng là thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Một người bạn cùng lớp từng nhận xét Duy Bách "cực kỳ máu lửa" trong học tập, nhưng cũng rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Tại Olympia năm thứ 16, Duy Bách lần lượt giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần với 285 điểm và cuộc thi tháng với 215 điểm. Ấn tượng nhất là cuộc thi quý, khi Bách đạt 380 điểm, điểm số cao nhất của năm thứ 16.

Lê Duy Bách là một trong 4 nhà leo núi tại Chung kết Olympia năm thứ 16 (Ảnh: Mai Lân)

Ở trận Chung kết năm diễn ra ngày 21/8/2016, Duy Bách giành giải Ba với 160 điểm. Ngôi vô địch năm ấy thuộc về Hồ Đắc Thanh Chương của Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Dù không vô địch, Duy Bách vẫn được nhiều khán giả yêu mến nhờ tính cách vui vẻ, lạc quan và nụ cười thường trực. Nam sinh được gọi là "chàng trai đáng yêu nhất" của trận Chung kết năm đó.

"Trùm cuối" của Siêu Trí Tuệ Việt Nam

Sau Olympia, Duy Bách đỗ vào ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thời sinh viên, anh từng vô địch Olympic Tin học sinh viên năm 2018 ở khối chuyên Tin và giành huy chương Đồng một kỳ thi lập trình quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương. Anh cũng tham gia giảng dạy các lớp thuật toán trực tuyến, đồng thời làm giám khảo, ra đề cho các kỳ thi lập trình.

Cuối năm 2020, Duy Bách xuất hiện ở tập 6 Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 với danh xưng "trùm cuối". Người mời anh đến chương trình là Hà Việt Hoàng và Phạm Huy Hoàng, hai cựu thí sinh Chung kết Olympia năm thứ 17 từng gây sốt ở mùa 1. Họ giới thiệu Duy Bách bằng một câu khiến ai cũng tò mò, rằng "Bộ não của Huy Hoàng và Việt Hoàng cộng lại mới bằng bộ não của con người này".

Lê Duy Bách là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 150 tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 (Ảnh: Vie)

Thử thách Duy Bách chọn mang tên "Số nguyên tố tung hoành". Anh phải giải mã một mật mã được ghép từ ba từ khóa, mỗi từ khóa được mã hóa bằng các số nguyên tố liên tiếp. Ban đầu, Duy Bách chỉ biết số nguyên tố ứng với chữ A. Những số còn lại, anh phải tự tìm giữa các dãy số chạy trên màn hình LED, trong đó có cả những dãy số gây nhiễu. Theo GS.TS Lê Anh Vinh, thử thách đòi hỏi hàng nghìn phép tính, kèm theo một vốn kiến thức xã hội rộng.

Để lọc nhanh các số nguyên tố, Duy Bách dùng phương pháp sàng Eratosthenes cổ xưa thay vì tính từng số một. Sau khoảng 36 phút, anh tìm ra đủ ba từ khóa và mật mã cuối cùng là 1906. Duy Bách trở thành người đầu tiên của mùa 2 đạt điểm tuyệt đối 150. Chuyên gia, PGS.TS Trần Thành Nam chấm cho anh 10 điểm. Theo vị giám khảo, thử thách vượt ngoài sức tưởng tượng của người xem, cho thấy khả năng đa nhiệm trong xử lý thông tin, từ Toán học, trí nhớ ngắn hạn đến tư duy logic.

Ca sĩ Trúc Nhân, khách mời của chương trình năm đó, cũng bất ngờ. "Nhân cứ tưởng rằng là bạn chỉ giỏi Toán thôi, nhưng những kiến thức xã hội và lịch sử cũng không làm khó được bạn", nam ca sĩ nhận xét. Còn Duy Bách thừa nhận đây là một đề thi rất khó, vì gần như tổng hợp tất cả mọi thứ.

Đến tập 9, ở vòng Tuyên chiến, Duy Bách để thua Hoàng Hiệp, một thí sinh 19 tuổi, với tỷ số 0-6 trong thử thách "Logic siêu tung hoành". Sau trận đấu, anh viết một bức tâm thư nhận thua đầy tinh thần thể thao. "Anh là người mắc lỗi nhiều hơn, và sẽ phải nhận thua thôi", Duy Bách viết. Anh cũng nhắn nhủ rằng thua một trận đấu chỉ là kết thúc một chặng đường, nhưng đó không phải chặng đường cuối cùng.

Thắng hay thua, Lê Duy Bách vẫn để lại dấu ấn riêng ở cả hai sân chơi trí tuệ lớn nhất trên sóng truyền hình. Ở Olympia, đó là điểm số cao nhất năm thứ 16 cùng danh hiệu "chàng trai đáng yêu nhất". Còn ở Siêu trí tuệ, đó là điểm tuyệt đối 150 đầu tiên của mùa 2. Và như chính anh từng viết, mỗi cuộc thi chỉ là một chặng đường, không phải chặng đường cuối cùng.

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