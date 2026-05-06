Có hơn 4 tỷ đồng tiết kiệm, sống chung 7 năm vẫn chia đôi chi phí: Người đàn ông 60 tuổi từ chối kết hôn vì bài toán tài sản tuổi già

Tuổi già cô đơn nhưng vẫn phải tỉnh táo với tiền bạc

Sau khi vợ qua đời hơn 10 năm trước, ông Trần (61 tuổi, Trung Quốc) sống một mình trong nhiều năm.

Khi con gái kết hôn và chuyển tới thành phố khác, cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt. Ông bắt đầu nghĩ đến việc tìm một người đồng hành.

Thông qua nền tảng hẹn hò dành cho người trung niên, ông quen bà Lý Tần – một phụ nữ đã ly hôn, có con trai riêng và đang sống độc lập.

Điều khiến ông có thiện cảm là bà khá chủ động về tài chính. Trong những lần hẹn đầu tiên, bà thường đề nghị chia tiền ăn hoặc chủ động thanh toán trước.

Với ông Trần, đây là dấu hiệu quan trọng.

Ở tuổi nghỉ hưu, ông không còn tìm kiếm tình yêu theo kiểu lãng mạn tuyệt đối. Điều ông quan tâm hơn là sự minh bạch về tiền bạc.

Ông đang có:

- Lương hưu hơn 9.000 NDT/tháng (hơn 31 triệu đồng)

- Khoản tiết kiệm khoảng 1,2 triệu NDT (tương đương hơn 4,2 tỷ đồng)

- Một căn nhà đứng tên riêng Một người con gái là người thừa kế chính

"Tôi muốn có người bầu bạn, nhưng không muốn biến tuổi già thành cuộc chiến tài sản", ông chia sẻ.

Thỏa thuận sống chung kiểu "50-50"

Trước khi sống cùng nhau, ông Trần đưa ra nguyên tắc rất rõ:

- Không đăng ký kết hôn

- Không can thiệp tài sản riêng

- Chi phí sinh hoạt chia đôi

- Việc nhà cùng san sẻ

Bà Lý Tần đồng ý.

Trong suốt 7 năm sống chung, mô hình tài chính của họ khá rõ ràng:

Khoản chi Người chi trả Tiền ăn uống Chia đôi Điện nước Chia đôi Chi phí sinh hoạt phát sinh Chia đôi Nhà ở Ông Trần chi trả Việc nhà Cùng chia sẻ

Mỗi tháng, bà Lý Tần thường đóng góp khoảng 2.000 NDT cho sinh hoạt gia đình. Mô hình này hiện không quá hiếm ở nhiều quốc gia châu Á khi tỷ lệ tái hôn muộn gia tăng.

Nhiều người cao tuổi lựa chọn sống cùng mà không đăng ký kết hôn để tránh tranh chấp tài sản với con riêng hoặc các rủi ro pháp lý sau này.

Cuộc trò chuyện khiến mối quan hệ đổ vỡ

Biến cố xảy ra sau 7 năm chung sống. Bà Lý Tần bất ngờ đề nghị đăng ký kết hôn hợp pháp.

Khi ông Trần hỏi sâu hơn về kế hoạch tài chính sau kết hôn, mọi chuyện bắt đầu căng thẳng.

Theo lời ông, bà mong muốn:

- Không tiếp tục chia chi phí sinh hoạt

- Quản lý lương hưu của ông

- Kiểm soát khoản tiết kiệm hiện có

Đây là điều ông không thể chấp nhận.

Ông cho biết phần lớn tài sản đã được ông lên kế hoạch để lại cho con gái. Ông sẵn sàng hỗ trợ bạn đời, nhưng không đồng nghĩa với việc chuyển toàn bộ quyền kiểm soát tài sản.

"Tình cảm là một chuyện, quyền sở hữu tài sản là chuyện khác", ông nói.

Bài toán lớn của nhiều người trung niên: Yêu lại nhưng vẫn phải giữ an toàn tài chính

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhưng phía sau drama tình cảm là vấn đề ngày càng phổ biến:

Người trung niên tái hôn nên quản lý tài sản thế nào?

Các chuyên gia tài chính cá nhân thường khuyến nghị 3 nguyên tắc:

1. Tách bạch tài sản trước hôn nhân

Nhà cửa, tiền tiết kiệm, khoản đầu tư cần được xác định rõ quyền sở hữu.

2. Thỏa thuận chi tiêu sau khi sống chung

Ai chi tiền sinh hoạt? Chi bao nhiêu? Có quỹ chung hay không?

3. Lập kế hoạch thừa kế sớm

Đặc biệt quan trọng với người có con riêng hoặc tài sản lớn.

Thực tế, tuổi già không đáng sợ vì thiếu tình yêu.

Điều khiến nhiều người lo lắng hơn là những quyết định tài chính sai lầm có thể khiến cả phần đời tích lũy bị đảo lộn.

Yêu lại ở tuổi nào cũng đáng trân trọng. Nhưng càng lớn tuổi, sự rõ ràng về tiền bạc đôi khi lại là cách bảo vệ chính mối quan hệ đó.

Bởi sau cùng, một cuộc hôn nhân tuổi xế chiều muốn bền lâu không thể chỉ dựa vào cảm xúc — mà còn cần những nguyên tắc tài chính đủ rõ ràng để cả hai cùng thấy an toàn.