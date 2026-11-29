Mùa thu năm nay, hàng loạt bài đăng tìm kiếm khách hàng cho dịch vụ đồng hành trên chuyến bay xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Những người tự giới thiệu là "flight companion" (người đồng hành trên chuyến bay) quảng bá các dịch vụ hỗ trợ hành khách, từ người cao tuổi, trẻ nhỏ đến thú cưng.

Một phụ nữ sử dụng tài khoản "Spicy K" cho biết cô dự định tận dụng khả năng tiếng Anh lưu loát cùng kinh nghiệm du lịch một mình để phát triển dịch vụ này. Công việc của cô bao gồm hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục qua cửa khẩu, vận chuyển thú cưng và mang hàng hóa.

Trước đó, một số blogger chuyên chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp tại Trung Quốc đã giới thiệu công việc đồng hành trên chuyến bay như một hướng đi ngách dành cho du học sinh hoặc những người yêu thích du lịch. Trên mạng xã hội, một số tài khoản còn xây dựng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Người đồng hành sẽ giúp các cụ già làm thủ tục giấy tờ nhập cảnh và xuất cảnh cũng như chăm sóc trên chuyến bay

Tài khoản "Wall Street Engine", có hơn 15.000 người theo dõi, quảng cáo dịch vụ đồng hành theo phong cách "quản gia" dành cho khách Trung Quốc tới Anh. Chi phí được công bố là 150 bảng Anh (khoảng 5,3 triệu đồng) mỗi giờ, cộng thêm phí dịch vụ 450 bảng Anh (khoảng 16 triệu đồng).

Nhân sự của dịch vụ này phải là nam giới từ 35 tuổi trở lên, đã sống tại Anh ít nhất 3 năm và mặc vest theo phong cách Anh trong suốt hành trình.

Tháng 10, tờ Yangtse Evening Post của Trung Quốc đăng câu chuyện về Liu, người đã làm nghề đồng hành trên chuyến bay trong 5 năm.

Là người đam mê du lịch, từng đặt chân đến hàng chục quốc gia, Liu chuyển sang làm công việc này toàn thời gian sau khi kết nối với các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Mức phí anh đưa ra dao động từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi chuyến, bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn uống và chỗ ở. Khách hàng của Liu trải dài từ trẻ em 3 tuổi đến người cao tuổi ngoài 80 tuổi.

"Những người sống ở nước ngoài thường muốn cha mẹ già hoặc con cái ở Trung Quốc sang thăm vào dịp nghỉ lễ, nhưng họ không yên tâm để người thân tự đi máy bay", Liu chia sẻ.

Thú cưng, đồ chơi cũng có thể là một vị khách cần được đồng hành

Với những hành khách này, Liu kiểm tra tình trạng sức khỏe trước chuyến đi, chuẩn bị giấy tờ xuất nhập cảnh và hỗ trợ xuyên suốt hành trình. Công việc không chỉ dừng ở việc lên máy bay cùng khách mà còn bao gồm xử lý các thủ tục, tình huống phát sinh tại sân bay.

Khách hàng cũng thuê Liu để vận chuyển đồ đạc. Một trong những "hành khách" đặc biệt mà anh từng đưa đi là con búp bê dùng để ngủ của một bé gái. Món đồ bị bỏ quên khi gia đình chuyển sang Mỹ, khiến họ phải tìm người đưa nó sang đoàn tụ với cô bé.

Đội ngũ của Liu còn có những nhân sự chuyên vận chuyển thú cưng. Một lần, họ từng hộ tống một chú chó được định giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng).

Trong khi đó, một người đồng hành trên chuyến bay khác họ Wang, đến từ Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc, chuyên vận chuyển những vật phẩm phục vụ kinh doanh cần giao gấp như hợp đồng hoặc mẫu hàng hóa triển lãm. Dịch vụ này được quảng bá có tốc độ nhanh hơn các hình thức chuyển phát thông thường.

Dù nghe có vẻ là công việc lý tưởng với những người yêu thích khám phá thế giới, người trong ngành cho rằng nghề đồng hành trên chuyến bay có rào cản gia nhập khá cao.

Người làm nghề cần có khả năng xin nhiều loại visa, kỹ năng dịch thuật và kiến thức sâu về quy trình tại các sân bay quốc tế. Việc đồng hành với hành khách qua nhiều quốc gia đồng nghĩa họ phải hiểu các quy định nhập cảnh, thủ tục và yêu cầu vận chuyển khác nhau.

Liu cũng cảnh báo những rủi ro pháp lý liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Người đồng hành phải kiểm tra kỹ hành lý, vật phẩm được giao để tránh mang theo hàng cấm hoặc những món đồ có thể khiến họ gặp rắc rối.

Bên cạnh đó, công việc đòi hỏi sức khỏe và thể lực. Tình trạng lệch múi giờ, những chuyến bay dài và việc phải ngồi nhiều giờ liên tục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Riêng năm ngoái, Liu ghi nhận hơn 1.000 giờ bay.

Một bình luận trên mạng xã hội cảnh báo đây là công việc phải xử lý liên tục các tình huống bất ngờ, "không phù hợp với những người trẻ chỉ muốn đi du lịch miễn phí".

Một người khác cũng cho rằng nghề này không dành cho những người thiếu mục tiêu, chỉ muốn tìm việc để được đi đây đi đó, bởi họ có thể còn không đủ khả năng xin được visa cho các hành trình cần thiết.

Theo SCMP