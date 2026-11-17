Sinh năm 1975, đến nay cô Hương đã có gần 30 năm làm nghề dạy học. Cô chia sẻ, tình yêu nghề giáo đến từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ấy, hình ảnh những thầy cô giáo tận tình dạy học, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kiên nhẫn định hướng, chỉ bảo đã để lại trong cô học trò nhỏ ấn tượng và ấp ủ ước mơ được đứng trên bục giảng.

Nhưng, phải đến những năm tháng đầu tiên nhận công tác tại Trường THCS Cúc Phương, cô mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của lựa chọn ấy.

“Lớp học xã miền núi, học trò ham học hỏi nhưng còn nhiều rụt rè. Các em không chỉ cần một người truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn cần một người kiên nhẫn đồng hành, khích lệ để các em dám nói, dám thể hiện và tin vào khả năng của chính mình”, cô nói.

Với cô Hương, niềm vui của nghề giáo đôi khi đến từ những điều giản dị mà ấm áp. Đó là những tấm thiệp viết tay lời chúc mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm học trò gửi tặng mỗi dịp 20/11; là giây phút một học sinh vốn rụt rè, hiếm khi dám phát biểu, nay tự tin đứng trước lớp đọc diễn cảm một đoạn văn. Những đổi thay tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành món quà quý giá, tiếp thêm cho cô động lực và tình yêu với nghề.

Cô giáo Bùi Thị Hương, Trường THCS xã Cúc Phương (Ninh Bình)

Kiên nhẫn với bài kiểm tra bỏ trắng

Ở ngôi trường này có nhiều gia đình học sinh còn khó khăn, bố mẹ phải đi làm ăn xa, các em thiếu sự quan tâm, kèm cặp thường xuyên ở nhà. Đó cũng là lí do khiến có học trò dễ nảy sinh tâm lý chán học, mặc cảm về hoàn cảnh, không dám thể hiện bản thân trước bạn bè. "Làm sao để học sinh đến lớp đầy đủ và tìm thấy niềm yêu thích với môn Ngữ văn" là điều cô Hương luôn trăn trở.

Trong những thời điểm vừa phải lo toan cuộc sống gia đình, chăm sóc con nhỏ, vừa chuẩn bị bài giảng nhưng vẫn lo lắng cho hoàn cảnh của học trò khiến cô không tránh được áp lực. Nhưng thay vì nản lòng, cô chọn cách đến gần học sinh hơn.

Cô phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà động viên những em có nguy cơ bỏ học, trò chuyện với phụ huynh để họ hiểu hơn giá trị của việc học, của con chữ đối với tương lai con em mình. Cô tin rằng, khi người giáo viên thực sự mở lòng và đủ kiên nhẫn, khoảng cách giữa cô và trò sẽ dần được thu hẹp.

"Mỗi hạt mầm tri thức được gieo xuống bằng cả trái tim đều có cơ hội nảy nở. Những vất vả, thử thách ban đầu sẽ có “trái ngọt” tiếp thêm sức mạnh để người giáo viên vững bước trên con đường của mình", cô Bùi Thị Hương nói.

Trong những câu chuyện về học trò, cô Hương nhớ mãi một cậu học sinh lớp 9 có hoàn cảnh gia đình éo le. Em vốn ít nói, thường xuyên không làm bài tập Ngữ văn, dường như tự tách mình khỏi tập thể.

“Những lần chấm bài, nhìn vào trang giấy trắng hoặc chỉ có vài dòng viết cộc lốc, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nhưng thay vì phê bình em trước lớp, tôi đã hỏi han về cuộc sống hằng ngày, khuyến khích em cứ viết ra những suy nghĩ chân thật nhất, không cần phải cố gắng sử dụng những câu chữ hoa mỹ. Dần dần, cậu học trò cởi mở hơn và viết Văn hay hơn”, cô tâm sự.

Cô Hương được vinh danh trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Với cô, sự tiến bộ của học trò là niềm hạnh phúc đặc biệt của nghề giáo. Bởi vì, điều đáng tự hào là mình đã góp phần giúp học sinh lại niềm tin vào bản thân, tin vào tương lai sáng phía trước.

Truyền lửa cho các bài học

Là giáo viên Ngữ văn, cô Hương hiểu rằng môn học không chỉ cung cấp kiến thức văn chương mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khả năng cảm nhận và biểu đạt của học sinh.

Tuy nhiên, nếu chỉ dạy theo lối đọc - chép, những giờ học dễ trở nên khô khan, nhất là với học sinh miền núi vốn còn nhiều rụt rè trong giao tiếp và diễn đạt.

Đó cũng là lí do cô luôn tìm cách đưa đời sống vào bài giảng, để kiến thức văn học trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn. Cảnh sắc thiên nhiên Cúc Phương, những nét đẹp văn hóa bản địa hay những câu chuyện đời thường quanh các em đều có thể trở thành chất liệu cho bài học.

Trong lớp, cô tổ chức cho học sinh đóng vai nhân vật, thảo luận nhóm, vẽ sơ đồ tư duy hoặc viết những bức thư ngắn gửi người thân. Thay vì chỉ yêu cầu các em ghi nhớ kiến thức, cô khuyến khích mỗi học sinh tự bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và cách nhìn nhận của mình.

Điều cô tự hào nhất là sự thay đổi của những học trò từng rất sợ viết văn, ngại phát biểu. Từ những bước khởi đầu còn dè dặt, nhiều em đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi viết, thi kể chuyện do nhà trường và huyện tổ chức, đạt được những giải thưởng đáng khích lệ.

Đằng sau mỗi giờ lên lớp là không ít công việc thầm lặng mà không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy qua thành tích hay danh hiệu. Với cô giáo, đó là những đêm thức khuya chấm từng bài kiểm tra, cân nhắc từng lời phê sao cho vừa chỉ ra điểm cần sửa, vừa không làm học trò mất đi sự tự tin của học sinh.

“Cũng có những lúc tôi thấy mệt mỏi, áp lực. Nhất là giai đoạn đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông đòi hỏi nhà giáo phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Nhưng rồi, sáng hôm sau, chỉ cần bước qua cổng trường, nghe tiếng học trò ríu rít chào cô, những mệt mỏi dường như lại vơi đi để tôi tiếp tục yêu nghề”, cô nói.

Gần 30 năm dạy học, cô Hương tâm huyết, chú trọng đổi mới phương pháp, phát huy tư duy, khả năng cảm thụ, diễn đạt và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều học sinh cô dạy đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và được nhà trường giao bồi dưỡng học sinh yếu kém.

Dịp 20/11 năm nay, cô Hương là một trong 34 nhà giáo tiêu biểu được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ GD&ĐT tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao, khiến cô cảm thấy xúc động và tự hào.

Theo cô Hương, hiện nay vẫn còn khoảng cách về điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ thông tin giữa học sinh miền núi với các bạn ở khu vực trung tâm. Vì thế, cô mong học sinh vùng khó có thêm những hoạt động trải nghiệm thực tế, giao lưu văn hóa để thêm cơ hội mở rộng hiểu biết, mạnh dạn giao tiếp và phát huy năng lực bản thân.

Với cô, sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm vinh dự của riêng cá nhân mà còn là tình cảm dành cho Trường THCS Cúc Phương và những thầy giáo, cô giáo vẫn ngày ngày miệt mài “gieo” chữ.

Gửi gắm đến những học trò thân yêu, nữ giáo viên mong các em đừng để xuất phát điểm ở vùng miền núi trở thành rào cản trên con đường thực hiện ước mơ. Chỉ cần giữ vững niềm tin, chăm chỉ học tập, biết yêu thương và tự hào về bản sắc quê hương, các em sẽ có thêm hành trang để bước tới tương lai.