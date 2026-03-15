Cô giáo ra đề viết về sở thích của mẹ, học sinh tiểu học hóa "chuyên gia bóc phốt": Kỳ này bí mật gì lộ hết!

Trẻ nhỏ vốn rất hồn nhiên và ngây ngô, khi được yêu cầu viết hoặc kể về gia đình, các em thường nói ra những điều mình nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống hằng ngày mà không hề "chỉnh sửa" hay cân nhắc nhiều như người lớn. Chính vì vậy, không ít bài tập của học sinh đôi khi lại trở thành những câu chuyện dở khóc dở cười, khiến cư dân mạng thích thú.

Mới đây, hình ảnh một bài tập của học sinh tiểu học với chủ đề "Sở thích của mẹ" được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Điều khiến nhiều người bật cười chính là cách các em học sinh tiểu học mô tả mẹ mình một cách vô cùng thật thà.

Trong phần trả lời đầu tiên, khi được hỏi về sở thích của mẹ, phần đông các em không hẹn mà cùng viết chung một đáp án, đó chính là... tiền. Cụ thể, một em học sinh viết: "Mẹ con mê tiền. Mẹ con thích hoa, nhắc bố con nhiều quá". Một em khác thì viết: "Mẹ chỉ thích tiền thôi, với cả màu trắng nữa". Một em học sinh nữa chi tiết hơn thì ghi thêm hàng loạt "sở thích" của mẹ gồm: màu hồng, màu tím, hoa đẹp và nhiều tiền. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc của học sinh tiểu học nhưng lại quá đỗi chân thật khiến nhiều người đọc xong không nhịn được cười.

Có lẽ các mẹ cũng không ngờ con mình "hiểu chuyện" sớm đến vậy (Ảnh: @e.la.khong.the)

Lời nói vô tình của trẻ nhỏ mà tiết lộ hết bí mật của mẹ (Ảnh: @e.la.khong.the)

Thêm một bà mẹ nữa bị phát hiện có sở thích là... tiền (Ảnh: @e.la.khong.the)

Tuy nhiên, phần khiến cư dân mạng chú ý nhất lại nằm ở câu hỏi "Món ăn mẹ nấu ngon nhất là gì?". Thay vì kể tên một món ăn quen thuộc như nhiều bạn nhỏ khác, một em học sinh đã trả lời rất "thật thà": "Mẹ con không nấu ăn, mà bố con hỏi ăn gì lại mắng bố". Câu trả lời này nhanh chóng trở thành chi tiết gây cười nhất trong bài, bởi nhiều người cho rằng tình huống ấy khá quen thuộc trong không ít gia đình.

Sau khi được chia sẻ, hình ảnh bài tập nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận hài hước. Không ít người cho rằng trẻ nhỏ đúng là “chuyên gia bóc phốt vô tình” bởi sự thật thà đáng yêu của mình. Một số cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước như:

- Trẻ con đúng là nghĩ gì viết nấy, không hề biết giữ bí mật cho bố mẹ.

- Chắc mẹ đọc xong bài này cũng phải bật cười.

- Các con hiểu chuyện đến đau lòng.

- Đấy, cứ nói trẻ con không biết gì, cái gì chúng nó chẳng biết, mẹ thích gì chúng nó chẳng hiểu quá luôn.

- Ôi con ơi là con, lộ hết bí mật của mẹ rồi.

Bên cạnh yếu tố hài hước, nhiều người cho rằng sức hút của câu chuyện đến từ chính sự hồn nhiên, thật thà rất đặc trưng của trẻ nhỏ. Ở độ tuổi này, các em thường quan sát mọi điều xung quanh một cách tự nhiên và ghi lại những gì mình thấy, mình nghĩ mà không hề có sự "chỉnh sửa" hay cân nhắc như người lớn.

Có lẽ cũng vì vậy mà những dòng chữ ngây ngô ấy dễ dàng khiến cộng đồng mạng thích thú và chia sẻ rộng rãi. Với nhiều người, đọc những câu trả lời chân thật của trẻ không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi lên những khoảnh khắc rất giản dị của đời sống gia đình. Đôi khi, chính những điều bình thường nhất qua cách nhìn hồn nhiên của trẻ nhỏ lại trở nên đáng yêu và thú vị theo một cách rất riêng.