Cô giáo mầm non gửi video ở lớp của con, mẹ xem xong xong vừa ngượng vừa tự hào: Không ngờ có đứa con ga lăng đến vậy!

Sau khi con đi học, cha mẹ thường lo lắng không biết con ở trường thể hiện ra sao, hòa đồng với các bạn như thế nào. Có một bà mẹ Trung Quốc vừa chuyển trường cho con trai. Cậu bé đang học lớp mẫu giáo nhỡ, mới đi học chưa đầy hai tuần. Một lần, người mẹ nhắn tin hỏi cô giáo qua WeChat về tình hình của con ở trường. Không ngờ, cô giáo lập tức gửi cho chị một đoạn video, trong đó cậu bé đang giúp một bạn nữ đi giày. Người mẹ xem xong thì khá bất ngờ: “Ở nhà, đến quần áo con còn đòi mẹ mặc hộ, vậy mà ra ngoài lại biết giúp các bạn gái đi giày cơ đấy?”.

Ngay sau đó, cô giáo gửi thêm một video khác. Lần này, cậu bé đang lái chiếc xe đồ chơi trong trường mầm non, phía trước còn chở một bạn nữ, khiến cô bé vui vẻ vô cùng.

Cô giáo lập tức gửi cho chị một đoạn video, trong đó cậu bé đang giúp một bạn nữ đi giày.

Ngay sau đó, cô giáo gửi thêm một video khác. Lần này, cậu bé đang lái chiếc xe đồ chơi trong trường mầm non, phía trước còn chở một bạn nữ, khiến cô bé vui vẻ vô cùng.

Video thứ ba ghi lại cảnh một bé gái gục trên bàn, không rõ đang buồn ngủ hay vừa khóc. Cậu bé nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, trông như đang dỗ dành hoặc an ủi. Người mẹ không ngờ con trai mình lại có một mặt dịu dàng, chu đáo đến thế, trong lòng vừa bất ngờ vừa xúc động.

Video cuối cùng cho thấy cậu bé nghiêm túc đút cơm cho một bạn nữ. Khi bạn ăn xong, cậu còn nhanh tay đưa tay đỡ những mẩu xương thừa. Người mẹ càng ngạc nhiên hơn khi nghĩ đến cảnh ở nhà, cậu con trai vẫn cần mẹ đút cơm cho mình, vậy mà ở trường lại biết chăm sóc người khác cẩn thận như thế.

Cô giáo cho biết đây là những biểu hiện thường ngày của cậu bé. Các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ, đều rất quý mến em.

Cô giáo cho biết đây là những biểu hiện thường ngày của cậu bé. Các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ, đều rất quý mến em.

Nghe cô giáo kể, người mẹ đỏ bừng mặt, vừa buồn cười vừa ngượng ngùng: “Mặt mũi của mẹ bị thằng nhóc này làm cho mất sạch rồi!”. Bà mẹ chia sẻ những video này lên mạng với tâm trạng dở khóc dở cười. Không ngờ, bài đăng lại nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Một người bình luận rằng EQ của cậu bé còn khiến người lớn phải học hỏi, đồng thời khuyên người mẹ cứ âm thầm vui mừng. Từ việc giúp bạn đi giày, chở bạn chơi xe đến đút cơm và an ủi bạn, cậu bé đều thể hiện sự quan tâm rất tự nhiên. Có người còn đùa rằng sau này mẹ chẳng cần lo chuyện cưới hỏi cho con nữa.

Không thể phủ nhận, nhiều đứa trẻ ngày nay đã biết quan tâm đến người khác từ khi còn nhỏ.

Có người kể lại rằng khi con trai học lớp mẫu giáo lớn, một lần đến đón con, chị bất ngờ thấy một bé gái chạy đến gọi mình là mẹ, còn nói rằng lớn lên muốn kết hôn với con trai chị. Câu nói bất ngờ khiến các phụ huynh xung quanh bật cười, còn chị thì nhất thời không biết trả lời thế nào.

Một người khác cũng có câu chuyện tương tự. Con trai chị học lớp 1, mỗi lần đến trường, mẹ đều mang cặp giúp vì sợ cặp quá nặng sẽ ảnh hưởng đến con. Một hôm, chị đến đón muộn và nhìn thấy con trai đang đeo cặp của mình, đồng thời xách thêm một chiếc cặp khác. Khi mẹ hỏi chiếc cặp còn lại của ai, cậu bé trả lời đó là cặp của một bạn nữ. Thấy bạn mang nặng, sợ bạn không xách nổi nên cậu giúp bạn mang hộ.

Trong mắt cha mẹ, con cái lúc nào cũng còn nhỏ và cần được bảo vệ. Nếu được nuông chiều quá mức ở nhà, trẻ đôi khi dễ hình thành thói quen chỉ nghĩ đến bản thân. Vì vậy, khi thấy con biết quan tâm, chăm sóc và đối xử tử tế với người khác ở trường hay ngoài xã hội, cha mẹ nên vui mừng và khuyến khích những hành vi ấy.

Thực ra, tình bạn giữa trẻ nhỏ rất trong sáng. Một đứa trẻ biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn bè từ nhỏ có cơ hội phát triển khả năng giao tiếp, thấu hiểu cảm xúc và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp khi trưởng thành.