Những năm gần đây, trào lưu chụp ảnh photobooth nở rộ tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi và được nhiều người trẻ mê chụp ảnh đặc biệt yêu thích. Photobooth giống như studio thu nhỏ, với máy ảnh tự động, không gian chụp riêng biệt, nhiều phụ kiện đáng yêu, trang phục đa dạng và được nhận ảnh in sau khi chụp.

Trần Thùy Linh (SN 2001), giáo viên tiểu học đang giảng dạy học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Kim Đồng (TP.HCM), cũng là “tín đồ” yêu thích chụp ảnh photobooth. Cách đó không lâu, trong một buổi đi chơi cùng nhóm bạn, Thuỳ Linh chụp photobooth theo chủ đề giáng sinh và hài lòng với những bức ảnh.

Cô giáo trẻ mong muốn tổ chức buổi chụp ảnh tương tự cho học sinh của mình. Tuy nhiên, việc đưa cả lớp với số lượng đông đến các điểm chụp photobooth bên ngoài là điều không dễ thực hiện. Vì vậy, Thuỳ Linh quyết định “mang” photobooth về lớp học, tổ chức một buổi chụp ảnh giáng sinh dành riêng cho các học sinh của mình.

Nghĩ là làm, Thùy Linh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Cô giáo mua các phụ kiện như mũ Noel, kính mắt, băng đô hình cây thông, tuần lộc, người tuyết tại nhà sách. Cô tự thiết kế các khung ảnh theo chủ đề giáng sinh với tông màu chủ đạo xanh lá, đỏ và trắng. Nhờ thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh, cô giáo trẻ chỉ mất khoảng một giờ để hoàn thiện ba mẫu khung ảnh khác nhau.

Tại phòng học, cô tận dụng một góc bảng để treo phụ kiện, bố trí chân đỡ điện thoại trước bục giảng, biến lớp học quen thuộc thành “phòng chụp ảnh” thu nhỏ. Trước giờ học, Thùy Linh đến lớp sớm để hoàn tất khâu chuẩn bị, tạo bất ngờ cho học sinh.

Video ghi lại quá trình chuẩn bị cho photobooth và buổi chụp hình của cô trò (Video: NVCC)

Buổi chụp ảnh được tổ chức vào ngày 12/12, tranh thủ trong các giờ ra chơi để không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa. Lớp học có 42 em, nên phải qua 4 tiết ra chơi mới chụp xong cho các em.

Trong buổi chụp, cô giáo Thùy Linh vào vai “chủ tiệm photobooth”, chụp ảnh cho học sinh. Các học sinh trở thành những “vị khách nhí”, lần lượt đến khu vực góc bảng để chọn phụ kiện mình yêu thích sau đó đi về phía máy ảnh, tạo dáng trước ống kính.

Sau khi chụp, ảnh được in ra, ép plastic cẩn thận. Thuỳ Linh gửi tặng những tấm ảnh cho các em vào đúng ngày Noel, kèm theo những món quà nhỏ.

Các học sinh tỏ ra rất thích thú và hào hứng với buổi chụp ảnh trước thềm giáng sinh.

Thuỳ Linh và các học sinh trong buổi chụp ảnh giáng sinh (Ảnh: NVCC)

Sau buổi chụp hình với nhiều khoảnh khắc vui nhộn, có một câu nói của học sinh khiến Thuỳ Linh có nhiều suy nghĩ: "Con ước gì năm nào cũng được chụp ảnh Noel như vậy" . Hết năm học, các học sinh sẽ lên lớp 2 và thay đổi giáo viên, nên khi nghe câu nói ấy, Thuỳ Linh vừa vui vừa buồn vì nghĩ đến khoảnh khắc chia tay.