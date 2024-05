Không phải tự nhiên mà chiếc siêu du thuyền này còn được mệnh danh là "thiên đường xa xỉ", được dự đoán sẽ vô cùng hoành tráng để trở thành địa điểm quy tụ toàn nhân vật khách mời tầm cỡ thế giới.

Tỷ phú giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani, đã khiến cả thế giới phải trầm trồ với độ xa hoa trong đám cưới của con trai út Anant Ambani. Lần này, ông "chơi lớn" khi bao trọn một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, có sức chứa lên đến 3.200 hành khách.



Anant là con trai út của Mukesh Ambani, tỷ phú đứng đầu đế chế công nghiệp Reliance Industries, một trong những gia tộc giàu nhất châu Á. Gia đình Ambani sở hữu khu tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới và đang mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ và năng lượng xanh.

Gần đây, gia tộc giàu có bậc nhất châu Á lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Chủ đề nóng hổi xoay quanh đám cưới của Anant Ambani, con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani, với vị hôn thê Radhika Merchant. Sau màn phô trương sự giàu có "vô tiền khoáng hậu" tại Jamnagar (Ấn Độ) hồi đầu năm, gia tộc này lại tiếp tục gây choáng ngợp với ý tưởng độc đáo cho tiệc trước đám cưới: tổ chức trên một du thuyền khổng lồ.

Theo nhiều nguồn tin, lý do khiến gia đình Ambani quyết định "bao trọn" du thuyền Celebrity Ascent dài hơn 300m là bởi họ muốn mời hàng loạt nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, giải trí Ấn Độ và thậm chí là cả những ngôi sao quốc tế.

Trước đó, tại bữa tiệc kéo dài 3 ngày ở Jamnagar, gia tộc Ambani đã chiêu đãi khách mời trong những căn lều siêu sang trọng và khu nghỉ dưỡng 5 sao. Sự kiện được dàn dựng công phu với nhiều chủ đề độc biệt như 'An Evening in Everland', 'A Walk on the Wildside' và 'Mela Rouge'.

Anant Ambani, 28 tuổi, đã kết hôn với Radhika Merchant, người yêu lâu năm thuộc gia đình kinh doanh dược phẩm giàu có ở Ấn Độ.

Theo tạp chí Tatler, đây là một trong những đám cưới hoành tráng nhất thế giới năm nay. Khách mời sẽ được thưởng thức khoảng 2.500 món ăn do hơn 100 đầu bếp chế biến, với các món ăn đến từ nhiều quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Mexico, được phục vụ trong các bữa sáng, trưa, tối và cả bữa ăn khuya. Khách mời sẽ nhận được quà tặng là những chiếc khăn quàng cổ truyền thống, được làm thủ công bởi các nghệ nhân từ Kachchh và Lalpur ở Gujarat. Trước lễ cưới, ca sĩ Rihanna sẽ biểu diễn và nhận thù lao khoảng 5 triệu USD.

Danh sách khách mời toàn những cái tên "khủng" như CEO Meta Mark Zuckerberg, tỷ phú Bill Gates cùng vợ cũ Melinda Gates, CEO BlackRock Larry Fink, CEO Google Sundar Pichai, đồng Chủ tịch Morgan Stanley Ted Pick, Phó Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, CEO Disney Bob Iger,...

Tiệc trước đám cưới lần 2 của Anant Ambani sẽ diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6 tại Ý và Pháp, trước khi chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 7 năm nay.

Với chủ đề "La Vita E Un Viaggio" (nghĩa là 'Cuộc sống là một hành trình'), bữa tiệc trên du thuyền Celebrity Ascent hứa hẹn sẽ vô cùng xa hoa và hoành tráng. Giới truyền thông đang xôn xao trước thông tin về sự xuất hiện của dàn sao hạng A Hollywood và các ông trùm kinh doanh tại sự kiện này. Khách mời sẽ không phải tham gia vào các hoạt động như ngắm sao, tham quan thành phố hay tiệc tùng. Thay vào đó, họ sẽ được trải nghiệm hành trình sang trọng trên con tàu 16 tầng, ghé thăm Cannes và Portofino, và tham gia vào các buổi tiệc tùng, dạ hội theo chủ đề diễn ra suốt ngày đêm.

Điểm đặc biệt của sự kiện lần này chính là du thuyền Celebrity Ascent - nơi được mệnh danh là "thiên đường xa xỉ". Được hoàn thiện vào năm 2023, Celebrity Ascent là một trong những du thuyền thuộc lớp Edge của hãng Celebrity Cruises. Du thuyền có sức chứa gần 4.000 khách với 1.400 nhân viên phục vụ. Không khó để dự đoán rằng gia đình Ambani và khách mời của họ sẽ được tận hưởng dịch vụ đẳng cấp nhất tại những phòng suite sang trọng như AquaClass SkySuites và Iconic Suite.

Bên cạnh đó, du thuyền cũng sở hữu Edge Villas - biệt thự 2 tầng với phòng khách và bồn tắm nằm ở tầng 1 và phòng ngủ ở tầng 2. Mặc dù Celebrity Ascent có tới 18 nhà hàng, nhiều người tin rằng gia đình Ambani sẽ mời các đầu bếp Michelin danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến để phục vụ thực khách. Du thuyền cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi bao gồm spa đẳng cấp thế giới, câu lạc bộ, nhà hát… đảm bảo không thiếu địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng cho dàn khách mời. Ngoài ra, Celebrity Ascent còn có khu vực chơi game hiện đại bậc nhất.

*Nguồn: Luxury Launches