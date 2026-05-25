Có gì tại lễ hội mùa hè "Chơi để học" lần thứ 15 của Phú Mỹ Hưng?

Chương trình hứa hẹn mang đến một không gian vui chơi sôi động, bổ ích và giàu tính trải nghiệm dành cho thiếu nhi TP.HCM trong dịp hè.

Được tổ chức thường niên vào mỗi dịp hè, "Phú Mỹ Hưng Hướng Về Trẻ Em" là hoạt động cộng đồng ý nghĩa nhằm khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, vận động, khám phá và phát triển kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế. Đồng thời, chương trình cũng góp phần tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức thường niên với mong muốn tạo không gian kết nối cộng đồng, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu đô thị nói riêng và người dân TP.HCM nói chung.

Với chủ đề "Lễ hội mùa hè - Chơi để học", ngày hội năm nay được thiết kế như một hành trình khám phá đa sắc màu, nơi các em nhỏ có thể vừa chơi, vừa học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động vận động, sáng tạo, nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

Không gian sự kiện được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm riêng biệt:

Khu A – Chơi để sáng tạo

Hoạt động nổi bật gồm khoa học, khám phá thiên nhiên, nghệ thuật giữa thiên nhiên, công nghệ và thi đấu robotic. Các bé sẽ được tham gia nhiều trò chơi mang tính khám phá và trải nghiệm như khảo cổ, giải mã mẫu vật, truy tìm manh mối, thử tài sa khoáng, xếp đá thăng bằng, đấu trí cùng robot, du hành vũ trụ hay sáng tạo tranh cát.

Khu B – Chơi để tự tin

Khu vực tập trung các hoạt động kỹ năng dã ngoại, cắm trại gia đình và trò chơi dân gian. Những trò chơi quen thuộc được làm mới với chất liệu gần gũi, hiện đại như ô ăn quan khổng lồ, bịt mắt đập lon, gánh lúa qua cầu… góp phần giúp các bé rèn luyện sự tự tin, tinh thần đồng đội và kết nối gia đình.

Khu C – Chơi để khỏe mạnh

Hoạt động chủ điểm: Trò chơi vận động liên hoàn - Đua xe thăng bằng

Khu vực này mang đến nhiều trò chơi vận động sôi nổi, thử thách sự nhanh nhẹn và khéo léo của các bé khi vượt qua các chướng ngại vật liên hoàn. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao hấp dẫn như bắn cung, ném vòng… giúp các em vừa vui chơi vừa rèn luyện thể chất. Riêng khu đua xe thăng bằng sẽ là sân chơi dành cho các bé trong độ tuổi mầm non tranh tài qua nhiều vòng đấu, với sự cổ vũ hào hứng từ gia đình và khán giả.

Sau mỗi trò chơi hoàn thành, các bé sẽ nhận được phiếu đổi quà để tích lũy và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị tài trợ như dụng cụ học tập, balo, bình nước, bánh kẹo, gấu bông, đồ chơi… Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, ngày hội còn có chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc trong lễ khai mạc, mang đến không khí vui tươi và sôi động cho các gia đình tham dự.

Ngày hội "Phú Mỹ Hưng Hướng Về Trẻ Em" lần 15 mở cửa tự do chào đón các bé tham gia vào chiều thứ Bảy (30/5/2026) từ 15:00 đến 21:00 và cả ngày Chủ Nhật (31/5/2026) từ 8:00 đến 18:00 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Hưng, TP.HCM.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ:

Đồng tổ chức: Công ty Cổ phần Konnit Group

Tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi)

Tài trợ Bạc: Trung tâm Thương mại Crescent Mall

Tài trợ Đồng: Nutifood GrowPLUS+, Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon South, Phòng khám Quốc tế CarePlus, Hệ thống Trường Quốc tế CIS và Sedbergh Vietnam

Hỗ trợ: Trung tâm Anh ngữ ILA, Bệnh viện Phương Nam - Thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu, Trung tâm Anh ngữ Apollo English, Bibica, Hệ thống Trung tâm dạy vẽ Global Art Việt Nam, Sasa Ballet, App Livin PMH, Kem Marius, Thương hiệu đồ chơi giáo dục Learning Resources từ Mỹ, đơn vị giáo dục Mee and More, Câu lạc bộ âm nhạc Maximus