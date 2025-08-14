Có gì tại Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM năm 2025?

Sáng 14/8, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức họp báo, công bố Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) 2025. Hội chợ sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến 6/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với chủ đề "Du lịch bền vững – Trải nghiệm sống động".

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, hội chợ ITE HCMC diễn ra trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh thành tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tái cấu trúc và phát triển du lịch vùng, liên vùng. Theo đó, định vị lại thương hiệu du lịch địa phương, tạo ra chuỗi giá trị du lịch hấp dẫn, đồng bộ và bền vững hơn.

Đặc biệt, TPHCM vinh dự đăng cai tổ chức Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP Toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Việc mở rộng quy mô hội chợ ITE HCMC kết hợp với TPO diễn ra cùng thời điểm, sẽ tạo nên chuỗi hoạt động liên tiếp, gia tăng tầm vóc cho cả hai sự kiện. Đây sẽ là điểm nhấn để truyền tải thông điệp về xu hướng phát triển du lịch Việt Nam cũng như tầm nhìn tương lai của TPO.

Theo bà Hoa, sự kiện ITE HCMC - TPO sẽ quy tụ nhiều đối tác quan trọng, bao gồm các cơ quan quản lý du lịch quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu cùng nhiều đơn vị triển lãm trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa, nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy giao thương và hợp tác sâu rộng trong ngành du lịch.

Một điểm nổi bật khác là tổ chức đồng thời với chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025 - hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TPHCM.

Hội chợ năm nay còn mở rộng kết nối với các ngành, các cấp liên quan thông qua việc khai mạc liên tiếp ba sự kiện lớn trong cùng một thời điểm: ITE HCMC, TPO và Vietnam International Sourcing 2025.

Bà Ánh Hoa cho rằng: "Sự kết hợp này không chỉ mở rộng quy mô hợp tác đa phương quốc tế, mà còn khẳng định đây là "thương vụ" chung của Việt Nam, hướng đến quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút nguồn khách và đối tác chiến lược. Ngành du lịch TPHCM đặc biệt chú trọng phân khúc du khách kết hợp tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư, khẳng định thành phố không chỉ là điểm đến hàng đầu về du lịch mà còn tiên phong trong kết nối thương mại và xúc tiến đầu tư".

Theo thống kê ban tổ chức đã có hơn 250 đơn vị triển lãm và 240 người mua quốc tế xác nhận tham dự đến từ các tập đoàn quốc tế như: Intrepid (Úc), Exodus (Anh), Collette (Mỹ), JTB Corp (Nhật Bản), Thomas Cook (Ấn Độ)…

Hội chợ ITE HCMC 2025 còn thu hút các thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil và Bồ Đào Nha - thị trường cung cấp khách quốc tế cao cấp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và người mua quốc tế sẽ được tham gia các cuộc gặp gỡ B2B. Ban tổ chức ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đảm bảo các cuộc hẹn giao thương đúng đối tượng - đúng nhu cầu - đúng thời điểm.