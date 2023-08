Có gì đặc biệt tại nhà máy sản xuất Phở Story?

Từ trái sang phải: chị Hoài Thu, chị Thanh Thương, chị Thanh Tú, chị Hoài Mơ (TP.HCM)

Quy trình sản xuất hướng đến sự hài lòng của người tiêu dùng



Là một trong những thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu Việt Nam, CHIN-SU đã thành công khi lan tỏa thông điệp "We provide foods with love" (tạm dịch: Chúng tôi tạo nên sản phẩm bằng cả trái tim) trong mọi hoạt động.

Trong khuôn khổ chiến dịch ra mắt Phở Story, đại diện người tiêu dùng đã có cơ hội đến tham quan nhà máy và tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất phở ăn liền có công thức nước dùng được sáng tạo bởi Phở Thìn Bờ Hồ này. Cả bốn đại diện đều là những người phụ nữ có gia đình, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến tham quan này, là minh chứng cho những nỗ lực mang sự hài lòng đến với người tiêu dùng của đội ngũ sản xuất Phở Story. Đồng thời là cơ hội để các chị em phụ nữ hiểu rõ hơn và cảm thấy an tâm hơn khi lựa chọn sử dụng Phở Story cho gia đình.

Các mẹ bỉm thích thú khi tham quan dây chuyền sản xuất của Phở Story.

Tại đây, đại diện người tiêu dùng được trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình sản xuất Phở Story trong nhà xưởng đạt chuẩn HACCP (bộ tiêu chuẩn quốc tế đánh giá độ an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm), được trang bị hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại.



Nhà máy sản xuất Phở Story tuân thủ nghiêm ngặt quy định đóng gói và vận chuyển để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

"Bước vào mỗi khu vực sản xuất đều được yêu cầu rửa tay, khử khuẩn, sấy khô tay, mặc đồ bảo hộ, thậm chí tóc tai cũng phải theo quy chuẩn. Từ công nhân đến máy móc đều đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh và an toàn, khiến tôi thêm an tâm về chất lượng sản phẩm.", Chị Thanh Thương chia sẻ.



Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cũng chính là điều mà chị Hoài Mơ tâm đắc. Điều này làm chị cảm thấy an tâm hơn khi lựa chọn Phở Story cho gia đình.

Trong suốt chuyến tham quan nhà máy, các chuyên gia trong đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của CHIN-SU đã đích thân giới thiệu với người tiêu dùng từng khu vực: chế biến sợi phở, hầm xương nấu nước dùng, đóng gói thành phẩm.

"Xưa giờ mình nghĩ thực phẩm ăn liền chỉ toàn gia vị, đến đây và được tận mắt chứng kiến mình mới biết có rất nhiều nguyên liệu tươi như xương, thịt thật, rau củ quả… Quy trình sản xuất rất bài bản, vô trùng, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhìn quy trình chị có thể cảm nhận được sản phẩm sẽ rất ngon vì nguyên liệu thật, mùi hương lại rất thơm", Chị Thanh Tú chia sẻ về những ấn tượng về quá trình hầm xương.

CHIN-SU ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình hầm xương để giữ trọn vị ngon như Phở Thìn Bờ Hồ.

Chương trình tham quan nhà máy sản xuất Phở Story đã tạo nên sự tương tác hai chiều giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, thông qua phần đối thoại trực tiếp với các chuyên gia của công ty.



Trải nghiệm thưởng thức Phở Story ngay tại nhà máy

Bên cạnh hoạt động tìm hiểu quy trình sản xuất, người tiêu dùng còn được trải nghiệm ngay tại chỗ tô Phở Story nóng hổi, thơm ngon. Tại đây, những chuyên gia CHIN-SU đã giải thích tận tình cách canh lượng nước, nhiệt độ và thời gian "đúng chuẩn" như trên bao bì sản phẩm. Với đạm từ thịt thật, tinh bột từ bánh phở dai mềm, và nước dùng thanh tao, nhẹ nhàng hệt Phở Thìn Bờ Hồ, các chị em nội trợ có thêm lựa chọn mới cho những bữa ăn ngon, đầy đủ năng lượng cho gia đình.

"Hương vị của Phở Story rất đặc biệt, không đậm mùi phở ăn liền như những loại khác. Nước dùng ngọt vị, ăn vào không có cảm giác ăn phở gói, dùng kèm ớt và chanh sẽ thấy giống y như ăn ngoài quán", Chị Tú chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Tú, chị Thu rất thích thú khi được mời tham dự trải nghiệm sản phẩm Phở Story lần này. Chị ấn tượng bởi sợi phở dai, gân bò mềm khi cho nước vào, nước dùng thơm nhẹ mùi gừng tuyển.

Phở Story chính là sản phẩm không thể bỏ lỡ cho các gia đình Việt.

Trước guồng quay công việc bận rộn, các sản phẩm tiện lợi ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của mọi gia đình. Thế nên, việc hiểu rõ từ khâu sản xuất đến các thành phần dinh dưỡng chính là động lực giúp chị em phụ nữ an tâm hơn khi lựa chọn một sản phẩm phở ăn liền an toàn và chuẩn vị phở gia truyền như Phở Story.



Giờ đây, với Phở Story, người tiêu dùng có thể chế biến bát phở vừa nhanh chóng vừa chất lượng cho những người thân yêu của mình.

