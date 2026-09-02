Cô gái Việt trở thành trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email 'vượt khuôn mẫu'

Tháng 4/2026, khi nhận được thư báo trúng tuyển vị trí Trợ giảng cho chương trình thạc sĩ tại Đại học Florida State University (FSU), Võ Trần Khánh Linh (sinh năm 2004 tại TP.HCM) cho biết cô cảm thấy hạnh phúc vì đây là thành quả của quá trình chuẩn bị và chủ động tìm kiếm cơ hội trong nhiều năm.

Thư mời trợ giảng đến sau khi Mỹ Linh trúng tuyển chương trình thạc sĩ của trường 5 tháng. Với vị trí trợ giảng, cô gái Việt sẽ được miễn hoàn toàn học phí cho chương trình thạc sĩ kèm trả lương 1000 USD/tháng.

Võ Trần Khánh Linh, hiện đang học sĩ chương trình Truyền thông chiến lược tại trường Đại học Florida State University, Mỹ.

Ít ai biết đây là lần thứ hai Linh nhận được thư mời học thạc sĩ của trường. “Lần đầu tiên hồi tháng 10/2025, em được nhận thư mời nhập học nhưng vì chưa chuẩn bị đầy đủ tài chính nên đành từ chối. Lần này em rất vui vì mọi thứ sẵn sàng hơn, lại có suất trợ giảng hỗ trợ toàn bộ học phí thạc sĩ”, Khánh Linh nói.

Hành trình của nữ du học sinh bắt đầu từ năm 2021, khi nữ sinh sang Mỹ học năm cuối trung học phổ thông. Những ngày đầu tại môi trường mới không tránh khỏi bỡ ngỡ bởi khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách học tập.

Ban đầu, Linh dự định theo đuổi nghề luật sư nên lựa chọn ngành Khoa học Chính trị (Political Science). Tuy nhiên, quá trình trải nghiệm và tìm hiểu bản thân, cô nhận ra lĩnh vực này không thực sự phù hợp. Sau nhiều lần cân nhắc, Linh quyết định theo học thêm ngành Truyền thông (Communication) và dần xác định rõ định hướng học thuật của mình.

Tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.91

Trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Central Florida (UCF), Linh duy trì thành tích học tập nổi bật. Nữ sinh tốt nghiệp song bằng với GPA tích lũy 3.91/4.0, đạt danh hiệu Magna Cum Laude - mức vinh danh dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại trường. Riêng ngành Truyền thông, Linh đạt điểm GPA tuyệt đối 4.0; ngành Khoa học Chính trị, cô đạt GPA 3.8.

Bên cạnh kết quả học tập, Linh còn nhận hai suất học bổng của trường với tổng giá trị hơn 5.000 USD.

Một dấu mốc đáng nhớ khác là việc cô được lựa chọn làm một trong hai sinh viên đại diện phát biểu tại tiệc tối trao học bổng (Scholarship Dinner) của trường Khoa học (College of Sciences), đồng thời được UCF Global mời làm diễn giả cho chương trình chuyển đổi trực tiếp giữa Trường Đại học Central Florida và Valencia College.

Theo Linh, các thành tích học thuật là một phần quan trọng của hồ sơ, nhưng điều giúp cô tạo khác biệt nằm ở sự chủ động.

Từ một học sinh khá ở Việt Nam, Khánh Linh tốt nghiệp xuất sắc tại trường Đại học University of Central Florida với GPA 3.91.

Đánh liều gửi email giúp hồ sơ nổi bật

Khi nộp hồ sơ vào Đại học Florida State University, Linh không chỉ chờ kết quả xét tuyển. Nữ sinh “đánh liều” chủ động gửi email cho cố vấn học tập (advisor) của ngành và người phụ trách tuyển chọn trợ giảng để giới thiệu bản thân, bày tỏ mong muốn được đảm nhận vị trí này cũng như trình bày những kinh nghiệm liên quan.

“Em nghĩ điều quan trọng là phải chủ động tìm kiếm cơ hội. Dù là email cho một người chưa từng có liên hệ trước đó thì các bạn vẫn nên mạnh dạn gửi, miễn là trình bày rõ lý do vì sao mình phù hợp và mong muốn cơ hội đó thế nào” , Linh nói.

Theo nữ sinh, kinh nghiệm thực tập toàn thời gian và quá trình làm việc theo chương trình OPT tại Mỹ giúp cô có thêm những câu chuyện thực tế để thể hiện năng lực trong hồ sơ. “Ngành của em không thuộc nhóm khoa học nghiên cứu nên khả năng kể chuyện, trình bày trải nghiệm cá nhân cũng là một lợi thế ”, Linh cho biết.

Một trong những yếu tố quan trọng trong hồ sơ của Linh là ba thư giới thiệu từ các giảng viên. Để có được những lá thư này, nữ sinh cho biết em luôn chủ động tham gia thảo luận trên lớp, trao đổi với giáo sư sau giờ học và duy trì kết nối trong suốt quá trình học tập.

Có giáo sư từng giảng dạy Linh tới ba học phần khác nhau nên hiểu khá rõ năng lực của cô gái Việt. Lâu dần Linh và các giáo sư hình thành thói quen trao đổi thường xuyên. Nhờ vậy, họ hiểu cách nữ sinh học tập, làm việc và phát triển bản thân. Theo nhận xét từ các giảng viên, điểm mạnh của Linh là sự năng động, chủ động và biết rõ mục tiêu học tập của mình.

Khánh Linh tự hào diện trang phục truyền thống Việt Nam đón bố mẹ bay sang dự lễ tốt nghiệp đại học ở Mỹ.

Hướng tới con đường nghiên cứu và học thuật

Tháng 8 vừa qua, Linh bắt đầu chương trình thạc sĩ tại Florida State University, đồng thời đảm nhận công việc trợ giảng.

Nữ sinh cho biết lựa chọn chương trình theo định hướng nghiên cứu vì mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học thuật trong tương lai: “ Hiện tại, em muốn trở thành nghiên cứu sinh và học lên tiến sĩ. Tuy nhiên, em cũng nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi sau khi trải nghiệm chương trình thạc sĩ. Điều quan trọng nhất là luôn cởi mở với những cơ hội mới”.

Nhìn lại hành trình từ một nữ sinh Việt Nam sang Mỹ khi mới học lớp 12 đến khi nhận vị trí trợ giảng tại một trường đại học công lập lớn của Mỹ, Khánh Linh cho rằng bài học lớn nhất là sự chủ động.

“Em mong các bạn trẻ, dù đang ở đâu, hãy mạnh dạn nắm lấy cơ hội cho mình. Đôi khi một email chủ động có thể mở ra những cánh cửa mà mình chưa từng nghĩ tới ”, Võ Trần Khánh Linh nói.