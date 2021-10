Cô gái Việt 23 tuổi tiết lộ 10 điều bất ngờ khi đi mua sắm ở Ấn Độ và "kinh nghiệm vàng" cho du khách

Trịnh Thị Thu Trang hay còn biết tới với tên gọi Lam Trang (23 tuổi) hiện đang là một cây viết tự do. Cô tốt nghiệp khoa Quốc tế học trường ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội. Lam Trang đã từng có thời gian sống tại Ấn Độ khi có học bổng thực tập hè tại trường IIT Madras năm 2019.

Với những trải nghiệm từ cuộc sống thực tế hàng ngày, Lam Trang sẽ vẽ một bức tranh nhỏ trong cuộc sống tiêu dùng, mua sắm khi còn sinh sống tại đây. Với những ai tò mò cuộc sống tại Ấn Độ như thế nào, mua sắm tại đây ra sao, có khác biệt gì với Việt Nam hay không thì cùng đọc những thông tin hữu ích từ chia sẻ của Lam Trang ngay nhé.

1.

Tiêu tiền gì khi mua sắm ở Ấn Độ?

Đây là tờ 2000 rupees (đọc là ru-pi), là tờ tiền có mệnh giá cao nhất ở Ấn Độ. Trên tờ tiền là hình ảnh tàu vũ trụ Mangalyaan thuộc chương trình khám phá sao Hỏa Mars Orbiter Mission của Ấn Độ.

Một tờ mệnh giá 2000 rupees này tương đương với 608.251 đồng của Việt Nam.

2.

Di chuyển bằng rickshaw, giá 50 rupee (khoảng 15k) cho 10km

"Mình may mắn là bé nhất đội, toàn được các chị rủ đi, trả giá rickshaw giúp. Theo mình biết thì đây cũng là phương tiện đi lại ở Ấn Độ rẻ nhất và được sử dụng nhiều nhất. Sẽ có 2 lựa chọn về giá: Một là mặc cả hoặc trả tiền tính theo đồng hồ. Nếu giá xe tính bằng đồng hồ, hãy lưu ý chỉ lên xe khi đồng hồ đã được bật lên, hoặc đã thỏa thuận giá tiền xe trước. Giá 10km di chuyển là 50 rupee (khoảng 15k)", Lam Trang chia sẻ.

Mua sắm tại các trung tâm thương mại thì đồ đạc, hành lý mang theo đều được bảo vệ bên ngoài quét để kiểm tra vì tình hình ở Ấn Độ thỉnh thoảng cũng hơi loạn. Còn khi đi chợ thì không cần. Đối với ấn tượng của Lam Trang thì mua sắm ở Ấn Độ là một sự xa hoa, hào nhoáng của những cửa hàng đầy màu sắc từ thương hiệu ngoại quốc (có những cái còn chưa có mặt ở Việt Nam). Những người giàu vung tiền không suy nghĩ cùng tồn tại với những người nghèo, trong một bán kính rất nhỏ.

Xe rickshaw là phương tiện đi lại ở Ấn Độ rẻ nhất và được sử dụng nhiều nhất.



3.

Đồ trang điểm không hợp gu người Việt nên khó mua

Lam Trang nhận ra đồ trang điểm ở đây được phân phối toàn màu son, màu mắt, màu phấn má "không thể dùng được". "Mình phải diễn tả như thế nào nhỉ, nó như kiểu combo son bóng hồng cánh sen pastel. Kể cả màu đỏ thuần cũng rất ít. Ngoài ra thì kẻ mắt cũng phải là loại màu đen, đen đậm, đen tuyền, đầu bút to, kẻ viền mắt thật dày và quyến rũ nên khác hẳn với phong cách trang điểm ở Việt Nam".

4.

Trang sức bằng vàng chiếm tới 80%, không thì cũng phải thật rực rỡ

Ai cũng biết Ấn Độ có danh hiệu là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, kể cả trang sức không là vàng thì người dân ở đây cũng sẽ biến nó thành màu vàng, hay chúng ta còn quen gọi là "đồ mỹ ký". Còn nếu không thì nó sẽ rất rực rỡ vì thị hiếu ở bên này thích như vậy.

5.

Quần áo tối màu sale "rẻ như cho" vì người Ấn chuộng sặc sỡ, lưu ý nhất tới size vì rất to so với người Việt

Đi shopping ở Ấn Độ, quần áo thì màu sắc khỏi bàn, cứ màu nào càng rực rỡ, càng nổi bật, càng hoa hòe hoa sói, chi tiết hoa văn ấn tượng thì người ta càng chuộng. Lam Trang đã mua được mấy cái áo thu đông H&M giảm giá kịch sàn, bán rẻ mà như cho, chỉ vì nó màu xám nên họ không chuộng. Quần áo của các brand lớn ở Ấn Độ cũng chủ yếu sẽ là made in India, made in Bangladesh, thỉnh thoảng có cả Made in VietNam nữa.

Còn điều làm Lam Trang ấn tượng nhất là có rất nhiều cửa hàng bán saree (trang phục truyền thống của Ấn Độ) cùng các loại trang phục bản địa khác nhau. Có những tầng ở trung tâm thương mại mà toàn cửa hàng bán những trang phục đó. Và có rất nhiều loại, tha hồ mà chọn, từ đắt đến rẻ, truyền thống, cách tân, nam nữ, trẻ con người lớn đủ cả.

Một set trang phục truyền thống Ấn Độ có giá dao động từ 624 rupee đến 900 rupee (190 - 260.000 đồng).

"Mình nhận ra size của người Ấn rất to. Khi sống ở Việt Nam so với thể hình con gái là cao, đậm người, thường xuyên mặc size L, có khi XL, nhưng qua Ấn thì size S mình mua vẫn còn rộng. Các bạn gái Việt Nam khi sang đây mua đồ thì nên để ý tới size quần áo trước khi mua thay vì sở thích vì mua về khó mà mặc vừa". Lam Trang chia sẻ.

Size quần áo của người Ấn rất to và rộng.

6.

Tại Ấn Độ sách sử thi được bán nhiều nhất, quầy to và dễ chú ý

Ấn Độ khi là thị trường tiêu thụ lớn thứ 6 thế giới về sách nói chung và thứ 2 thế giới về sách viết bằng tiếng Anh. Ở đây thì sách gì cũng có, loại nào cũng thấy, nhưng Lam Trang để ý nhất là các tác phẩm của Chetan Bhagat và hai quyển sử thi tiếng Phạn nổi tiếng Mahabharata cùng Ramayana. Bởi hai quyển này là thấy được bày bán nhiều nhất, quầy cũng to đùng và dễ chú ý.

7.

Cửa hàng dược phẩm to hơn ở Việt Nam rất nhiều, thuốc bổ cho "bộ phận nào cũng có"

Ở Ấn Độ thì dược phẩm và các sản phẩm thiên nhiên rất được ưa chuộng. Lam Trang đã từng "bị choáng" bởi có mấy hiệu thuốc, dược mỹ phẩm dù nằm cạnh nhau mà quy mô "to đùng to đoàng". "Mình vào rồi cứ gọi là lác mắt, nào là thực phẩm chức năng, thuốc bổ cho bộ phận nào cũng có, từ tim, gan, phổi, da, tóc, móng, hỗ trợ sinh lý, sinh sản... Hãng nổi nhất là Himalaya, như kiểu thương hiệu quốc dân của Ấn. Họ có sản phẩm từ sữa rửa mặt cho đến thuốc bổ gan. Mình để ý thấy hầu hết các sản phẩm của người Ấn đều có thành phần thiên nhiên, thuần thực vật".

8.

Không dùng túi nilon, thanh toán tiền bằng ví điện tử rất thông dụng

Ở Ấn Độ, các cửa hàng đều không dùng túi nilon. Một là mang túi xách đi, hai là bỏ tiền mua túi giấy, tầm 10 rupees (cỡ 3k), còn nếu mua ít đồ mà túi giấy loại nhỏ và mỏng thì không mất tiền.

Thanh toán bằng ví điện tử cũng rất phát triển, mã QR ở khắp mọi nơi. Lam Trang đi Ấn Độ vào tháng 6/2019 thì quốc gia này đã phổ biến thanh toán bằng ví điện tử qua Paytm.

"Cô bán dừa dạo và chú bán hàng rong trong trường mình cũng nhận thanh toán Paytm nữa, chứng tỏ việc thanh toán bằng ví điện tử rất thông dụng ở Ấn".

9.

Nên mặc cả khi đi chợ ở Ấn Độ

Lam Trang chia sẻ kinh nghiệm khi đi mua sắm ở Ấn Độ. Đó là nếu mua đồ trong mall thì không sao nhưng nếu mua ở chợ thì phải mặc cả. "Theo kinh nghiệm của mình thì người Ấn có thể thề với thánh thần là bán đúng giá nhưng đảm bảo khi mặc cả xuống 1 nửa, đợi 1 lúc họ cũng sẽ bán".

Phụ nữ ở Ấn thường ở nhà nội trợ nên chủ cửa hàng chủ yếu là đàn ông và họ có tài bán hàng rất đỉnh cao. Cách nói chuyện rất niềm nở, tươi cười, hỏi han nên khi mua hàng ở đây bạn cần thật sự sáng suốt. Không nên để người bán kéo bạn theo, tiêu tiền rồi về lại hối hận vì thấy không thực sự cần thiết.. Trước khi sang, Lam Trang có đọc được thông tin về tài năng bán hàng đỉnh cao của người Ấn và khi chứng kiến thì đúng như vậy.

10.

Hương, đồ da, gia vị, saffron là những món đồ nên mua khi tới Ấn Độ

Những mặt hàng nên mua khi đi Ấn Độ sẽ là saffron, mỹ phẩm thiên nhiên, hương hoặc đồ trang trí tôn giáo, trang sức, gia vị (các loại hạt ngũ cốc), đồ da. Đồ da thì nên mua của hãng Titan, hãng này là hãng nổi tiếng của Ấn về sản xuất các mặt hàng trang sức, đồng hồ, ví, phụ kiện.

Còn hương của Ấn Độ rất thơm và là sản phẩm đáng mua khi đi du lịch tại đất nước này. Ở trong ảnh dưới đây là loại hương Lam Trang mua với giá 50 rupee cho hộp 84 que (khoảng 15k). Rất rẻ.

Thông tin trong bài viết ghi theo lời chia sẻ của nhân vật. Ảnh: NVCC