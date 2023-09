Cô gái Ukraine đau khổ vì bị chàng trai Việt chia tay, giờ lột xác ngoạn mục

Kseniia Kholkina (SN 1988) là cô gái người Nga dễ thương từng gây "sốt" trên gameshow hẹn hò tìm bạn trai người Việt cách đây 3 năm. Cô rất thích đàn ông Việt vì thấy họ dễ thương, hay ho và biết chăm sóc phụ nữ.

Kseniia tâm sự, cô có ba là người Nga, mẹ người gốc Ukraine. Vì quá yêu mến Việt Nam, cha mẹ Kseniia đã đến dải đất hình chữ S sinh sống và làm việc từ năm 1988. Đến năm 1989, họ quay về Ukraina sinh Kseniia - con gái thứ 2. Đến khi cô được 10 tuổi, cả gia đình quyết định quay trở lại Việt Nam.

"Mẹ tôi yêu Việt Nam, Việt Nam luôn trong trái tim của mẹ. Mẹ hay dạy tôi về người Việt, cuộc sống của người Việt. Ngay cả khi ngủ, trong giấc mơ mẹ cũng mơ về Việt Nam", Kseniia nói.

Kseniia Kholkina nói tiếng Việt rất sõi

Cha của Kseniia làm ngành dầu khí, ông đưa vợ và con cái chuyển về Vũng Tàu. Sinh sống tại thành phố biển được 7 năm, Kseniia nhớ nhà, muốn quay về nước. Nhưng vì tình yêu với chàng trai người Việt nên cô quyết định ở lại Việt Nam.

“Năm lớp 9, tôi gặp anh - sinh viên ở Sài Gòn về trường tôi thực tập. Anh nói được cả tiếng Nga. Lần đầu gặp cũng thấy bình thường thôi, chưa có ấn tượng gì hết”, Kseniia kể.

Thời điểm đó Kseniia dự định sẽ nộp hồ sơ ra nước ngoài học bởi cô có suất học bổng tài trợ. Tình cờ một lần, chàng trai Việt mời Kseniia tới xem một show hát, cô gái Nga chỉ nghĩ đi chơi cho vui nên gật đầu đồng ý.

“Nghe anh ấy hát một bài tiếng Việt, một bài tiếng Nga, trái tim tôi bỗng rung động. Nhưng tôi chưa biết khi đó là tình yêu hay cảm xúc gì. Vì anh mời tôi đi nghe nhạc, nên tôi đã mời lại anh ấy đi nhảy tại bữa tiệc ở trường. Đến đoạn nhạc slow, hai người sẽ ôm nhau nhảy, tôi chưa biết sẽ làm bạn nhảy với ai thì anh ấy ra mời tôi. Tôi đã ôm anh ấy”, Kseniia nói.

Cô gái Nga theo gia đình tới Việt Nam năm 1999

Kết thúc kỳ thực tập, chàng sinh viên chuẩn bị quay về Sài Gòn, Kseniia buồn rầu, chán nản. Một, hai tiếng trước khi xe chạy, cô quyết định nói lời tỏ tình: “Tôi nói rằng tôi thích anh, anh có muốn quen tôi hay không. Nhưng anh bảo chưa sẵn sàng vì mới chia tay với bạn gái, chúng ta nên làm bạn”.

Lời từ chối khiến Kseniia khóc rất nhiều, cô tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp gỡ ai. Bất ngờ sau 1 tuần, chàng trai bất ngờ gọi điện cho Kseniia và ngỏ ý muốn cô làm bạn gái anh. Mối tình của cả hai cứ thế được vun đắp qua những buổi hò hẹn mỗi cuối tuần. Bạn trai sẽ từ Vũng Tàu về Sài Gòn hoặc ngược lại, Kseniia bắt xe lên thành phố chơi. Nhưng sau 1 năm, mối tình đầu của cô gái Nga tan vỡ bởi cả hai nhận thấy không hợp, chàng trai nói lời chia tay.

“Tôi rất buồn, tôi đổi chỗ ở luôn. Khoảng 5, 6 năm tôi không thể quen ai được. Trong suy nghĩ, tôi mong muốn vẫn có thể quay lại với anh ấy và dằn vặt, liệu tôi có làm gì sai hay không?”, Kseniia nói.

Mối tình với chàng trai Việt khiến Kseniia nhớ mãi trong tim

Lột xác thành thạc sĩ kinh tế giỏi giang, nổi tiếng

Vực dậy sau chia tay, Kseniia vùi đầu vào học tập. Cô nỗ lực học tiếng Việt bằng mọi cách. 24 năm ở Việt Nam đã giúp cho Kseniia có vốn từ vựng tiếng Việt phong phú, cô nói sõi và có thể nghe, đọc, viết bằng tiếng Việt.

Nhờ vậy, Kseniia được mời làm MC, diễn viên cho một số chương trình, MV ca nhạc, quảng cáo. Ngoài ra cô còn là vũ công chuyên nghiệp, dạy khiêu vũ thêm ngoài giờ. Kseniia tốt nghiệp Đại học RMIT sau đó học lên thạc sĩ. Hiện tại cô làm giảng viên ngành Marketing của ĐH Kinh Tế - Tài chính.

Cô hiện đang là thạc sĩ, giảng viên tại ĐH Kinh Tế - Tài chính

Cô gái Nga cũng rất yêu và tôn trọng văn hóa Việt Nam. Khác với những người nước ngoài có tư tưởng, lối sống cởi mở, Kseniia lại rất “truyền thống”. Nhớ kỷ niệm lần đầu đi karaoke cùng người bạn trai, cô đã khóc thét khi bước vào phòng hát chỉ có 2 người.

“Tôi rất sợ vì căn phòng tối, không có cửa sổ hay camera. Karaoke nhưng giống như khách sạn. Tôi khóc 30 phút không ngừng lại được. Bạn trai tôi không biết làm sao, tôi nói muốn đi về, đi nhà thuốc mua thuốc”, Kseniia nói.

Cũng vì ngoại hình khác biệt với mái tóc vàng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, Kseniia nhận được rất nhiều sự chú ý. Cô nhận được nhiều lời làm quen khiếm nhã, rủ đi chơi, thậm chí rủ đi “khách sạn”.

“Có mấy bạn nam nhắn tin cho tôi hỏi: Em đi uống bia với anh nhé? Tôi đáp, no thank you! Sau 2 3 lần bị như vậy tôi rất khó chịu. Có người bạn mới thích tôi, chưa quen nhau hay có gì hết, họ hỏi tôi muốn đi khách sạn với họ không? Ôi trời ơi, tôi sốc luôn”, Kseniia kể.

Ngoài ra Kseniia còn là MC, diễn viên

Hiện cha mẹ Kseniia nghỉ hưu, đã về nước, chỉ còn cô ở lại Việt Nam. Cô gái Nga coi nơi đây như quê hương thứ 2 của mình và thích sống ở TP.HCM bởi sự sôi động, náo nhiệt. Kseniia hiện đang hẹn hò với một chàng trai là con lai, có gốc người Việt. Nữ giảng viên 8X dự định nếu cả hai sẽ sớm về chung một nhà và cùng xây dựng, lập nghiệp ở Việt Nam.

Nguồn: Tại sao bạn đến Việt Nam