Cô gái tố trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện hiếp dâm và đánh đập là Giám đốc khối kinh doanh của bệnh viện

Những ngày qua mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin một cô gái trẻ tố “ông chú” là trưởng khoa một trường đại học, chủ tịch bệnh viện tư có tiếng tại Hà Nội có hành vi hiếp dâm và khống chế làm nô lệ tình dục suốt thời gian dài.

Theo đó, từ trưa 27/3, MXH xuất hiện đơn tố cáo được cho là mẹ của một cô gái về việc con bà nhiều ngày bị “ông chú nuôi” trưởng khoa trường đại học, chủ tịch bệnh viện tại Hà Nội cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Cụ thể, cô gái tên N.H. và mẹ tố cáo ông T. ép buộc H. quan hệ tình dục nhiều lần. Do có quen biết từ trước nên người mẹ nhờ ông T., từng là “đồng nghiệp, học trò” của mẹ N. H hướng dẫn, nhận H. vào làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo.

Trong lần đi công tác, ông T. đã cưỡng ép H., lợi dụng việc này, sau đó nhiều lần ông T. ép H. quan hệ tình dục. Thậm chí, theo tố cáo của chị H. và mẹ, ông T. còn biến H. thành công cụ để tiếp khách.

Khi H. muốn chấm dứt quan hệ, ông T. liền đưa H. tới khách sạn đánh đập, doạ giết. Cho đến khi H. quỳ gối, hứa nhận làm "vợ bé bí mật" mới được ông T. buông tha.

Do quá lo sợ, chị H. đã bỏ trốn, mẹ chị H. tới cơ quan công an tố giác, đồng thời đề nghị dùng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ tính mạng, an toàn tại nơi cư trú.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải trên MXH đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, cùng ngày đại diện Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, qua rà soát, đơn vị chưa nhận được đơn trình báo tố giác tội phạm nào liên quan vụ việc trên. Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh.

Đến trưa nay 28/3, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai cho biết đơn vị đã tiếp nhận văn bản từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc một công dân sinh sống trên địa bàn bị tố hiếp dâm và đánh đập dã man một cô gái.

Theo văn bản, nạn nhân là N.H., 24 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt hiện đã có văn bản tham mưu Công an phường và các cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Cùng ngày, nguồn tin từ Công an phường Hoàng Liệt xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác của cô gái trẻ. Hiện, Công an phường đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đơn chị H. gửi các cơ quan chức năng, chị quen ông T. vì là đồng nghiệp, học trò của mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H. được ông T. (theo đơn, ông T. là Chủ tịch HĐQT một bệnh viện đa khoa tại Hà Nội và là Trưởng khoa của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội) mời về bệnh viện ông T. nắm chức Chủ tịch HĐQT làm việc và hứa sẽ định hướng, chỉ bảo chị H. trong công việc. Tin rằng ông T. là người tốt, chị H. đã đồng ý về làm việc cho ông T.



Sau khi về bệnh viện làm việc, chị H. tố cáo ông T. dù đã có vợ con nhưng vẫn gạ gẫm chị quan hệ tình dục và bị chị từ chối. Trong một lần đi du lịch, ông T. đã chuốc rượu và cưỡng hiếp chị H.

Theo tố cáo, sau lần bị cưỡng hiếp, ông T. dùng mọi thủ đoạn để ép chị H. bước vào mối quan hệ không chính thức và đe dọa nếu không chấp thuận sẽ bị tung clip nóng.

“Từ đó đến nay, khoảng tháng 01/2020 đến tháng01/.2022, tôi đã nhiều lần bị ông T. bạo lực tinh thần và cưỡng bức tình dục”, đơn tố giác nêu.

Cũng theo tố cáo, mỗi lần chị H. từ chối quan hệ tình dục, ông T. đe dọa, khủng bố để đạt được mục đích. Đáng chú ý, mỗi lần quan hệ, ông T. bắt chị H. vào nhiều vai, thậm chí yêu cầu quan hệ tập thể…

Nhiều lần phản kháng bất thành, sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và ông T. nên chị H. không lên tiếng. Khoảng tháng 1, khi quá mệt mỏi, chị H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng lại bị ông T. đánh đập, đe dọa.

Cụ thể, theo tố cáo, ngày 26/1, ông T. đã đánh chị H. nhiều lần rồi đưa vào khách sạn hãm hiếp. Sau trận đánh đập, cơ thể chị H. bầm tím, chảy máu, trẹo chân, đau nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn,… phải đi bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra, ông T. còn nhiều lần khủng bố tinh thần, đe dọa khiến chị H. phải trình báo công an nơi chị sinh sống để có biện pháp bảo vệ chị.

Liên quan đến thông tin này, lãnh đạo công an phường nơi chị H. cư trú xác nhận gia đình chị H. có lên đơn vị trình báo, đề nghị được đảm bảo an ninh, an toàn, không để người lạ đến gây rối. Đơn vị này có nắm bắt được sự việc một phụ nữ đến chung cư nơi chị H. sinh sống và hai bên có xảy ra to tiếng, cãi nhau sau đó được giải tán.

Ngoài ra, thông tin trên tờ Thanh Niên còn cho biết thêm, ông T. là Chủ tịch HĐQT một bệnh viện đa khoa tại Hà Nội, còn chị H. là giám đốc một khối kinh doanh của bệnh viện này. Tuy nhiên, cả ông T. và chị H. đều đã nghỉ việc.

