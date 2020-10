Cô gái sốc nặng tưởng căn phòng là hiện trường vụ án mạng kinh hoàng, nhưng nhìn 3 chú thú cưng "ngây thơ vô số tội" lại hiểu ra tất cả

Hôm 28/9, Christine Amurao, đến từ Cavite, Philippines, đã vô cùng sốc khi thức dậy và phát hiện xung quanh toàn một màu hồng... Thoạt đầu, cô nghĩ đó là máu! Khắp cả căn phòng giờ giống như hiện trường một vụ thảm sát vậy?!

Khung cảnh lúc buổi sớm khiến Christine giật mình.

Thật may mắn làm sao, không có một tai nạn đẫm máu nào xảy ra hết! Nguyên nhân dẫn tới thảm cảnh này chính bởi 3 chú chó lông xù đã cùng nhau nghịch ngợm mà nên.

Quan sát một cách kỹ lưỡng, Christine còn thấy 3 chú chó nghịch ngợm - Toffee, Sparkle và Sushi vẫn ở bên ngoài đang nhai gói bột tạo màu mà cô dùng để làm son môi và tẩy tế bào chết.

3 chú chó thích thú với gói bột tạo màu của cô chủ.

Mặc dù hiểu ra nguồn cơn của mọi sự lộn xộn nhưng Christine và những người bạn cùng nhà của cô ấy cũng dở khóc dở cười. "3 nhóc đã với được chai nhựa ở trên cao và nhai cho tới khi nó bị hỏng. Những hũ này chứa loại hóa chất màu hồng, vì thế Toffee, Sparkle và Sushi "hồng hóa" cũng là điều dễ hiểu.

Chất tạo màu này được làm từ các thành phần tự nhiên, an toàn để sản xuất đồ trang điểm. Kể cả khi 3 chú chó của tôi có ăn phải loại bột này thì cũng không có nguy hiểm gì với chúng" - Cô gái chia sẻ.

"Hung thủ" đã bị "tạm giam" rồi đây!

3 "hung thủ" gây nên hiện trường hồng chóe thì may mắn an toàn dù ăn phải hóa chất, cũng không bị chủ nhân phạt. Tuy nhiên, Christine và những người bạn cùng phòng thì đã có một khoảng thời gian lao động cật lực để dọn dẹp bãi chiến trường do những "kẻ tội đồ lại tỏ ra ngây thơ vô số tội" gây ra.

Nhìn vẻ mặt thế này thì ai nỡ mà trách phạt đây?

Và diễn biến sau cùng của sự việc chính là 3 chú chó được chủ nhân tắm táp cho kĩ lưỡng nhưng bộ lông vẫn phớt hồng. Christine hy vọng thuốc nhuộm này sẽ mau chóng mất đi và 3 em pet có màu lông như ban đầu.