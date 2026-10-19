Cô gái SN 2000 đặt đồ ăn hết 10,4 triệu/tháng, giờ thuê người đến nhà nấu chỉ tốn 4 triệu

Không muốn vào bếp thì 1 là đi ăn hàng, 2 là đặt đồ ship tận nơi. Đó là điều nhiều người vẫn nghĩ, chọn cách nào thì cũng đều tốn kém cả. Wei - Cô gái sinh năm 2000 hiện đang sinh sống và làm việc tại Vũ Hán (Trung Quốc) cũng từng trong hoàn cảnh đó.

Tuy nhiên thay vì hạn chế việc ăn hàng hoặc gọi đồ ăn, Wei đã tìm ra cách tiết kiệm tiền ăn mà chẳng cần vào bếp: Thuê người đến nhà nấu nướng.

Wei cho biết thu nhập hàng tháng của cô khoảng 8.000 NDT/tháng (30,8 triệu đồng). Trước đây, cô thường dành khoảng 2.700 NDT (khoảng 10,4 triệu đồng) cho các ứng dụng giao đồ ăn. Con số này khiến Wei bắt đầu cân nhắc phương án khác. Bên cạnh vấn đề tiền bạc, cô còn lo ngại về chất lượng thực phẩm và cách chế biến tại những cơ sở kinh doanh mà mình không trực tiếp kiểm soát. Cô cho rằng nhiều người đi làm phải dựa vào đồ ăn giao tận nơi vì không có thời gian nấu nướng, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ hoàn toàn hài lòng với lựa chọn này.

Sau khi tìm hiểu dịch vụ nấu ăn tại nhà, Wei quyết định chi 1.000 NDT/tháng (gần 4 triệu đồng). Khoản tiền này bao gồm 2 giờ nấu ăn tại nhà hàng ngày. Tuy nhiên vì Wei sống 1 mình nên cô yêu cầu người nấu ăn có thể đến cách ngày, mỗi ngày sẽ nấu nhiều hơn bình thường, cô có thể dùng lò vi sóng để hâm lại thức ăn trước khi họ đến và nấu cho những ngày tiếp theo.

Một bữa cơm của Wei do người giúp việc nấu

Wei cho biết con chi phí mua nguyên liệu được tính riêng. Cô tự mua thực phẩm, còn những nguyên liệu phụ như hành, gừng, tỏi có thể nhờ người giúp việc mua hộ rồi thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Trước khi lựa chọn dịch vụ thuê người đến nhà nấu ăn, Wei đã so sánh chi phí giữa việc tiếp tục gọi đồ ăn và thuê người nấu. Với mức thu nhập khoảng 8.000 NDT/người/tháng (30,8 triệu đồng), khoản chi 1.000 NDT mỗi tháng cho dịch vụ tương đương 12,5% thu nhập. Tỷ lệ này Wei cho là hợp lý và quan trọng nhất là vẫn rẻ hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào app giao đồ ăn.

Giải pháp cho dân văn phòng bận rộn nhưng vẫn muốn ăn cơm nhà

Wei cho biết ban đầu, bố mẹ cô không đồng tình với quyết định bỏ tiền thuê người nấu ăn. Theo quan niệm của thế hệ lớn tuổi, việc thuê người đến nhà chuẩn bị bữa ăn thường được xem là một hình thức hưởng thụ tốn kém, nhất là với những người trẻ đang đi làm và cần tích lũy tài chính. Tuy nhiên, sau khi Wei tính toán cụ thể hóa đơn gọi đồ ăn trước đây, gia đình dần thay đổi thái độ và ủng hộ lựa chọn của cô.

Sau hơn 2 tháng áp dụng cách sống mới, Wei cho biết cảm giác hạnh phúc của cô được cải thiện đáng kể. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc trở về nhà và có sẵn cơm nóng giúp cô không phải tiếp tục dành thời gian nấu nướng hay dọn dẹp. Khoảng thời gian tiết kiệm được có thể dùng để nghỉ ngơi hoặc theo đuổi những sở thích cá nhân.

Ảnh minh họa

Video Wei chia sẻ những bữa cơm do người giúp việc nấu cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người đi làm tại các thành phố khác ở Trung Quốc. Họ đã liên hệ với Wei để hỏi kinh nghiệm thuê người nấu ăn, từ cách tìm người phù hợp đến những lưu ý khi sử dụng dịch vụ. Cô nhận thấy không ít người sau khi tự tính toán chi phí đã cân nhắc áp dụng mô hình tương tự.

Theo Wei, những người đi làm thường chịu áp lực công việc lớn, trong khi việc ăn ngoài liên tục đôi khi chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. Nhu cầu ăn cơm nhà nhưng không phải tự tay chuẩn bị vì thế có thể tạo ra thị trường cho dịch vụ nấu ăn tại nhà.

Từ câu chuyện của mình, Wei cho rằng người trẻ ngày nay sẵn sàng trả tiền để đổi lấy thời gian và sức khỏe. Với cô, thuê người nấu ăn không đơn thuần là tăng thêm một khoản chi tiêu, mà là thay đổi cách phân bổ ngân sách để cuộc sống thuận tiện hơn. Dù vậy, lựa chọn này có thực sự tiết kiệm hay không vẫn phụ thuộc vào thu nhập, thói quen ăn uống, số người cùng chia sẻ chi phí và mức giá dịch vụ tại nơi sinh sống.

(Nguồn: Sina)