Cô gái nặng 155kg cứ ngỡ bụng to do béo, đi khám bác sĩ chỉ định phải mổ vì có khối u phụ khoa

Quyên 24 tuổi, phát hiện u nang buồng trứng đầu năm 2021 khi đi khám sức khỏe. Lúc này, cô nặng 120kg, u khá nhỏ, kích thước chỉ bằng quả trứng cút, không đau nên bác sĩ khuyên theo dõi định kỳ.

Từ ngày phát hiện khối u, cảm giác thèm ăn tăng nhiều hơn, bụng to lên nhưng Quyên nghĩ do cơ địa béo, nên không đi khám. Đầu tháng 10/2023, cân nặng của Quyên là 155kg trong khi cô cao 1m67, chỉ số BMI 52. Bác sĩ kết luận trường hợp của cô là siêu béo phì (cấp độ IV, độ nặng nhất). Đồng thời, khối u tăng kích thước, to bằng quả bóng, nên cô được chỉ định buộc phải mổ.

Đến một bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán khối u có 5% nguy cơ ung thư, khuyên Quyên mổ mở để bóc u. Sau mổ phải nằm hậu phẫu nhiều ngày, tập vận động ngay để tránh nguy cơ dính ruột.

Tuy nhiên, khoảng 4 năm trước Quyên bị đứt dây chằng khi tập gym giảm cân, từ đó đến nay việc đi lại của cô đã khó, nếu mổ hở phải tập vận động sớm sau mổ, cô sợ không đáp ứng được nên đã từ chối.

Cô gái trẻ trở về nhà tìm cách giảm cân với tia hy vọng có thể mổ nội soi, song thân hình quá khổ, trong khi khối u để lâu có thể hóa ung thư, lo lắng bệnh dẫn đến mất ăn mất ngủ, Quyên sụt hẳn 10kg.

BS Quý Khoa (phải) trưởng kíp mổ bóc u cho bệnh nhân béo phì. Ảnh: Tuệ Diễm.

Giữa tháng 11, Quyên đến BVĐK Tâm Anh TP HCM khám. Bác sĩ cho biết có thể phẫu thuật nội soi, song ca mổ rất khó. Bệnh viện hội chẩn liên chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Sản Phụ khoa… trước phẫu thuật, để đảm bảo an toàn cuộc mổ.

BS.CKII Huỳnh Vĩnh Phúc, Phó khoa Gây mê - Hồi sức cho hay, do tình trạng cân nặng "quá khổ", bệnh nhân Quyên có cổ bị ngắn, lưỡi to hơn so với người bình thường. Vì thế đặt nội khí quản để gây mê gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, những người béo phì thường có thể tích phổi nhỏ hơn so với thể trọng. Người béo phì có thể tăng gấp 2-4 lần cân nặng so với người bình thường, nhưng thể tích phổi của họ không tăng theo. Trong khi mổ nội soi, bác sĩ phải bơm khí CO2 vào bụng, khí này giúp làm tăng không gian phẫu thuật, nhưng sẽ chèn ép phổi, người bệnh có thể suy hô hấp.

Ngoài ra, bác sĩ Sản Phụ khoa đánh giá khối u của Quyên quá to, xoắn, gây khó khi phẫu thuật nội soi. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, u có thể bị hoại tử và vỡ do không được máu tới nuôi dưỡng.

"Trường hợp này mổ mở hay nội soi đều có nhiều điểm bất lợi. Tuy rất khó để thực hiện mổ nội soi thành công, nhưng vì sức khỏe người bệnh, ê kíp đặt quyết tâm giúp em phục hồi sớm", ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, cho biết.

Ngày 12/11, Quyên được bác sĩ Quý Khoa cùng ê kíp phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng phải. Lúc này cô nặng còn 146kg, huyết áp ổn định, không có các bệnh nền nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, thận…

Khoảng 6 giờ sau phẫu thuật, Quyên đã có thể tập đi, một ngày sau, tự đi lại dễ dàng mà không cần người thân, hay điều dưỡng hỗ trợ.

Sức khỏe Quyên hồi phục tốt nhờ phẫu thuật nội soi. Ảnh: Tuệ Diễm

Trải qua chuỗi ngày cực khổ tìm chỗ phẫu thuật cho người béo phì, Quyên dự định sau xuất viện vài tháng sẽ tìm đến các phương pháp can thiệp y khoa để giảm cân.

Bác sĩ Quý Khoa cho biết, đây không phải là trường hợp duy nhất nghĩ bụng to do béo. BVĐK Tâm Anh TP HCM từng phẫu thuật cho nhiều phụ nữ có u buồng trứng lớn, bụng to như mang bầu thai đủ tháng song vẫn chủ quan cho là béo bụng.

Khoảng 50% phụ nữ có u nang buồng trứng được phẫu thuật tại bệnh viện có tình trạng tăng cân, song cân nặng xếp hạng siêu béo phì như Quyên lần đầu tiên được ghi nhận tại đây.

Theo bác sĩ Quý Khoa, u nang buồng trứng thường gặp ở chị em trong độ tuổi sinh sản. Bệnh nhiều dấu hiệu cảnh báo như: đau, căng bụng dưới, tiểu nhiều, đau khi giao hợp, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân. Trường hợp bệnh nhân Quyên cơ địa béo từ nhỏ, dù biết có u trong người, nhưng chủ quan nghĩ bụng to do béo.

U buồng trứng ảnh hưởng chức năng và hoạt động buồng trứng, có thể gây ra tình trạng kháng insulin, glucose tích tụ lại và khiến chị em bị tăng cân. Sự kháng insulin khiến cho nội tiết tố nam androgen dần tăng lên. Dưới tác động của nội tiết tố này, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, bao gồm cả tình trạng thừa cân, cân nặng lên nhanh chóng. Ngoài ra, u nang buồng trứng chứa dịch, u càng lớn, lượng dịch càng nhiều, khiến bụng to, nặng hơn.

Từ trường hợp của bệnh nhân Quyên, bác sĩ Quý Khoa khuyến cáo, khi có u nang buồng trứng, cần khám kiểm tra u theo hẹn của bác sĩ để được điều trị kịp thời. Khi u to, kích thước vượt trên 5cm kèm tình trạng tăng cân đột ngột cần đến bệnh viện để được bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.