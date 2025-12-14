Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 14/12, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay vừa hỗ trợ chị N.L. (trú Đà Nẵng ) tìm lại được chiếc nhẫn vàng rơi trên bãi biển.

Chị N. được Đội quản lý trật tự du lịch biển hỗ trợ tìm lại chiếc nhẫn.

Chị L. tới khu vực bãi cát trước công viên biển Đông chơi tối 13/12. Khoảng 21h cùng ngày, chị L. phát hiện chiếc nhẫn vàng đã bị rơi mất. Chị cùng bạn tìm kiếm suốt cả đêm nhưng không thấy.

Đến khoảng 4h30 sáng nay, chị đến gõ cửa Trạm điều hành đội quản lý trật tự du lịch biển ở gần công viên biển Đông nhờ hỗ trợ tìm kiếm chiếc nhẫn. Nhận thông tin, Trạm đã liên hệ hai nhân viên trong đội đến tìm kiếm.

Sau khi khoanh vùng khu vực, hai nhân viên này đã dùng thiết bị chuyên dụng rà tìm. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc nhẫn được tìm thấy trên bãi cát, vùi không quá sâu. “Cũng may là thủy triều, sóng chưa lên nên chiếc nhẫn vẫn ở trên bờ. Chứ lỡ nước kéo ra xa thì tìm kiếm rất khó khăn”, anh Phan Thanh Trinh - Đội quản lý trật tự du lịch biển - nói.

Anh chia sẻ thêm, khi nhận lại nhẫn, chị L. hết sức vui mừng vì đây là chiếc nhẫn quan trọng. Chị kể đã khóc suốt đêm qua vì nghĩ không thể tìm lại được. Biết đây đang là ngày nghỉ phép của nhân viên Đội, chị L. đã rất áy náy, bày tỏ mong muốn được hậu tạ nhưng mọi người không nhận vì làm việc với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người dân, du khách.

Chiếc nhẫn có ý nghĩa rất quan trọng nên chị N. hết sức vui mừng khi tìm lại được.

Trước đó, Đội quản lý trật tự du lịch biển cũng từng hỗ trợ tìm kiếm nhiều tài sản của người dân, du khách đánh rơi trên biển như điện thoại, trang sức…